"יש כל הזמן הצעות על קאנגווה, מכוון לטופ 5"

הפועל באר שבע רשמה ביום שבת את הניצחון הגדול בתולדותיה בליגת העל כשהביסה 0:7 את עירוני טבריה. מי שכיכב עם צמד כבר בשש הדקות הראשונות של המשחק היה קינגס קאנגווה. בצל השמועות על עתידו של הכוכב הזמבי, סוכנו, ניר קרין, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

ראיון עם סוכן השחקנים ניר קרין

שלום ניר, צהריים טובים.

”צהריים טובים”.

מה, אתה עם אברהם גרנט שם בזמביה?

”לא אני לא איתו, הוא כרגע בנבחרת, אבל אני גר פה, זה הבסיס שלי”.

מה מצבו של קינגס קאנגווה? בראיון אחרי המשחק של באר שבע הוא אמר שלא בטוח שהוא נשאר.

”הוא אמר שהוא מאוד נהנה בהפועל באר שבע, זה הדבר הכי חשוב וגם רואים את זה. אין שום דבר חדש. הוא אמר את האמת. בכדורגל, בסוף כל שחקן כדורגל שמשחק בישראל ויקבל הצעה מאנגליה, כנראה שיעבור. ואם יקבל שדרוג כלכלי גדול, כנראה שיעבור. היו הצעות רשמיות ויש כל הזמן הצעות רשמיות על קינגס, לא צריך לעשות עבודה רבה אפילו בשביל זה. זה שהוא והפועל באר שבע החליטו לא לממש אף אחת מההצעות האלו, זה אומר יותר מהכל”.

"אין שום דבר חדש". קאנגווה (מרטין גוטדאמק)

מאיפה היו הצעות?

”ממדינות דרג בינוני, לא מהטופ 5. גם מקבוצות שמשחקות בליגת האלופות”.

באר שבע שדרגה לו את השכר?

”לא, לא. אני לא מדבר על עניינים חוזיים וכספיים. קינגס מאוד מרוצה גם מבחינה פיננסית. יש לו חוזה שהוא חתם בזמנו כבר לפני שנה”.

זו שנה אחרונה שלו בבאר שבע?

”אי אפשר לדעת. הוא מרוכז כולו בהפועל באר שבע ומאוד נהנה שם. יש לו אליפות להשיג, אפילו אירופה, שלב בתים הוא עוד לא השיג. זאת אומרת שגם בבאר שבע יש לו עוד לאן לשאוף ולהתקדם מבחינה מקצועית, קבוצתית ואישית. יכול להיות שאחרי שיגשים את הדברים האלו, ותגיע הצעה לצורך העניין מאנגליה, יכול להיות שיעבור. הוא מכוון לטופ 5 אבל כרגע הוא נשאר בלב שלם”.

קינגס קאנגווה (הפייסבוק של הפועל ב"ש)

מה עם עוד שחקן שלך, סאבובו. במשחק האחרון הוא לא היה בסגל.

”הוא יישאר בהפועל באר שבע. לא היה בסגל במשחק האחרון, משחק לפני כן הוא לא היה טוב, ראו שהוא מאוד התרגש. הוא ילד בן 19 שרק התחיל. לפעמים צריך זמן התאקלמות ולמידה מחדש. בכל הסיטואציה יש לפעמים רגעים שרק הזמן פותר. אני באמת מאמין שהכישרון והאופי של סאבובו יובילו להצלחה שלו”.

השבוע ימלאו 18 שנים לשחקן שלך, צ’סווה אנסופוואה, שהלך לעולמו.

”לפני הראיון חשבתי אם אעשה את הראיון. אחת הסיבות היא שרציתי להזכיר את הקטע של צ’סווה. אני חי היום בזמביה, גרנט המאמן של הנבחרת, קאנגווה מככב בהפועל באר שבע. כל זה לא היה קורה בלעדיו, צ’סווה פתח את הדלת. אלונה דיברה איתי, באר שבע שמה את זה בעמוד הרשמי שלהם”.

הילד שלו משחק כדורגל?

”כן, כמוני וכמוך. אני משחק פעם בשבוע, הוא בערך באותה הרמה”.

מה עם גרנט בנבחרת זמביה? מתי יהיה שם סדר ארגוני?

”לא יודע אם יהיה סדר. זה חלק מהדינמיקה בזמביה ספציפית ובאפריקה בכלל. יש להם חוסר במשאבים כספיים, חוסר במתקנים וגם חוסר בתרבות ניהול מתקדמת. אברהם מנסה להשריש להם את זה. אני חושב שבסוף עם כל הקושי התוצאות הן טובות. הוא העלה אותם פעמיים לאליפות אפריקה. יש עכשיו סגל שמורכב משחקנים מקומיים מנוסים וצעירים אירופיים שיכולים לקחת את הנבחרת שלב קדימה”.

אייל לחמן ואברהם גרנט (פרטי)

מוחמד עלי קמארה השתלב יפה במכבי תל אביב.

”אני יכול לקשר אותו לקינגס. שניהם רעבים, רוצים ללמוד, שניהם סחבקים וקל להתנהל איתם. קמארה שיחק גם אתמול והם בליגה האירופאית, יהיה מאוד מעניין לראות את שתי הקבוצות, ולי בתור הסוכן לראות את המצ’אפ ביניהם”.