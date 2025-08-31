דקה 92: בני יהודה - כפר שלם 2:2

המחזור השני בליגה הלאומית משוחק בשעה זו עם כמה מפגשים מרתקים במיוחד, כאשר במוקד בני יהודה מקווה להשיג ניצחון ראשונה לעונה כשהיא מארחת את הפועל כפר שלם לדרבי הקטן של ת”א. במקביל, מכבי פ”ת פוגשת את הפועל כפ”ס למשחק מסקרן, הפועל עכו מארחת את כפר קאסם, הפועל רעננה פוגשת את מכבי הרצליה לדרבי השרון, והעולה החדשה, עירוני מודיעין, מתארחת אצל היורדת הטרייה, הפועל חדרה.

בני יהודה - הפועל כפר שלם 2:0

אחרי שהבחורים משכונת התקווה פתחו את העונה בתיקו מאופס מול ראשון לציון והחמצת פנדל דרמטית עמוק בתוך תוספת הזמן, כעת הם מקווים להשיג נקודות ראשונות בדרבי קטן מול המרעננת הרשמית של העונה שעברה, שגם היא סיימה בחלוקת נקודות ללא שערים במחזור הפתיחה מול מכבי פתח תקווה.

קהל אוהדי בני יהודה צובע את שכונת התקווה בכתום (ראובן שוורץ)

שחקני בני יהודה לפני שריקת הפתיחה (ראובן שוורץ)

אוהדי בני יהודה צופים במשחק מהגג והמרפסות (ראובן שוורץ)

משפחתה של עדן ירושלמי ז"ל בטקס של בני יהודה לזכרה (ראובן שוורץ)

דקה 7, שער! הפועל כפר שלם עלתה ליתרון: התקפה מתרפצת של האורחת הגיעה אל רגליו של אבנעזר ממאטה, שמסר כדור יפה לשלומי אזולאי והחלוץ הוותיק הצליח לגלגל בקלות לרשת של אוהד לויטה.

שלומי אזולאי חוגג שער בכורה בכפר שלם (ראובן שוורץ)

דקה 11, שער! הפועל כפר שלם עם שער ענק! 0:2: גיא סביליה ראה את אוהד לויטה מחוץ לשער, ומחצי המגרש שלו, שלח כדור עוצמתי לרשת של השוער הווטרן. גול עצום של הקשר שהגיע מבני יהודה!

גיא סביליה רץ לחגוג שער ענק (ראובן שוורץ)

גיא סביליה ושלומי אזולאי. צמד הכובשים מחויך (ראובן שוורץ)

דקה 32, שער! בני יהודה חזרה למשחק: אחרי שהחמיץ פנדל במחזור הקודם, עילאי טרוסט שלח כדור רוחב נפלא לפרנץ פיירו, שנותר חשוף מול שער ריק, ולא הסתבך כדי לצמק את התוצאה ל-2:1.

פרנץ פיירו רץ לחגוג את השער שכבש (ראובן שוורץ)

דקה 83, שער! בני יהודה השוותה ל-2:2: החבורה של מסאי דגו לא וויתרה, והצליחה למצוא את הרשת בפעם השנייה לאחר ששגיא דרור ניצל בלגן ברחבת כפר שלם וכבש מקרוב את השוויון אחרי שהייתה בפיגור כפול.

דקה 86: הפועל כפר שלם איבדה את הראש, כשאבנעזר ממאטה תיקל את מתן לוי וספג כרטיס צהוב שני, שהותיר את קבוצתו בפיגור שחקן.

מכבי פ”ת - הפועל כפ”ס 0:1

המלאבסים, שמקווים לחזור לליגת העל בתום עונה אחת בלבד בליגת המשנה, פתחו את העונה עם נקודה בלבד מול הפועל כפר שלם וכעת מקווים להשיג ניצחון ראשון מול הירוקים, שמבחינתם מקווים לחבר ניצחון ליגה שני ברציפות אחרי ה-1:2 על מכבי יפו במחזור הפתיחה.

