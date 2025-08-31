"הניצחון אינו נקודת מפנה, יש עוד הרבה עבודה"

אחרי ההפסד לארסנל במחזור הפתיחה והתיקו עם פולהאם במחזור השני, מנצ’סטר יונייטד רשמה אמש (שבת) את ניצחונה הראשון בפרמייר ליג לעונת 2025/26 עם שלוש נקודות דרמטיות במיוחד, כשברונו פרננדש קבע 2:3 עמוק בתוך תוספת הזמן נגד ברנלי.

לאחר המשחק דיבר מאמן השדים האדומים, רובן אמורים: “אני לא חושב שהניצחון הזה הוא נקודת מפנה. אנחנו מנהלים את השיחה הזו על בסיס קבוע. אנחנו צריכים לעבוד יום אחר יום ויש לנו עוד הרבה עבודה לעשות, אבל בהחלט חזרנו היום לרמה אותה אנחנו צריכים להציג”.

על מצב השוערים בקבוצה: “הגענו במשחק למצב שבו כל פעם שהכדור היה ליד הרחבה שלנו הייתה להם אופציה להבקיע. קשה להיות שוער של מנצ’סטר יונייטד ברגעים כאלו, אבל הם בני אדם. כל השחקנים מתקשים עם מה שקורה סביב המועדון, זה לא רק השוערים”.

ששקו ורובן אמורים (IMAGO)

על הסיבה שחלוץ הרכש, בנג’מין ששקו, לא פתח ב-11: “הוא סיים את המשחק בגרימסבי עם התכווצויות שרירים והיה גבולי למשחק, ניסינו לשמור עליו”. על חסרונם של קוניה ומאונט: “אי אפשר לדעת אם המשחק באמצע שבוע הביא לפציעתו של קוניה, את מייסון לא רציתי לסכן בלי לדעת כמה דקות הוא יכול לשחק בלי להיפצע”.