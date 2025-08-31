יום ראשון, 31.08.2025 שעה 11:23
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
43-42הפועל ת"א2
30-41מכבי חיפה3
31-21בית"ר ירושלים4
33-32בני סכנין5
33-32מ.ס אשדוד6
32-22הפועל חיפה7
37-12עירוני טבריה8
10-01הפועל פ"ת9
12-12עירוני ק"ש10
16-22מכבי בני ריינה11
00-00מכבי ת"א12
04-21מכבי נתניה13
04-22הפועל ירושלים14

"קיבלנו אגרוף, סכנין כבשו פעמיים ובזבזו זמן"

אכזבה באשדוד לאחר ההפסד: "פתחנו בצורה איומה ונכנסנו לבור שהיה קשה לחזור ממנו". נאנג'יס ישוב לכשירות לאחר הפגרה, ניסיונות לצרף את ליאון מזרחי

|
חיים סילבס ושחקניו מאוכזבים בסיום (ראובן שוורץ)
חיים סילבס ושחקניו מאוכזבים בסיום (ראובן שוורץ)

אחרי שפתחה את הליגה עם ניצחון חוץ חשוב בטדי נגד הפועל ירושלים, מ.ס אשדוד רצתה לפתוח ברגל ימין גם את משחקי הבית, אבל אכזבה. הקבוצה מעיר הנמל יצאה אמש (שבת) לפגרת הנבחרות עם תחושת החמצה כבדה, כשהפסידה 2:1 לבני סכנין באצטדיון הי"א, הפסד ליגה ראשון למאמן חיים סילבס מאז שהגיע לקבוצה בעונה שעברה. 

"פתחנו את המשחק בצורה איומה, זה הכניס אותנו לבור שהיה קשה לחזור ממנו", אמרו בעיר הנמל, "סכנין שיחקו 20 דקות כדורגל, כבשו שני שערים ואחרי זה עשו את הכל חוץ מלשחק. הם העבירו ובזבזו את הזמן, אבל זה שלהם, ובסוף הם עם שלוש הנקודות ואנחנו לא. פספסנו הזדמנות לפתוח טוב מאוד את הליגה, אבל קיבלנו אגרוף שאמור להעיר אותנו". 

אכזבה נרשמה באשדוד בעקבות ההפסד, בעיקר בגלל הפתיחה הלא טובה של הקבוצה. סילבס ערך שינויים בודדים לעומת ההרכב שפתח נגד הפועל ירושלים. ניר ביטון חזר להרכב, אך ההגנה הציגה פתיחה רכה מאוד, שסיפקה לאורחים יתרון כפול מוקדם מדי. אשדוד ניסתה לחזור, אך למרות שער מצמק של ז’אן פלורן באטום רגע לפני הירידה להפסקה, לא הצליחה להשלים את המהפך. השוער קרול נימצ’יסקי הציג ערב פחות חד וקיבל ביקורת נדירה. מנגד, יוג’ין אנסה ובאטום קיבלו מחמאות על הופעתם.

באטום חוגג את השער המצמק (ראובן שוורץ)באטום חוגג את השער המצמק (ראובן שוורץ)

בסיום נרשמה תקרית לא נעימה כאשר ביטון התעמת עם אוהד – תוצאה של התסכול הכללי בקבוצה. לני נאנג'יס צפוי לשוב לכשירות לאחר הפגרה. בינתיים, באשדוד ינסו לנצל את הזמן להתחזק עוד קצת, כאשר בראש סדר העדיפויות מגן שמאלי, כשממשיכים מגעים מול בית"ר ירושלים בניסיון לבצע טרייד שישכנע את ליאון מזרחי לעבור לקבוצה, אולי תוך שיפור ההצעה.

