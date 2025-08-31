לא הגיעו: 0:0 מאכזב בין בית"ר י-ם למכבי חיפה

דעת המבקר

השחקן המצטיין איילסון טבארס, ציון: 7

השחקן המצטיין איילסון טבארס, ציון: 7

שיחק חכם, החזיק את האמצע, למרות חיסרון מספרי טאברש היה בכל מקום במרכז המגרש

השחקן המאכזב ג'ורג'ה יובאנוביץ', ציון: 4

לא הורגש, לא נכח בהתקפה של חיפה, לא ייתכן שזה החלוץ שמכבי חיפה בונה עליו במקום דין דוד

הרכבים וציונים

בית”ר ירושלים אירחה הערב (ראשון) את מכבי חיפה, למה שאמור היה להיות קרב הענקיות הראשון של עונת 2025/26 בליגת העל והבטיח רבות, אך קיים הרבה פחות. הירושלמים והירוקים מהכרמל הפגינו יכולת התקפית חלשה וסיימה ב-0:0 מאכזב במשחק שנעל את המחזור השני של ליגת העל לפני היציאה לפגרה הבינלאומית.

שתי הקבוצות שפתחו את העונה עם ניצחונות, לא הצליחו להמשיך את המומנטום ולהישאר מושלמות. מי שצריכה להיות המאוכזבת יותר מבין השתיים היא מכבי חיפה, ששיחקה מול עשרה שחקני בית”ר החל מהדקה העשירית בעקבות הרחקתו של זוהר זסנו בכרטיס אדום ישיר, אך לא הצליחה לנצל זאת ולמרות ששלטה יותר בכדור, לא הצליחה לייצר מספיק מצבים מסוכנים.

המשחק נפתח בסערה, עם האדום המוקדם של זוהר זסנו אחרי כניסה חריפה ומסוכנת בדולב חזיזה. אז, נדמה היה שמכבי חיפה משתלטת על המשחק, והירוקים אכן הגיעו למספר מצבים מסוכנים, אך סבלו מחוסר דיוק ואיכות בחלק הקדמי, בדרך ל-0:0 במחצית. בצד השני, מוזי היה קרוב לעקוץ עבור בית”ר.

גם המחצית השנייה לא התעלתה לרמה גבוהה, ובה הירוקים סיכנו אפילו פחות את שערו של מיגל סילבה. מנגד, בית”ר הייתה נהראית כמי שבהחלט מכוונת לנקודה, אך למרות זאת, גם לא היה את המצב שלה כששוב היה זה מוזי שהחמיץ באחד על אחד מול ירמקוב. מעבר לזה, לא היה יותר מדי בטדי, כששתי הקבוצות יקוו להציג יכולת טובה יותר בחזרה מפגרת הנבחרות. במחזור הבא, מכבי חיפה תארח את מ.ס אשדוד, כשמנגד, בית”ר תצא לבלומפילד לקרב רותח מול היריבה הגדולה מכולן – הפועל ת”א.

