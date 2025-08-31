מכבי תל אביב חגגה עם 0:4 גדול על מכבי נתניה

הרכבים וציונים

אחרי שבשבוע שעבר משחקה נגד הפועל פ”ת נדחה בעקבות מסע המשחקים בזירה האירופית, מכבי תל אביב פתחה הערב (ראשון) את עונת 2025/26 בליגת העל, כשהיא אירחה באצטדיון בלומפילד את מכבי נתניה. בסיום, האלופה חגגה עם 0:4 אדיר על היהלומים.

המשחק נפתח בצורה די שקולה, כשהחבורה של ז׳רקו לאזטיץ׳ שלטה, אך לא הגיעה למצבים, עד שבדקה ה-20 המצב התהפך. דור פרץ התגנב מאחור וכבש מקרוב, ושתי דקות בלבד לאחר מכן יון ניקולסקו כבש שער בכורה במדים הצהובים והכפיל את היתרון. יוסי אבוקסיס המאוכזב ביצע חילוף כפול כבר בדקה ה-24, אך להפסקה הקבוצות ירדו ביתרון 0:2 לאלופה.

גם החצי השני היה זהה, כשאחרי דקות פתיחה די מאוזנות, המארחת השתלטה לחלוטין. פרץ חטף כדור במרכז השער ודהר בדרך לצמד נהדר משלו. בדקה ה-71 איתמר נוי הצטרף לחגיגה עם שער בכורה משלו במדי מכבי ת״א, ובסיום הצהובים ניצחו 0:4.

כאמור, מכבי תל אביב פתחה את העונה שלה בדיוק כמו שחלמה עם ניצחון מהדהד שמעביר מסר לליגה. היהלומים מנגד, שלא ניצחו את מכבי ת״א בבלומפילד מאז 2011, עם פתיחת עונה עגומה כשהם עם אפס נקודות משש אפשריות. אבוקסיס יצא לפגרת הנבחרות עם הרבה חומר למחשבה.