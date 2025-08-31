יום שני, 01.09.2025 שעה 06:42

עומר אצילי וקני סייף (רדאד ג'בארה)

לא הגיעו: 0:0 מאכזב בין בית"ר י-ם למכבי חיפה

המפגש בין הירוקים לצהובים-שחורים הבטיח רבות, אבל קיים הרבה פחות. זסנו הורחק, אך הקבוצה של פלורס לא הצליחה לכבוש במשך 80 דקות מול עשרה שחקנים

גיא בן זיו | 31/08/2025 20:30
יום ראשון, 31/08/2025, 20:30אצטדיון טדי - 27,000 צופיםליגת העל Winner - מחזור 2
מכבי חיפה
הסתיים
0 0
שופט: שניר לוי (ציון: 5)
כרטיס אדום זוהר זסנו (10)
בית"ר ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
איילסון טבארס, ציון: 7
שיחק חכם, החזיק את האמצע, למרות חיסרון מספרי טאברש היה בכל מקום במרכז המגרש
השחקן המאכזב
ג'ורג'ה יובאנוביץ', ציון: 4
לא הורגש, לא נכח בהתקפה של חיפה, לא ייתכן שזה החלוץ שמכבי חיפה בונה עליו במקום דין דוד
הרכבים וציונים
 
 

בית”ר ירושלים אירחה הערב (ראשון) את מכבי חיפה, למה שאמור היה להיות קרב הענקיות הראשון של עונת 2025/26 בליגת העל והבטיח רבות, אך קיים הרבה פחות. הירושלמים והירוקים מהכרמל הפגינו יכולת התקפית חלשה וסיימה ב-0:0 מאכזב במשחק שנעל את המחזור השני של ליגת העל לפני היציאה לפגרה הבינלאומית. 

שתי הקבוצות שפתחו את העונה עם ניצחונות, לא הצליחו להמשיך את המומנטום ולהישאר מושלמות. מי שצריכה להיות המאוכזבת יותר מבין השתיים היא מכבי חיפה, ששיחקה מול עשרה שחקני בית”ר החל מהדקה העשירית בעקבות הרחקתו של זוהר זסנו בכרטיס אדום ישיר, אך לא הצליחה לנצל זאת ולמרות ששלטה יותר בכדור, לא הצליחה לייצר מספיק מצבים מסוכנים. 

המשחק נפתח בסערה, עם האדום המוקדם של זוהר זסנו אחרי כניסה חריפה ומסוכנת בדולב חזיזה. אז, נדמה היה שמכבי חיפה משתלטת על המשחק, והירוקים אכן הגיעו למספר מצבים מסוכנים, אך סבלו מחוסר דיוק ואיכות בחלק הקדמי, בדרך ל-0:0 במחצית. בצד השני, מוזי היה קרוב לעקוץ עבור בית”ר.

גם המחצית השנייה לא התעלתה לרמה גבוהה, ובה הירוקים סיכנו אפילו פחות את שערו של מיגל סילבה. מנגד, בית”ר הייתה נהראית כמי שבהחלט מכוונת לנקודה, אך למרות זאת, גם לא היה את המצב שלה כששוב היה זה מוזי שהחמיץ באחד על אחד מול ירמקוב. מעבר לזה, לא היה יותר מדי בטדי, כששתי הקבוצות יקוו להציג יכולת טובה יותר בחזרה מפגרת הנבחרות. במחזור הבא, מכבי חיפה תארח את מ.ס אשדוד, כשמנגד, בית”ר תצא לבלומפילד לקרב רותח מול היריבה הגדולה מכולן – הפועל ת”א. 

