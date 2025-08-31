"אם אוהד נתפס על חם, אז הוא יכול להיעלם"

מכבי חיפה תתארח הערב (ראשון, 20:30) באצטדיון טדי אצל בית”ר ירושלים למשחק לוהט במסגרת המחזור השני של ליגת העל, ותקבל חיזוק משמעותי ביציע בדמות ארגוני האוהדים שלה, שיחזרו לאצטדיון בבירה אחרי היעדרות של שלוש שנים בשל טענות להתנהגות לא נאותה מצד המשטרה. לקראת המשחק הערב, מפקד מרחב ציון, תנ”צ שלומי בכר, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

ארגוני האוהדים של מכבי חיפה חוזרים לטדי אחרי שלוש שנות היעדרות. איך המשטרה נערכת?

”המשטרה נערכת כמו לכל משחק רגיל, היום סולד אאוט וקיבלנו הודעה שארגוני האוהדים מתכוונים להגיע למשחק. כמובן ניערך למנוע חיכוך בין האוהדים, רוצים לצפות בחווית ספורט ללא אלימות”.

איך תמנעו בלאגן כבר מתחילת המשחק?

”משטרת ירושלים נערכת למשחק במספר מעגלים. הפרדה בין מחנות האוהדים לפני, במהלך ובסיום המשחק, היציע של אוהדי מכבי חיפה יהיה הצפוני שמבודד, אוהדי בית”ר לא אמורים להגיע לשם. משטרה נמצאת גם ביציעים וגם בכר הדשא, במבואות של היציעים כמובן. אבל אם יהיו התפרעויות נדע להגיב אם צריך גם בתוך היציע, כמו במשחקים של קבוצות אחרות. אין פה עניין של מכבי חיפה ובית”ר”.

ראינו מה שקרה במשחק האחרון של בית”ר. היה מקרה שזיהיתם את האוהד ונכנסתם להוציא אותו וזה יצר את ההתלהטות. אין מצב לשנות דברים ולגשת אליו אחרי המשחק?

”בסופו של דבר אם הוא נתפס על חם, אחרי זה הוא יכול להיעלם. יש מקרים שאנחנו מעדיפים לעשות את זה במחצית או בזמן כזה או אחר, ויש מקרים שאנחנו מרגישים שצריך לשלוף אותו באופן מיידי”.

שוטרים מול יציעי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

במשחק מול הפועל חיפה איתמר בן גביר יצא בטענות קשות על השוטרים שנותנים אגרופים לאוהדי בית”ר. הבנתי שעשיתם נוהל מסודר. זה נכון?

”במשחק גביע הטוטו היה אוהד שהדליק אבוקה ונעצר תוך כדי ההתרחשות. במהלכה אוהדי בית”ר ניסו לבלום כניסה של שוטרים, ירקו וזרקו כיסאות, התפתח אירוע אלים שלא היה מחויב למציאות. מגיעה כרגע מילה טובה לאוהדי בית”ר שיודעים להעביר משחקים לאחרונה ללא בעיות וללא אבוקות יותר מדי. עכשיו הכדור במגרש של האוהדים, אם יתנהגו יפה, המשטרה תתנהג בהתאם”.

אנחנו יודעים שהייתה אלימות בעבר לפני המשחק בין מחנות האוהדים.

”יש התנהלות מודיעינית שאנחנו מקבלים ואנחנו נערכים לדברים כאלה. גם מחוץ וגם בתוך המגרש, אנחנו מפזרים שוטרים סמויים ואמצעים טכנולוגיים כאלו ואחרים. יש לנו מספיק שוטרים היום לא כולל את הסדרנים, נהיה ערוכים עם כוחות כדי להתמודד ולמנוע כל אירוע אלימות שיתפתח”.