מכבי תל אביב חגגה עם 0:4 גדול על מכבי נתניה

אחרי שבשבוע שעבר משחקה נגד הפועל פ”ת נדחה בעקבות מסע המשחקים בזירה האירופית, מכבי תל אביב פתחה הערב (ראשון) את עונת 2025/26 בליגת העל, כשהיא אירחה באצטדיון בלומפילד את מכבי נתניה. בסיום, האלופה חגגה עם 0:4 אדיר על היהלומים.
המשחק נפתח בצורה די שקולה, כשהחבורה של ז׳רקו לאזטיץ׳ שלטה, אך לא הגיעה למצבים, עד שבדקה ה-20 המצב התהפך. דור פרץ התגנב מאחור וכבש מקרוב, ושתי דקות בלבד לאחר מכן יון ניקולסקו כבש שער בכורה במדים הצהובים והכפיל את היתרון. יוסי אבוקסיס המאוכזב ביצע חילוף כפול כבר בדקה ה-24, אך להפסקה הקבוצות ירדו ביתרון 0:2 לאלופה.
גם החצי השני היה זהה, כשאחרי דקות פתיחה די מאוזנות, המארחת השתלטה לחלוטין. פרץ חטף כדור במרכז השער ודהר בדרך לצמד נהדר משלו. בדקה ה-71 איתמר נוי הצטרף לחגיגה עם שער בכורה משלו במדי מכבי ת״א, ובסיום הצהובים ניצחו 0:4.
כאמור, מכבי תל אביב פתחה את העונה שלה בדיוק כמו שחלמה עם ניצחון מהדהד שמעביר מסר לליגה. היהלומים מנגד, שלא ניצחו את מכבי ת״א בבלומפילד מאז 2011, עם פתיחת עונה עגומה כשהם עם אפס נקודות משש אפשריות. אבוקסיס יצא לפגרת הנבחרות עם הרבה חומר למחשבה.
מחצית שניה
'88
- רוי רביבו ספג כרטיס צהוב
'80
- חוודאגיאני לא יכול היה להמשיך, דניס קוליקוב נכנס במקומו
'80
- עוז בילו פינה את מקומו ללואי חלף
'76
- אושר דוידה פינה את מקומו לסייד אבו פרחי
'71
- שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:4: חגיגה של הצהובים. שוב איבוד כדור באזור מסוכן של נתניה הוביל להתקפה של האלופה בסיומה איתמר נוי בעט בנגיעה מתוך הרחבה אל הרשת העליונה
'68
- עוד חילוף של אבוקסיס. עמרי שמיר יצא, סהר תאג׳י נכנס במקומו
'65
- פרץ שלח בעיטה חזקה מחוץ לרחבה, ניראון קלט
'64
- איתמר נוי נכנס על חשבון עידו שחר
'64
- עוד חילוף כפול במכבי ת״א. כריסטיאן בליץ׳ נכנס במקום יון ניקולסקו
'62
- שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:3: שוב איבוד כדור רשלני של נתניה, הפעם עמרי שמיר, דור פרץ חטף ודהר עד הבעיטה מכ-17 מטרים חד לפינה ולרשת
'58
- כדור קרן עלה לרחבה, אסאנטה הגיע ונגח, אך מעל השער
'51
- תרגיל יפה של מכבי נתניה ממצב נייח כמעט הסתיים בשער. פלקושצ׳נקו הקפיץ טוב, בן שבת הוציא רוחב בנגיעה ועידו שחר הרחיק וכמעט כבר לשערו הוא
'50
- דור פרץ ספג כרטיס צהוב
'46
- שגיב יחזקאל נכנס על חשבונו של אלעד מדמון
'46
- חילוף כפול של לאזטיץ׳ עם פתיחת המחצית השנייה. מוחמד עלי קמארה יצא, הייטור נכנס במקומו
מחצית ראשונה
'45
- אלעד מדמון ספג כרטיס צהוב
'39
- הגבהה שעלתה לרחבה הגיעה לראשו של ניקולסקו שנגח נהדר מקרוב, אך עומר ניראון בזינוק אדיר הציל שער בטוח
'38
- לוקאס פראיזו ספג כרטיס צהוב
'36
- החמצה ענקית לניקולסקו. שמיר איבד כדור ברשלנות בתוך הרחבה, דוידה הוציא רוחב והחלוץ בעו בנגיעה מתוך רחבת החמש מעל השער
'30
- עמית כהן ספג כרטיס צהוב
'24
- ווילסון האריס פינה את מקומו ללוקאס פראיזו
'24
- אבוקסיס עצבני ועם חילוף כפול מהיר במיוחד. הריברטו טבארש יצא, עמית כהן נכנס במקומו
'22
- שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:2: טבארש איבד באזור מסוכן, הכדור הגיע לניקולסקו שמחוץ לרחבה סובב לפינה הרחוקה וכבש את שער הבכורה שלו בצהוב
'20
- שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: אסנטה ניסה למצוא את ניקולאסקו בכדור ארוך, החלוץ לא הגיע לכדור, אבל דור פרץ התגנב מאחור ומול ניראון הקפיץ לרשת
'14
- מצב ראשון במשחק. עידו שחר קיבל כדור ושלח בעיטה חדה למסגרת מסף הרחבה, ניראון היה במקום וקלט
'8
- הריברטו טבארש ספג כרטיס צהוב אחרי עבירה
'3
- מוחמד עלי קמארה ספג כרטיס צהוב אחרי עבירה על ווילסון האריס
'1
- השופט אוהד אסולין הוציא את המשחק לדרך!