שחקני מכבי חיפה (רדאד גשחקני מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)
ברק יצחקי ושחקני בית"ר ירושלים (רדאד גברק יצחקי ושחקני בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
דולב חזיזה (אורן בן חקון)דולב חזיזה (אורן בן חקון)
מחצית שניה
  • '90+7
  • החלטת שופט
  • סיום המשחק, 0:0 מאכזב בטדי
  • '90+1
  • כרטיס צהוב
  • צהוב לסטיוארט
  • '85
  • חילוף
  • רגע לפני שהוא עובר לשחק אצל היריבה, סילבה קאני נכנס במקומו של עומר אצילי
  • '85
  • חילוף
  • אביאל זרגרי במקום ירין לוי בבית"ר
  • '79
  • החמצה
  • בית"ר כמעט עקצה. הירושלמים יצאו למתפרצת, גיל כהן יצא קדימה ומסר לחוגי, החלוץ העמיד את מוזי לבדו מול ירמקוב, אך בעט לידיו של השוער
ירדן שועה מנסה להגיע לכדור (אורן בן חקון)ירדן שועה מנסה להגיע לכדור (אורן בן חקון)
  • '76
  • חילוף
  • דור חוגי נכנס במקומו של שועה
  • '75
  • החמצה
  • בעיטה חופשית מצוינת של דולב חזיזה חלפה סנטימטרים מהמסגרת
ירדן שועה וסוף פודגוראנו (רדאד ג'בארה)ירדן שועה וסוף פודגוראנו (רדאד ג'בארה)
שניר לוי מרחיק תחילה את עלי מוחמד (רדאד ג'בארה)שניר לוי מרחיק תחילה את עלי מוחמד (רדאד ג'בארה)
  • '67
  • כרטיס צהוב
  • שניר לוי כבר הוציא כרטיס אדום לעלי מוחמד אחרי עבירה על מנדי, אך לאחר קריאה מה-VAR, תיקן בצדק את החלטתו ושלף לעבר הקשר כרטיס צהוב
אריאך מנדי וקני סייף במאבק על כדור גובה (אורן בן חקון)אריאך מנדי וקני סייף במאבק על כדור גובה (אורן בן חקון)
  • '61
  • חילוף
  • טריבנטה סטיוארט במקום יובאנוביץ'
  • '61
  • חילוף
  • חילוף כפול בחיפה: פייר קורנו במקום קני סייף
ירדן שועה מול שון גולדברג (רדאד ג'בארה)ירדן שועה מול שון גולדברג (רדאד ג'בארה)
איילסון טבארש מעל קני סייף (רדאד ג'בארה)איילסון טבארש מעל קני סייף (רדאד ג'בארה)
מחצית ראשונה
  • '45+4
  • החמצה
  • מצב אדיר למכבי חיפה על סף הירידה להפסקה. כדור רוחב של יילה בטאיי מצא את יובאנוביץ' שבעט בנגיעה, מיגל סילבה הדף, הכדור חזר למתיאס נהואל וסוף פודגוראנו שלא הצליחו לכבוש גם כן
  • '45
  • כרטיס צהוב
  • צהוב לקרבאלי
איתן אזולאי שומר על הכדור (אורן בן חקון)איתן אזולאי שומר על הכדור (אורן בן חקון)
עומר אצילי אורב לעלי מוחמד (אורן בן חקון)עומר אצילי אורב לעלי מוחמד (אורן בן חקון)
סוף פודגורנו מנסה להשתלט (אורן בן חקון)סוף פודגורנו מנסה להשתלט (אורן בן חקון)
  • '41
  • החמצה
  • מכבי חיפה השתלטה על המשחק והייתה יותר מסוכנת. בעיטה של סוף פודגוראנו מקרוב נהדפה לקרן על ידי אריאל מנדי. בקרן, נגיחה של אותו פודגוראנו נהדפה על ידי סילבה
בריאן קרבאלי מחכה לכדור (אורן בן חקון)בריאן קרבאלי מחכה לכדור (אורן בן חקון)
מתיאס נהואל וגיל כהן במאבק (רדאד ג'בארה)מתיאס נהואל וגיל כהן במאבק (רדאד ג'בארה)
דייגו פלורס וגוני נאור (רדאד ג'בארה)דייגו פלורס וגוני נאור (רדאד ג'בארה)
  • '32
  • חילוף
  • חילוף מוקדם במכבי חיפה: מתיאס נהואל נכנס במקומו של גוני נאור
  • '31
