"4 דימונאים על כר הדשא? זה לא היה 20 שנים"

ביקורת על כך שמ.ס דימונה ניצחה "בקושי" את הפועל אזור במסגרת סיבוב ה' בגביע המדינה? שרון אביטן, מאמן הקבוצה, שהוביל בעונה החולפת את מכבי יבנה לפלייאוף העליון בליגה א' דרום, חושב דווקא שמדובר בניצחון חשוב בעבור השחקנים ואם לא די בזאת, הרי ששיתף לא פחות מארבעה דימונאים, צעירים כבוגרים, מה שהביא לגאווה עירונית.

למ.ס דימונה לקחו 112 דקות משחק על מנת להכניע את הפועל אזור. שחר כהן, השופט הראשי, הצביע על הנקודה הלבנה, לאחר שאוהד עטיה הכשיל את עמראן אלקרנאווי, שאף ניגש לכדור העונשין מ-11 מטרים מול תום כרמלי, השוער בן ה-21 שהיה שייך למ.ס. אשדוד (ליגת העל) בעונה החולפת. אלקרנאווי, לא התבלבל, כבש וקבע את תוצאת המשחק (0:1).

בין היתר, שיחקו גם ניר דדיה, איתי סוויסה, אורי טובול ומשה אסולין, ארבעה דימונאים, שהיו חלק מההעפלה לסיבוב ו' בגביע המדינה בכדורגל. דדיה רשם 120 דקות מלאות, סוויסה ואסולין רשמו כ-25 דקות וטובול נהנה מ-20 דקות משחק. אסולין יחגוג את יום הולדתו ה-37 באוקטובר הקרוב ומאחוריו כבר למעלה מ-300 הופעות במדי מ.ס דימונה.

משה אסולין (יונתן גינזבורג)

שרון אביטן, מאמן מ.ס דימונה, התייחס ל-0:1 על הפועל אזור, במסגרת סיבוב ה' בגביע המדינה בכדורגל, לצד אי הופעתם של ירדן אבוחצירה, שהיה לקפטן בעונה החולפת ופיראס עווד, שפותח עונה שלישית במספר בקבוצה הדרומית: "שיחקו שלושה שחקני נוער מדימונה. ניר דדיה נהנה מ-120 דקות מלאות, איתי סוויסה רשם 25 דקות ואורי טובול התכבד ב-20 דקות".

"מעבר לכך, משה אסולין נכנס כמחליף, בעוד אריק חלפין וחאלד זייד, בני ה-21, ממחלקת הנוער של הפועל באר שבע. המטרה הראשונה בדימונה, מעבר להיות קבוצה תחרותית, זה לבנות בסיס איתן של שחקנים עם צביון מקומי. תוך שנתיים יהיו לפחות 8 דימונאים שיהוו תשתית של הקבוצה. לדברי קברניטי העיר והקבוצה, לראות 4 דימונאים על הדשא בעת ובעונה אחת לא היה 20 שנים".

שרון אביטן (יונתן גינזבורג)

"בנוסף, הושעו מהמשחק מול הפועל אזור פיראס עווד וירדן אבוחצירה, בשל התנהגות לא נאותה וכזו שלא עונה על הסטנדרטים שלי", סיכם המאמן שיצא די מרוצה מההתמודדות ומהתוצאה שהשיג במשחק הרשמי לעונת 2025/26, רגע לפני שפוגש במסגרת המחזור הראשון בליגה א' דרום את מכבי קריית גת, יחד עם רומן זולו ואליאור משלי, אקסים מ.ס. דימונה.

ומה לגבי מכבי קריית גת, אותם תפגוש במחזור הראשון, בשישי הקרוב?

"ראיתי אותם בשישי האחרון. קבוצה עם תקציב ענק שנבנתה בצורה מאוזנת וטובה. רואים את תביעת היד של המאמן והמון מחמאות לבעלים מיכה יפרח שהכניס את היד עמוק לכיס. יש פיקנטריה סביב המשחק הזה, אבל זה עד לדקה הראשונה. אני בטוח בשחקנים שלי, שידעו לתת את ה-100% שלהם, בנוסף על המתורגל באימונים".