יום ראשון, 31.08.2025 שעה 08:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
43-42הפועל ת"א2
30-41מכבי חיפה3
31-21בית"ר ירושלים4
33-32בני סכנין5
33-32מ.ס אשדוד6
32-22הפועל חיפה7
37-12עירוני טבריה8
10-01הפועל פ"ת9
12-12עירוני ק"ש10
16-22מכבי בני ריינה11
00-00מכבי ת"א12
04-21מכבי נתניה13
04-22הפועל ירושלים14

למרות פציעת עיסאת: לחיפה אין כוונה לצרף בלם

הקבוצה תסתמך על מצבת הבלמים הקיימת, המאמצים מתמקדים בצירוף של קאני וקשר אחורי. פלורס ימשיך ב-20:30 מול בית"ר באותה מתכונת מהמשחק מול ריינה

|
ליסב עיסאת (עמרי שטיין)
ליסב עיסאת (עמרי שטיין)

מאמן מכבי חיפה, דייגו פלורס, תרגל אתמול (שבת) באימון המסכם את ההרכב לקראת משחק הליגה הערב ב-20:30 מול בית"ר ירושלים בטדי. על פי התרגול, המאמן הארגנטינאי לא מתכוון לשנות את המערך ויעלה עם אותו הרכב שניצח 0:4 את בני ריינה במחזור הראשון, להוציא את השינוי המאולץ במרכז ההגנה, שון גולדברג שיחליף ליסב עיסאת, שהתבשר שיושבת למשך חודשיים בעקבות הפציעה בכתף.

למרות הפציעה הארוכה, במכבי חיפה אין כל כוונה לשנות תוכניות ולצרף בלם והקבוצה תסתמך בחודשים הקרובים על עבדולאי סק, שון גולדברג, אלעד אמיר וגוני נאור, שיכול לשחק במידת הצורך גם כבלם. בכרמל מקווים שעיסאת יחזור לפעילות כמה שניתן יותר מוקדם, בעוד פדראו אמור לחזור לפעילות מלאה רק באוקטובר-נובמבר.

במצב דברים שכזה, אחרי שחרורו של קסנדר סברינה והגעתו הצפויה של סילבה קאני מבית”ר ירושלים, עיקר המאמצים של מכבי חיפה יתרכזו בלצירוף קשר אחורי, כאשר על הכוונת או שחקן זר או מוחמד אבו פאני. הנטייה היום היא לעשות הכל על מנת להחזיר את אקס הקבוצה לארץ.

מוחמד אבו פאני (IMAGO)מוחמד אבו פאני (IMAGO)

מבחינת ההרכב שיעלה הערב בטדי, החלוץ ג'ורג'ה יובאנוביץ' ימשיך להוביל את ההתקפה, כאשר בספסל יהיו שני חלוצים נוספים – טרבונטה סטיוארט ועומר דהן, שזומן לסגל אחרי שהתאושש מפציעה. בקישור ימשיכו לקבל את הקרדיט גוני נאור, איתן אזולאי ועלי מוחמד, שיצטרכו לאזן את משחק ההגנה של הקבוצה ולמנוע התקפות מעבר של בית”ר. סוף פודגוראנו ימשיך לשחק בכנף ימין בזמן שהקפטן דולב חזיזה יפתח בכנף שמאל. מתיאס נהואל יהיה האופציה הראשונה מהספסל לחילוף.

ההרכב המשוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, פייר קורנו, גוני נאור, עלי מוחמד, איתן אזולאי, דולב חזיזה, סוף פודגראנו וג'ורג'ה יובאנוביץ’.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */