יום ראשון, 31.08.2025 שעה 12:46
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
71-73צ'לסי1
60-62ארסנל2
61-53טוטנהאם3
64-72ליברפול4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
42-42נוטינגהאם פורסט8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-13לידס10
32-42מנצ'סטר סיטי11
36-43ברנלי12
35-33ברנטפורד13
21-12קריסטל פאלאס14
23-23ניוקאסל15
24-23פולהאם16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
08-23וולבס19
08-12ווסטהאם20

יונייטד פנתה לדיבו מרטינס, אסטון וילה לפאקטה

השדים האדומים מכינים תוכנית ב' לעסקת למנס, הצעה של 47 מיליון ליש"ט הוגשה על הקשר. פנרבחצ'ה מעוניינת באדרסון, טרמי חתם באולימפיאקוס. העברות

|
דיבו מרטינס, אדרסון ולוקאס פאקטה (רויטרס)
דיבו מרטינס, אדרסון ולוקאס פאקטה (רויטרס)

חלון ההעברות כבר קרוב מתמיד לסיומו, הליגות יצאו לדרך והקבוצות השונות ברחבי העולם מחפשות חיזוקים אחרונים לפני העונה החדשה. כאן ב-ONE נביא לכם את כל העדכונים המשמעותיים ביותר ואת ההחתמות הרשמיות.

העברות רשמיות

# אולימפיאקוס הודיעה רשמית על החתמתו של החלוץ האיראני, מהדי טראמי, עליו היא שילמה 2.5 מיליון אירו לאינטר.

דיווחים חמים

# פבריציו רומאנו מדווח כי פנרבחצ'ה עובדת על עסקה להחתמתו של אדרסון ממנצ'סטר סיטי, זאת לאחר שיריבתה העירונית, גלאטסראיי, נדחתה על ידי סיטי כשהגישה הצעה על סך 10 מיליון ליש"ט. הצעה הראשונית של 12 מיליון אירו לא הספיקה כדי לשכנע את מנצ'סטר סיטי, אך פנרבחצ'ה לוחצת. סוכנו של אדרסון, חורחה מנדס, מוביל את התהליך ואת המשא ומתן. אם אדרסון יעזוב, מי שצפוי לחתום בקבוצה של פפ גווארדיולה הוא ג’אנלואיג’י דונארומה.

אדרסון (רויטרס)אדרסון (רויטרס)

# מנצ'סטר יונייטד מתעניינת באמיליאנו מרטינס. השדים האדומים פנו לאסטון וילה ולמחנה של השחקן כתוכנית גיבוי למקרה ועסקת העברתו של סנה למנס, שוערה של אנטוורפן, תיפול.

דיבו מרטינס (רויטרס)דיבו מרטינס (רויטרס)

# אסטון וילה הגישה הצעה על סך 47 מיליון ליש"ט על לוקאס פאקטה, שמעוניין במעבר. ווסטהאם, שעדיין מקווה לשמור על הברזילאי בשורותיה, לא הסכימה להצעה עד כה. מאמנה, גרהאם פוטר, ביקש לא למכור את פאקטה, עליו וילה לוחצת.

לוקאס פאקטה בטירוף (רויטרס)לוקאס פאקטה בטירוף (רויטרס)

# בזמן שאתלטיקו מדריד מנהלת משא ומתן על העברתו של ניקו גונסאלס, יובנטוס כבר מחפשת מחליף ומנהלת שיחות עם ליל לגבי שחקן הכנף הקוסוברי שלה, אדון ז’גרובה, בו גם מארסיי מעוניינת.

ניקו גונזאלס כובש (רויטרס)ניקו גונזאלס כובש (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */