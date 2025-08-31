יום ראשון, 31.08.2025 שעה 09:42
ליגה אנגלית 25-26
71-73צ'לסי1
60-62ארסנל2
61-53טוטנהאם3
64-72ליברפול4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
42-42נוטינגהאם פורסט8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-13לידס10
32-42מנצ'סטר סיטי11
36-43ברנלי12
35-33ברנטפורד13
21-12קריסטל פאלאס14
23-23ניוקאסל15
24-23פולהאם16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
08-23וולבס19
08-12ווסטהאם20

"הניצחון אינו נקודת מפנה, יש עוד הרבה עבודה"

מאמן יונייטד, אמורים, אחרי ה-2:3 הדרמטי על ברנלי: "צריכים לעבוד יום אחר יום, אבל בהחלט הצגנו את הרמה שלנו". "ששקו לא פתח? רצינו לשמור עליו"

|
רובן אמורים (רויטרס)
רובן אמורים (רויטרס)

אחרי ההפסד לארסנל במחזור הפתיחה והתיקו עם פולהאם במחזור השני, מנצ’סטר יונייטד רשמה אמש (שבת) את ניצחונה הראשון בפרמייר ליג לעונת 2025/26 עם שלוש נקודות דרמטיות במיוחד, כשברונו פרננדש קבע 2:3 עמוק בתוך תוספת הזמן נגד ברנלי.

לאחר המשחק דיבר מאמן השדים האדומים, רובן אמורים: “אני לא חושב שהניצחון הזה הוא נקודת מפנה. אנחנו מנהלים את השיחה הזו על בסיס קבוע. אנחנו צריכים לעבוד יום אחר יום ויש לנו עוד הרבה עבודה לעשות, אבל בהחלט חזרנו היום לרמה אותה אנחנו צריכים להציג”.

על מצב השוערים בקבוצה: “הגענו במשחק למצב שבו כל פעם שהכדור היה ליד הרחבה שלנו הייתה להם אופציה להבקיע. קשה להיות שוער של מנצ’סטר יונייטד ברגעים כאלו, אבל הם בני אדם. כל השחקנים מתקשים עם מה שקורה סביב המועדון, זה לא רק השוערים”.

ששקו ורובן אמורים (IMAGO)ששקו ורובן אמורים (IMAGO)

על הסיבה שחלוץ הרכש, בנג’מין ששקו, לא פתח ב-11: “הוא סיים את המשחק בגרימסבי עם התכווצויות שרירים והיה גבולי למשחק, ניסינו לשמור עליו”. על חסרונם של קוניה ומאונט: “אי אפשר לדעת אם המשחק באמצע שבוע הביא לפציעתו של קוניה, את מייסון לא רציתי לסכן בלי לדעת כמה דקות הוא יכול לשחק בלי להיפצע”.