  • חילוף
  • בעקבות האדום, ברק יצחקי הוציא את סמואל קאלו והכניס במקומו את גריגורי מורוזוב
  • '27
  • החמצה
  • פעולה נהדרת של דולב חזיזה, שחתך מצד שמאל למרכז וסובב כדור אדיר, כמעט הסתיימה בשער
  • '23
  • כרטיס צהוב
  • גוני נאור עצר את עומר אצילי במתפרצת וספג צהוב
גיאורגי ירמקוב ויילה בטאיי (רדאד ג'בארה)גיאורגי ירמקוב ויילה בטאיי (רדאד ג'בארה)
טימוטי מוזי. לא מאמין שזה לא נכנס (רדאד ג'בארה)טימוטי מוזי. לא מאמין שזה לא נכנס (רדאד ג'בארה)
טימוטי מוזי ויילה בטאיי (רדאד ג'בארה)טימוטי מוזי ויילה בטאיי (רדאד ג'בארה)
  • '12
  • החמצה
  • איזו הזדמנות אדירה לבית"ר! אחרי כדור חופשי של מכבי חיפה, מיגל סילבה תפס את הכדור והטיס אותו קדימה במסירה אדירה למוזי, שחקן בית"ר הקדים את הגנת חיפה ובאחד על אחד מול ירמקוב בעט לקורה, הריבאונד חזר למוזי, אך יילה בטאי בפעולת הגנה אדירה מנע שער בטוח
קני סייף עוזר לדולב חזיזה להתרומם (אורן בן חקון)קני סייף עוזר לדולב חזיזה להתרומם (אורן בן חקון)
שניר לוי מראה את האדום לזוהר זסנו (אורן בן חקון)שניר לוי מראה את האדום לזוהר זסנו (אורן בן חקון)
דולב חזיזה מקבל טיפול (רדאד ג'בארה)דולב חזיזה מקבל טיפול (רדאד ג'בארה)
זוהר זסנו בודק לשלומו של דולב חזיזה (אורן בן חקון)זוהר זסנו בודק לשלומו של דולב חזיזה (אורן בן חקון)
דולב חזיזה פגוע על הדשא (אורן בן חקון)דולב חזיזה פגוע על הדשא (אורן בן חקון)
זוהר זסנו בדריכה על דולב חזיזה (אורן בן חקון)זוהר זסנו בדריכה על דולב חזיזה (אורן בן חקון)
  • '10
  • כרטיס אדום
  • איזו מכה לבית"ר. זוהר זסנו תיקל בחריפות את דולב חזיזה, מעל גובה קרסול, והורחק באדום ישיר לאחר ששניר לוי, שהוציא צהוב תחילה, קיבל קריאה לתיקון מה-VAR. בית"ר בעשרה שחקנים
  • '8
  • כרטיס צהוב
  • עומר אצילי ספג צהוב על דיבורים
איתן אזולאי תופס את הראש (אורן בן חקון)איתן אזולאי תופס את הראש (אורן בן חקון)
  • '1
  • החמצה
  • מכבי חיפה כמעט כבשה כבר בדקה הראשונה! דולב חזיזה חטף את הכדור לבראיין קרבאלי, מסר קדימה לג'ורג'ה יובאנוביץ' שהשאיר כדור לאחור מעולה לאיתן אזולאי, הקשר בעט בנגיעה ולא היה רחוק מהמסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • שניר לוי הוציא את ההתמודדות בטדי לדרך מול אווירה מחשמלת
שחקני מכבי חיםה (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי חיםה (רדאד ג'בארה)
ברק אברמוב לפני המשחק (רדאד ג'בארה)ברק אברמוב לפני המשחק (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי חיפה ובית&qout;ר ירושלים (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי חיפה ובית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
אוהדי בית&qout;ר ירושלים (רדאד ג'בארה)אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)
ברק יצחקי בפתיחה (אורן בן חקון)ברק יצחקי בפתיחה (אורן בן חקון)
קהל בית&qout;ר ירושלים (אורן בן חקון)קהל בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)
הוספת תגובה
