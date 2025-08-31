יום שני, 01.09.2025 שעה 06:41

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב חגגה עם 0:4 גדול על מכבי נתניה

האלופה פתחה את העונה שלה בליגת העל עם תצוגת כדורגל מופלאה. פרץ כבש צמד, ניקולסקו ונוי הוסיפו שערי בכורה בצהוב. היהלומים במשחק רע עם אפס משש

רז אמיר | 31/08/2025 20:00
יום ראשון, 31/08/2025, 20:00אצטדיון בלומפילד - 21,753 צופיםליגת העל Winner - מחזור 2
מכבי נתניה
הסתיים
4 0
שופט: אוהד אסולין
שער דור פרץ (20)
בישול בישול: טייריס אסאנטה
שער יון ניקולסקו (22)
בישול בישול: איסוף סיסוקו
שער דור פרץ (61)
בישול בישול: עידו שחר
מכבי ת"א
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14
הרכבים וציונים
 
 

אחרי שבשבוע שעבר משחקה נגד הפועל פ”ת נדחה בעקבות מסע המשחקים בזירה האירופית, מכבי תל אביב פתחה הערב (ראשון) את עונת 2025/26 בליגת העל, כשהיא אירחה באצטדיון בלומפילד את מכבי נתניה. בסיום, האלופה חגגה עם 0:4 אדיר על היהלומים.

המשחק נפתח בצורה די שקולה, כשהחבורה של ז׳רקו לאזטיץ׳ שלטה, אך לא הגיעה למצבים, עד שבדקה ה-20 המצב התהפך. דור פרץ התגנב מאחור וכבש מקרוב, ושתי דקות בלבד לאחר מכן יון ניקולסקו כבש שער בכורה במדים הצהובים והכפיל את היתרון. יוסי אבוקסיס המאוכזב ביצע חילוף כפול כבר בדקה ה-24, אך להפסקה הקבוצות ירדו ביתרון 0:2 לאלופה.

גם החצי השני היה זהה, כשאחרי דקות פתיחה די מאוזנות, המארחת השתלטה לחלוטין. פרץ חטף כדור במרכז השער ודהר בדרך לצמד נהדר משלו. בדקה ה-71 איתמר נוי הצטרף לחגיגה עם שער בכורה משלו במדי מכבי ת״א, ובסיום הצהובים ניצחו 0:4.

כאמור, מכבי תל אביב פתחה את העונה שלה בדיוק כמו שחלמה עם ניצחון מהדהד שמעביר מסר לליגה. היהלומים מנגד, שלא ניצחו את מכבי ת״א בבלומפילד מאז 2011, עם פתיחת עונה עגומה כשהם עם אפס נקודות משש אפשריות. אבוקסיס יצא לפגרת הנבחרות עם הרבה חומר למחשבה.

