יונייטד פנתה לדיבו מרטינס, אסטון וילה לפאקטה

חלון ההעברות כבר קרוב מתמיד לסיומו, הליגות יצאו לדרך והקבוצות השונות ברחבי העולם מחפשות חיזוקים אחרונים לפני העונה החדשה. כאן ב-ONE נביא לכם את כל העדכונים המשמעותיים ביותר ואת ההחתמות הרשמיות.

העברות רשמיות

# אולימפיאקוס הודיעה רשמית על החתמתו של החלוץ האיראני, מהדי טראמי, עליו היא שילמה 2.5 מיליון אירו לאינטר.

דיווחים חמים

# פבריציו רומאנו מדווח כי פנרבחצ'ה עובדת על עסקה להחתמתו של אדרסון ממנצ'סטר סיטי, זאת לאחר שיריבתה העירונית, גלאטסראיי, נדחתה על ידי סיטי כשהגישה הצעה על סך 10 מיליון ליש"ט. הצעה הראשונית של 12 מיליון אירו לא הספיקה כדי לשכנע את מנצ'סטר סיטי, אך פנרבחצ'ה לוחצת. סוכנו של אדרסון, חורחה מנדס, מוביל את התהליך ואת המשא ומתן. אם אדרסון יעזוב, מי שצפוי לחתום בקבוצה של פפ גווארדיולה הוא ג’אנלואיג’י דונארומה.

אדרסון (רויטרס)

# מנצ'סטר יונייטד מתעניינת באמיליאנו מרטינס. השדים האדומים פנו לאסטון וילה ולמחנה של השחקן כתוכנית גיבוי למקרה ועסקת העברתו של סנה למנס, שוערה של אנטוורפן, תיפול.

דיבו מרטינס (רויטרס)

# אסטון וילה הגישה הצעה על סך 47 מיליון ליש"ט על לוקאס פאקטה, שמעוניין במעבר. ווסטהאם, שעדיין מקווה לשמור על הברזילאי בשורותיה, לא הסכימה להצעה עד כה. מאמנה, גרהאם פוטר, ביקש לא למכור את פאקטה, עליו וילה לוחצת.

לוקאס פאקטה בטירוף (רויטרס)

# בזמן שאתלטיקו מדריד מנהלת משא ומתן על העברתו של ניקו גונסאלס, יובנטוס כבר מחפשת מחליף ומנהלת שיחות עם ליל לגבי שחקן הכנף הקוסוברי שלה, אדון ז’גרובה, בו גם מארסיי מעוניינת.