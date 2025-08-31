הרכבים וציונים



לאמין ימאל מנסה לברוח לפפ צ'באריה (רויטרס) לאמין ימאל מנסה לברוח לפפ צ'באריה (רויטרס)

לאחר שבימים האחרונים הן הוגרלו במסגרות האירופאיות השונות, ראיו וייקאנו והאלופה ברצלונה נפגשות בשעה זו למשחק שינעל את המחזור השלישי במסגרת הלה ליגה לעונת 2025/26.

החבורה ממדריד מגיעה למשחק לאחר שניצחה במחזור הפתיחה את ג’ירונה והפסידה במחזור שלאחר מכן 1:0 לאתלטיק בילבאו בסן מאמס. במסגרת האירופית, החבורה של איניגו פרס העפילה בקלות לקונפרנס ליג עם 0:5 על נימן גרונדו בסך שני המשחקים בשלב הפלייאוף.

מנגד, האלופה של פליק באה להתמודדות עם מאזן מושלם לאחר שני ניצחונות במחזורי הפתיחה, תחילה על מאיורקה 0:3 ולאחר מכן עם קאמבק אדיר על העולה החדשה לבאנטה, שנגמר בתוצאה 2:3 לזכות הקטלונים שהצליחו להפוך פיגור כפול לניצחון.

בהסתכלות על מפגשי העבר האחרונים, ניתן לראות שבשלושת המשחקים האחרונים בין הקבוצות, האלופה ניצחה בכל המשחקים, אך בכל חמשת המפגשים שקדמו לשלושת הניצחונות, ברצלונה לא ניצחה אפילו משחק אחד כשראיו מצידה ניצחה בשלושה מן המפגשים הללו ואילו שני מפגשים הסתיימו ללא הכרעה.