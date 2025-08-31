ניסן קניאס: מכבי חיפה חייבת להחתים בלם

בית”ר ירושלים ומכבי חיפה ינעלו הערב (ראשון) את המחזור השני של ליגת העל במשחק לוהט באצטדיון טדי, שאחריו הליגה תצא לפגרת נבחרות. מי שעלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE וניתח את יחסי הכוחות לקראת ההתמודדות הוא הפרשן ניסן קניאס.

ניסן, מכבי חיפה צריכה להביא בלם בגלל הפציעה של ליסב עיסאת?

”מכבי חיפה חייבת להביא בלם. פציעה של חודש יכולה להפוך גם לארבעה-חמישה חודשים. עם כל הכבוד לאלעד אמיר, ויש הרבה כבוד, כרגע למכבי חיפה אין בלם בצד שמאל אם גולדברג מורחק. אם דבר כזה קורה צריך לעשות הכלאות ולהעלות שחקנים מהנוער. יש בלמים כמו בוגדן פלאניץ’ שיודעים לשחק בצד שמאל עם רגל ימין, השאלה אם אלעד אמיר יודע לשחק ככה, זה לא אידיאלי וזה לא נכון להגיד שיש בלם. מבחינת מכבי חיפה, אם עיסאת יחזור לפלייאוף זה יהיה טוב”.

אם אחד הבלמים מורחק הערב?

”אז זו בעיה גדולה מאוד. גוני נאור יודע לשחק בלם בקו 5, זה עולם אחר מבלם בקו 4. אני לא יודע אם הוא יכול לשחק בקו 4 ולא הייתי בונה עליו”.

ליסב עיסאת (עמרי שטיין)

מה יהיה הערב?

”אני מצדיק את דייגו פלורס בבחירת ההרכב. הרכב מנצח לא מחליפים, בטח בטדי. בית”ר מאוד מסוכנת התקפית ואת אצילי צריכים לשמור שני שחקנים, ישמרו עליו קורנו וגוני שיצטרך לעזור, וחוץ מהשינוי הצפוי של עיסאת וגולבדרג הוא הולך עם ההרכב המנצח וזה בסדר. יהיה משחק שוויוני בין שתי קבוצות ברמה גבוהה, יש עדיפות לבית”ר בגלל הבית, אבל הכל יכול להיות, רביעיית ההגנה של בית”ר היא לא ברמה של קבוצה שרצה לאליפות”.

מה תהיה התוצאה?

“1:2 למכבי חיפה, אבל המשחק פתוח”.