מחצית שניה
  • '88
  • כרטיס צהוב
  • רוי רביבו ספג כרטיס צהוב
עומר ניראון וטייריס אסאנטה (חגי מיכאלי)עומר ניראון וטייריס אסאנטה (חגי מיכאלי)
  • '80
  • חילוף
  • חוודאגיאני לא יכול היה להמשיך, דניס קוליקוב נכנס במקומו
  • '80
  • חילוף
  • עוז בילו פינה את מקומו ללואי חלף
  • '76
  • חילוף
  • אושר דוידה פינה את מקומו לסייד אבו פרחי
שחקני מכבי תל אביב מאושרים (חגי מיכאלי)שחקני מכבי תל אביב מאושרים (חגי מיכאלי)
  • '71
  • שער
  • שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:4: חגיגה של הצהובים. שוב איבוד כדור באזור מסוכן של נתניה הוביל להתקפה של האלופה בסיומה איתמר נוי בעט בנגיעה מתוך הרחבה אל הרשת העליונה
איתמר נוי כובש (חגי מיכאלי)איתמר נוי כובש (חגי מיכאלי)
  • '68
  • חילוף
  • עוד חילוף של אבוקסיס. עמרי שמיר יצא, סהר תאג׳י נכנס במקומו
  • '65
  • החמצה
  • פרץ שלח בעיטה חזקה מחוץ לרחבה, ניראון קלט
אושר דוידה עם הכדור (חגי מיכאלי)אושר דוידה עם הכדור (חגי מיכאלי)
  • '64
  • חילוף
  • איתמר נוי נכנס על חשבון עידו שחר
  • '64
  • חילוף
  • עוד חילוף כפול במכבי ת״א. כריסטיאן בליץ׳ נכנס במקום יון ניקולסקו
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)
  • '62
  • שער
  • שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:3: שוב איבוד כדור רשלני של נתניה, הפעם עמרי שמיר, דור פרץ חטף ודהר עד הבעיטה מכ-17 מטרים חד לפינה ולרשת
  • '58
  • החמצה
  • כדור קרן עלה לרחבה, אסאנטה הגיע ונגח, אך מעל השער
מקסים פלקושצ׳נקו (חגי מיכאלי)מקסים פלקושצ׳נקו (חגי מיכאלי)
  • '51
  • החמצה
  • תרגיל יפה של מכבי נתניה ממצב נייח כמעט הסתיים בשער. פלקושצ׳נקו הקפיץ טוב, בן שבת הוציא רוחב בנגיעה ועידו שחר הרחיק וכמעט כבר לשערו הוא
  • '50
  • כרטיס צהוב
  • דור פרץ ספג כרטיס צהוב
ז׳רקו לאזטיץ׳ (חגי מיכאלי)ז׳רקו לאזטיץ׳ (חגי מיכאלי)
  • '46
  • חילוף
  • שגיב יחזקאל נכנס על חשבונו של אלעד מדמון
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול של לאזטיץ׳ עם פתיחת המחצית השנייה. מוחמד עלי קמארה יצא, הייטור נכנס במקומו
מחצית ראשונה
  • '45
  • כרטיס צהוב
  • אלעד מדמון ספג כרטיס צהוב
עמית כהן בפעולה (חגי מיכאלי)עמית כהן בפעולה (חגי מיכאלי)
  • '39
  • החמצה
  • הגבהה שעלתה לרחבה הגיעה לראשו של ניקולסקו שנגח נהדר מקרוב, אך עומר ניראון בזינוק אדיר הציל שער בטוח
  • '38
  • כרטיס צהוב
  • לוקאס פראיזו ספג כרטיס צהוב
רוי רביבו (חגי מיכאלי)רוי רביבו (חגי מיכאלי)
  • '36
  • החמצה
  • החמצה ענקית לניקולסקו. שמיר איבד כדור ברשלנות בתוך הרחבה, דוידה הוציא רוחב והחלוץ בעו בנגיעה מתוך רחבת החמש מעל השער
  • '30
  • כרטיס צהוב
  • עמית כהן ספג כרטיס צהוב
יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)
  • '24
  • חילוף
  • ווילסון האריס פינה את מקומו ללוקאס פראיזו
  • '24
  • חילוף
  • אבוקסיס עצבני ועם חילוף כפול מהיר במיוחד. הריברטו טבארש יצא, עמית כהן נכנס במקומו
שחקני מכבי נתניה בהלם (חגי מיכאלי)שחקני מכבי נתניה בהלם (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)
  • '22
  • שער
  • שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:2: טבארש איבד באזור מסוכן, הכדור הגיע לניקולסקו שמחוץ לרחבה סובב לפינה הרחוקה וכבש את שער הבכורה שלו בצהוב
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)
  • '20
  • שער
  • שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: אסנטה ניסה למצוא את ניקולאסקו בכדור ארוך, החלוץ לא הגיע לכדור, אבל דור פרץ התגנב מאחור ומול ניראון הקפיץ לרשת
דור פרץ כובש (חגי מיכאלי)דור פרץ כובש (חגי מיכאלי)
דור פרץ עם הכדור (חגי מיכאלי)דור פרץ עם הכדור (חגי מיכאלי)
  • '14
  • החמצה
  • מצב ראשון במשחק. עידו שחר קיבל כדור ושלח בעיטה חדה למסגרת מסף הרחבה, ניראון היה במקום וקלט
  • '8
  • כרטיס צהוב
  • הריברטו טבארש ספג כרטיס צהוב אחרי עבירה
רוי רביבו מוכשל (חגי מיכאלי)רוי רביבו מוכשל (חגי מיכאלי)
  • '3
  • כרטיס צהוב
  • מוחמד עלי קמארה ספג כרטיס צהוב אחרי עבירה על ווילסון האריס
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוהד אסולין הוציא את המשחק לדרך!