דקה 45+4, שער! מכבי פתח תקווה מצאה את הרשת: לקראת הירידה להפסקה, שער ענק של המלאבסים, אחרי שעידו כהן התחיל את ההתקפה וגם סיים אותה, כשקיבל מסירה מניב יהושע ושלח פצצה לחיבורים הרחוקים.

דקה 74: חוליו סזאר השתלט על כדור בתוך הרחבה ובעט וולה מדויק לרשת של מכבי פתח תקווה, אלא שהשער נפסל בטענה לנבדל.

הפועל חדרה - עירוני מודיעין 2:2

היורדת הטרייה מליגת העל קיוותה לפתוח את העונה עם שלוש נקודות, אך ספגה שוויון דרמטי ומאוחר במיוחד מכפר קאסם במחזור הפתיחה. כעת היא מקווה להשיג נקודות ראשונות בליגה מול העולה החדשה, שפתחה את הליגה בצורה מצוינת עם 1:2 על נוף הגליל וכעת מקווה להפתיע ולחבר ניצחון שני ברציפות.

דקה 51, שער! עירוני מודיעין עלתה ל-0:1: ניר גואטה הכשיל ברחבה את אור יוסף ואל הנקודה הלבנה ניגש החלוץ יואב תומר, שהצליח למצוא את הרשת כששלח כדור מדויק לפינה הימנית.

דקה 53, שער! עירוני מודיעין הכפילה את היתרון שלה: שוב פנדל! הפעם יואב תומר היה זה שהוכשל על ידי השוער אחרי שניצל טעות במרכז הגנת חדרה, כשהחלוץ השלים צמד מהיר מ-11 המטרים.

דקה 73, שער! הפועל חדרה צימקה ל-2:1: מנשה זלקה מסר לאחמד חלאילה, שבדיוק רב מ-25 מטרים, בעט מהמקום ישירות לקורה ופנימה. אחרי שאיבדה יתרון כפול במחזור שעבר, הפעם היא תצליח לחזור מפיגור כפול?

דקה 76, שער! הפועל חדרה עם קאמבק מהיר! 2:2: יהלי שבו הצליח לחתוך משמאל למרכז, ברח בדריבל לשומר שלו ושיגר פצצה לפינה הרחוקה כדי לאזן את התוצאה.

הפועל עכו - כפר קאסם 0:1

שתי הקבוצות מחפשות את ניצחונן הראשון לעונת 2025/26. המארחת מגיעה להתמודדות אחרי שהצליחה להשוות בדקות הסיום וחילצה נקודה ב-1:1 עם הפועל ר”ג במחזור הפתיחה, כאשר האורחת מנגד חילצה נקודה גם היא במחזור הקודם, אחרי שהייתה בפיגור כפול מול הפועל חדרה אך השיגה את ה-2:2, עמוק בתוך תוספת הזמן.

דקה 66, שער! הפועל עכו עלתה ליתרון 0:1: כדור עומק מדהים מצא את שלו אובניש, שעשה תנועה לרחבה, הצליח להשתלט בצורה טובה ולשלוח את הבעיטה שלו לרשת.

דקה 70: ריאן אשמוז ראה את הכרטיס הצהוב השני והותיר את כפר קאסם בעשרה שחקנים עד לסיום המשחק.

הפועל רעננה - מכבי הרצליה 0:1

אחרי שספגו 4:0 כואב במחזור הראשון מהעולה החדשה, קריית ים, האדומים מקווים להשיג נקודות ראשונות לעונה בדרבי השרון מול האורחת, שפתחה את העונה בצורה טובה עם 0:1 קטן על הפועל עפולה, וכעת מקווה להישאר מושלמת אחרי שני מחזורים.

דקה 6, שער! הפועל רעננה עלתה ליתרון מוקדם: כדור רוחב הגיע אל יובל טיטלמן, שבעט לעבר השער אך נבלם. אל הריבאונד הגיע טארק בושנאק, שבעוצמה רבה הצליח להגיע לכדור אותו לבסוף שלח אל הרשת.