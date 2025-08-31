לא הגיעו: 0:0 מאכזב בין בית"ר י-ם למכבי חיפה

השחקן המצטיין
איילסון טבארס, ציון: 7
שיחק חכם, החזיק את האמצע, למרות חיסרון מספרי טאברש היה בכל מקום במרכז המגרש
השחקן המאכזב
ג'ורג'ה יובאנוביץ', ציון: 4
לא הורגש, לא נכח בהתקפה של חיפה, לא ייתכן שזה החלוץ שמכבי חיפה בונה עליו במקום דין דוד
בית”ר ירושלים אירחה הערב (ראשון) את מכבי חיפה, למה שאמור היה להיות קרב הענקיות הראשון של עונת 2025/26 בליגת העל והבטיח רבות, אך קיים הרבה פחות. הירושלמים והירוקים מהכרמל הפגינו יכולת התקפית חלשה וסיימה ב-0:0 מאכזב במשחק שנעל את המחזור השני של ליגת העל לפני היציאה לפגרה הבינלאומית.
שתי הקבוצות שפתחו את העונה עם ניצחונות, לא הצליחו להמשיך את המומנטום ולהישאר מושלמות. מי שצריכה להיות המאוכזבת יותר מבין השתיים היא מכבי חיפה, ששיחקה מול עשרה שחקני בית”ר החל מהדקה העשירית בעקבות הרחקתו של זוהר זסנו בכרטיס אדום ישיר, אך לא הצליחה לנצל זאת ולמרות ששלטה יותר בכדור, לא הצליחה לייצר מספיק מצבים מסוכנים.
המשחק נפתח בסערה, עם האדום המוקדם של זוהר זסנו אחרי כניסה חריפה ומסוכנת בדולב חזיזה. אז, נדמה היה שמכבי חיפה משתלטת על המשחק, והירוקים אכן הגיעו למספר מצבים מסוכנים, אך סבלו מחוסר דיוק ואיכות בחלק הקדמי, בדרך ל-0:0 במחצית. בצד השני, מוזי היה קרוב לעקוץ עבור בית”ר.
גם המחצית השנייה לא התעלתה לרמה גבוהה, ובה הירוקים סיכנו אפילו פחות את שערו של מיגל סילבה. מנגד, בית”ר הייתה נהראית כמי שבהחלט מכוונת לנקודה, אך למרות זאת, גם לא היה את המצב שלה כששוב היה זה מוזי שהחמיץ באחד על אחד מול ירמקוב. מעבר לזה, לא היה יותר מדי בטדי, כששתי הקבוצות יקוו להציג יכולת טובה יותר בחזרה מפגרת הנבחרות. במחזור הבא, מכבי חיפה תארח את מ.ס אשדוד, כשמנגד, בית”ר תצא לבלומפילד לקרב רותח מול היריבה הגדולה מכולן – הפועל ת”א.
מחצית שניה
-
'90+7
- סיום המשחק, 0:0 מאכזב בטדי
-
'90+1
- צהוב לסטיוארט
-
'85
- רגע לפני שהוא עובר לשחק אצל היריבה, סילבה קאני נכנס במקומו של עומר אצילי
-
'85
- אביאל זרגרי במקום ירין לוי בבית"ר
-
'79
- בית"ר כמעט עקצה. הירושלמים יצאו למתפרצת, גיל כהן יצא קדימה ומסר לחוגי, החלוץ העמיד את מוזי לבדו מול ירמקוב, אך בעט לידיו של השוער
-
'76
- דור חוגי נכנס במקומו של שועה
-
'75
- בעיטה חופשית מצוינת של דולב חזיזה חלפה סנטימטרים מהמסגרת
-
'67
- שניר לוי כבר הוציא כרטיס אדום לעלי מוחמד אחרי עבירה על מנדי, אך לאחר קריאה מה-VAR, תיקן בצדק את החלטתו ושלף לעבר הקשר כרטיס צהוב
-
'61
- טריבנטה סטיוארט במקום יובאנוביץ'
-
'61
- חילוף כפול בחיפה: פייר קורנו במקום קני סייף
מחצית ראשונה
-
'45+4
- מצב אדיר למכבי חיפה על סף הירידה להפסקה. כדור רוחב של יילה בטאיי מצא את יובאנוביץ' שבעט בנגיעה, מיגל סילבה הדף, הכדור חזר למתיאס נהואל וסוף פודגוראנו שלא הצליחו לכבוש גם כן
-
'45
- צהוב לקרבאלי
-
'41
- מכבי חיפה השתלטה על המשחק והייתה יותר מסוכנת. בעיטה של סוף פודגוראנו מקרוב נהדפה לקרן על ידי אריאל מנדי. בקרן, נגיחה של אותו פודגוראנו נהדפה על ידי סילבה
-
'32
- חילוף מוקדם במכבי חיפה: מתיאס נהואל נכנס במקומו של גוני נאור
-
'31
- בעקבות האדום, ברק יצחקי הוציא את סמואל קאלו והכניס במקומו את גריגורי מורוזוב
-
'27
- פעולה נהדרת של דולב חזיזה, שחתך מצד שמאל למרכז וסובב כדור אדיר, כמעט הסתיימה בשער
-
'23
- גוני נאור עצר את עומר אצילי במתפרצת וספג צהוב
-
'12
- איזו הזדמנות אדירה לבית"ר! אחרי כדור חופשי של מכבי חיפה, מיגל סילבה תפס את הכדור והטיס אותו קדימה במסירה אדירה למוזי, שחקן בית"ר הקדים את הגנת חיפה ובאחד על אחד מול ירמקוב בעט לקורה, הריבאונד חזר למוזי, אך יילה בטאי בפעולת הגנה אדירה מנע שער בטוח
-
'10
- איזו מכה לבית"ר. זוהר זסנו תיקל בחריפות את דולב חזיזה, מעל גובה קרסול, והורחק באדום ישיר לאחר ששניר לוי, שהוציא צהוב תחילה, קיבל קריאה לתיקון מה-VAR. בית"ר בעשרה שחקנים
-
'8
- עומר אצילי ספג צהוב על דיבורים
-
'1
- מכבי חיפה כמעט כבשה כבר בדקה הראשונה! דולב חזיזה חטף את הכדור לבראיין קרבאלי, מסר קדימה לג'ורג'ה יובאנוביץ' שהשאיר כדור לאחור מעולה לאיתן אזולאי, הקשר בעט בנגיעה ולא היה רחוק מהמסגרת
-
'1
- שניר לוי הוציא את ההתמודדות בטדי לדרך מול אווירה מחשמלת