המחליף הבכיר שנאבק עם ויניסיוס על המקום

ריאל מדריד יוצאת לפגרת הנבחרות הראשונה של העונה עם 9 נקודות מ-9 לאחר ניצחון בית 1:2 על מיורקה. אורי רייך, רז אמיר וחמי אלמוג מסכמים את המשחק בפודקאסט הבלאנקוס, מנתחים את הגרלת ליגת האלופות ומסכמים את חלון ההעברות שמתקרב לסיומו.

מה בתפריט: רגעי ההנאה במשחק של ריאל מתרבים, החיזוקים בחוליה האחורית ששינו לא רק את משחק ההגנה, אלא גם את משחק ההתקפה, סימני השאלה סביב יכולת ותפקיד הקשרים במערך של צ’אבי אלונסו, ויניסיוס עם שער אדיר ועם מחליף בכיר ומוכר שיאבק איתו על העמדה.

וגם: ההצלה של אלברו קרראס, האם כל השערים שנפסלו לריאל – נפסלו בצדק, הקרדיט הגדול שניתן לפרנקו מסטנטואונו הצעיר, האשם בשער שכבשה מיורקה, המחצית הכי טובה של טרנט אלכסנדר ארנולד בלבן והתרומה החשובה של דין האוסן מעבר למשחק ההגנה והבנייה מאחור.

עוד על הפרק: משמעות החילופים והשימוש הרחב בסגל, האם נדרש עוד חיזוק אחרון לפני סגירת החלון, עם כמה נקודות יסיימו הבלאנקוס את שלב הליגה בצ’מפיונס, מה הסיכויים למעידה של בארסה מול ראיו, ההתרסקות של אתלטיקו והביקור הקרוב באנואטה.