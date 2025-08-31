מערכת ONE
31/08/2025 18:30
הוגו אקטיקה מתקשה מול מרטין זובימנדי (רויטרס)
אחרי שביום חמישי האחרון הן הוגרלו בשלב הליגה של ליגת האלופות, בשעה זו ליברפול מארחת את ארסנל באנפילד למשחק עונה ראשון אמיתי במסגרת המחזור השלישי של הפרמייר ליג, בקרב בין האלופה לסגניתה, שתי הקבוצות היחידות שמחזיקות במאזן מושלם עד כה בליגה, כשכל אחת מהן רוצה להשתלט על הפסגה.
החבורה של ארנה סלוט מגיעה למשחק לאחר שניצחה בשיניים בשני מחזורי הפתיחה. במחזור הראשון היא גברה 2:4 את בורנמות’ עם שערים דרמטיים בדקות הסיום של פדריקו קייזה ומוחמד סלאח ובמשחק האחרון ניצחה את ניוקאסל 2:3 במשחק חוץ קשה שהסתבך, לאחר שהובילה ביתרון כפול ואף שיחקה מול עשרה שחקנים של המגפייז, כשלבסוף הילד, נגומואה, שעלה בתור מחליף בתוספת הזמן – הכריע את ההתמודדות עם שער בכורה נהדר.
מנגד, החבורה של מיקל ארטטה מגיעה להתמודדות כשגם היא מחזיקה במאזן מושלם גאמור ולאחר שהשיגה שני ניצחונות גדולים בינתיים. ראשית, 0:1 באולד טראפורד מול מנצ’סטר יונייטד במחזור הפתיחה ולאחר מכן, הגיעה ההתפוצצות עם 0:5 גדול בבית על לידס, העולה החדשה.
במבט אל מפגשי העבר, בארבעת המשחקים הרשמיים האחרונים בין המרסיסיידרס לבין התותחנים, ניתן למצוא שתי תוצאות 2:2 וניצחון אחד לכל צד כאשר בכל פעם קבוצת הבית באותם משחקים היא זו שיצאה עם ידה על העליונה. מי תאסוף שלוש נקודות נוספות הערב?
מחצית שניה
'70
- גם גבריאל מרטינלי ירד מהדשא, מרטין אודגור נכנס במקומו
'70
- חילוף כפול של מיקל ארטטה: מיקל מרינו בחוץ, הרכש אברצ'י אזה עלה להופעת בכורה
'66
- ויקטור גיוקרש ניסה להקדים את וירג'יל ואן דייק וביצע על ההולנדי עבירה, שזיכתה אותו בכרטיס צהוב
'61
- חילוף ראשון של הביתיים: אלכסיס מק אליסטר יצא, קרטיס ג'ונס נכנס
'60
- רגע ההתעוררות של ליברפול? פלוריאן וירץ סוף סוף הגיע למצב מתוך הרחבה, אבל בעט לידיים של ראיה והוגו אקטיקה כבש את הכדור החוזר - אך היה בנבדל והגול נפסל
מחצית ראשונה
'39
- שער לונדוני באוויר? יוריין טימבר מצא עצמו בעמדה התקפית, אבל בעט לא מספיק מדויק וקלאפיורי עט על הריבאונד - כדי לבעוט בשמאל ולהשיג קרן נוספת לארסנל
'35
- הקצב עלה. ראיה שלח את מדואקה קדימה, הקיצוני נכנס לרחבה וניסה לחפש את הפינה הרחוקה - מילוש קרקז שם רגל והכדור עלה מעל המשקוף. רק קרן לארסנל
'34
- הלחץ של המארחת עבד וגרם לדויד ראיה לטעות במסירה, אך אלכסיס מק אליסטר לא השכיל לנצל זאת במהירות והבעיטה שלו נחסמה ע"י בלמי התותחנים
'28
- ראיין חראפנברך הכשיל מאחור את ריקרדו קלאפיורי, צהוב ראשון במשחק לקשר של המייטי רדס
'22
- תרגיל הקרן של ארסנל לא הצליח, אך הכדור החוזר הגיע לנוני מדואקה שבעט בעוצמה מהאוויר מתוך הרחבה וסחט הצלה מאליסון
'13
- קודי גאקפו פרץ מצד שמאל לאמצע ובעט מרחוק, הכדור שלו פספס את המסגרת. איום ראשון בהתמודדות
'5
- עברו 5 דקות בלבד משריקת הפתיחה וכבר צרות לארסנל. וויליאם סאליבה נפצע ולא יכול היה להמשיך, כריסטיאן מוסקרה החליפו
'1
- השופט כריס קבאנה הוציא את המשחק הענק לדרך!