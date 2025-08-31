"קאנגווה הגיע בענק לעונה, שואו של שחקן גדול"

הפועל ב"ש נתנה הצגה אתמול (שבת) עם 0:7 מוחץ על עירוני טבריה אחרי ה-2:4 על מכבי נתניה. רן קוז'וק עלה בהרכב התקפי במיוחד, החלטה שהביאה לו הרבה מחמאות. הקבוצה שלו נראתה רעבה, נחושה ומדויקת מהשריקה הראשונה בדרך לניצחון הליגה הגבוה ביותר שלה בליגה הבכירה.

"יותר מהתוצאה, אנחנו לוקחים קודם את התשוקה והרעב", אמרו בבירת הנגב, "כולם נתנו הצגה. הקהל שבא נהנה לראות קבוצה שאוכלת את הדשא ולא עוצרת, זאת הפועל באר שבע שאנחנו רוצים לראות. אם היינו באים בגישה הזאת באירופה, היינו אולי נמצאים במקום אחר היום, אבל לכל דבר יש סיבה. כיף לצאת לפגרה עם 6 מ-6, נקווה שבזמן הזה נמצא את החיזוק שאנחנו רוצים".

שמחה ובעיקר קצת אנחת רווחה בבאר שבע אחרי הניצחון הענק וההיסטורי, שאמור לתת הרבה ביטחון. דווקא בגלל הביקורות שהיו על היכולת ההתקפית, השביעייה לרשת של טבריה מעצימה את התחושה את רן קוז'וק שהוא לא סתם האמין בשחקנים שלו. קוז'וק החמיא לשחקנים בסיום ואמר להם שזאת הגישה אותה הוא רוצה לראות.

שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)

פרט למחמאות לקוז'וק, במועדון התלהבו מהיכולת של הכוכב הגדול של הערב, קינגס קאנגווה. הקשר הזמבי כבש צמד מהיר אחרי 7 דקות ונראה נהדר, סחף את חבריו והוכיח שוב שהוא אחד הזרים הטובים בליגת העל, אם לא הטוב שבהם. "שואו של שחקן גדול, קינגס הגיע בענק לעונה הזאת", אמרו בבאר שבע, שיודעים שיש להם את שובר השוויון שיכול להצעיד את הקבוצה לאליפות. יחד עם זאת, קאנגווה לא שידר שהוא נשאר באופן סופי והשאיר פתח להתפתחויות, אבל עד כה לא הוגשו עליו הצעות ובבאר שבע מקווים שכך גם יישאר.

מי שעוד קיבל מחמאות הם אליאל פרץ ודן ביטון, שהרשים מאוד כשפתח כקשר התקפי והיה מהמצטיינים על כר הדשא. זאהי אחמד המשיך לבלוט עם משחק מצוין נוסף, בעוד איגור זלאטנוביץ' פתח לראשונה בליגה ורשם צמד בכורה שמעודד את אנשי הקבוצה לאחר שלא הצליח להבקיע עד אמש. "איגור הגיע לליגה, הוא היה פצוע בתקופה האחרונה וגם אמש שיחק עם קצת כאבים. כל גול שלו חשוב מאוד לביטחון", אמרו בצוות.

מי שנעדר מהרשימה היה ג’וזף סאבובו, שלא נכלל בסגל מסיבה מקצועית. במועדון מבהירים כי מדובר בהחלטה מקצועית נקודתית ולא מסיקים בשלב זה לגבי מעמדו בהמשך, אם כי מדובר בהחלטה שמטילה ספק ביכולת של הזמבי להוסיף כשחקן זר לקבוצה של קוז'וק.

בבאר שבע יודעים שנותרו לקבוצה שני מקומות פנויים לשחקנים זרים, אך המשימה למצוא חיזוק אמיתי בשוק החופשי אינה פשוטה. תחילה בקבוצה מתמקדים בבלם זר, כשיש את מיגל קאמפוס מול מתנהלים מגעים כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, אך יש בלם אחר מועדף על פני קאמפוס. אחד הזרים שאמור לפנות את מקומו במצבת הזרים הוא פול גריטה, שסיכם את תנאיו באוניברסיטטה קלוז' הרומנית וצפוי להגיע להבנות מול המנכ"ל ניר כץ בנוגע לפיצוי.

קינגס קאנגווה חוגג (מרטין גוטדאמק)

לוקאס ונטורה, שחולל סערה כשבחר שלא לשחק מול מכבי נתניה, חזר אתמול לסגל וברגע שעלה להתחמם קיבל עידוד מהיציע המערבי. כשנכנס במצב של 0:6 הוא קיבל שריקות בוז, אבל מהר מאוד זכה לעידוד מכל האצטדיון. בינתיים, במועדון נזהרים ולא ממהרים להבטיח כי ימשיך בקבוצה. "בינתיים זה נראה טוב, המשבר שהיה עם לוקאס מאחורינו, נקווה שלא יגיעו הצעות מפתות. בינתיים אנחנו מסתדרים טוב גם בלעדיו", אמרו במועדון.

אילון אלמוג ירד מאוכזב מאחר וציפה לקבל דקות משחק ולא קיבל. אלמוג נחוש לשחק והרבה כדי להמשיך את השיפור בעונה שעברה, אבל בקצב הזה הוא חושש שיהיה לו קשה לעשות זאת בבאר שבע. הקבוצה תקיים ביום חמישי הקרוב משחק אימון נגד מ.ס אשדוד.



בבאר שבע מרוצים מהקשר איתי חזות שקיבל הזדמנות במחצית השנייה והחזיר בבכורה שלו העונה עם בישול השער לאיגור זלאטנוביץ’.