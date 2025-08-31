יום ראשון, 31.08.2025 שעה 23:04
ברצלונה
דקה 30
0 0
שופט: מתאו בוסקטס פרר
ראיו וייקאנו
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-53אספניול4
62-62ברצלונה5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-33אלאבס10
32-32ראיו וייקאנו11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20
לאמין ימאל מנסה לברוח לפפ צ'באריה (רויטרס)
לאחר שבימים האחרונים הן הוגרלו במסגרות האירופאיות השונות, ראיו וייקאנו והאלופה ברצלונה נפגשות בשעה זו למשחק שינעל את המחזור השלישי במסגרת הלה ליגה לעונת 2025/26.

החבורה ממדריד מגיעה למשחק לאחר שניצחה במחזור הפתיחה את ג’ירונה והפסידה במחזור שלאחר מכן 1:0 לאתלטיק בילבאו בסן מאמס. במסגרת האירופית, החבורה של איניגו פרס העפילה בקלות לקונפרנס ליג עם 0:5 על נימן גרונדו בסך שני המשחקים בשלב הפלייאוף.

מנגד, האלופה של פליק באה להתמודדות עם מאזן מושלם לאחר שני ניצחונות במחזורי הפתיחה, תחילה על מאיורקה 0:3 ולאחר מכן עם קאמבק אדיר על העולה החדשה לבאנטה, שנגמר בתוצאה 2:3 לזכות הקטלונים שהצליחו להפוך פיגור כפול לניצחון.

בהסתכלות על מפגשי העבר האחרונים, ניתן לראות שבשלושת המשחקים האחרונים בין הקבוצות, האלופה ניצחה בכל המשחקים, אך בכל חמשת המפגשים שקדמו לשלושת הניצחונות, ברצלונה לא ניצחה אפילו משחק אחד כשראיו מצידה ניצחה בשלושה מן המפגשים הללו ואילו שני מפגשים הסתיימו ללא הכרעה. 

מחצית ראשונה
  • '12
  • החמצה
  • החמצת המשחק עד כה שייכת לראיו! התקפה מהירה של המארחת הובילה את אלברו גארסיה להוציא כדור רוחב, שם המתין אנדריי ראציו שבאחד על אחד שלח בעיטה אל גופו של ז'ואן גארסיה, בהצלה ענקית מצדו
אלחנדרו באלדה מנסה לחסום את המסירה של איסי (רויטרס)אלחנדרו באלדה מנסה לחסום את המסירה של איסי (רויטרס)
  • '7
  • החמצה
  • טעות במסירה של אונאי לופס אחורה מצאה דווקא את ראפיניה, שמקרוב פספס מעט את הכדור ושלח אותו החוצה
  • '4
  • החמצה
  • ברצלונה עם הזדמנות ראשונה מסוכנת! לאמין ימאל שחרר בעיטה חזקה לפינה הקרובה אחרי שקיבל מסירה מדני אולמו, אבל אוגוסטו בטאז'ה היה ערני בין הקורות והצליח לעצור את הכדור
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט מתאו בוסקטס פרר הוציא את ההתמודדות לדרך! ברצלונה תצליח להישאר מושלמת או שראיו תרשום ניצחון ליגה שני?
