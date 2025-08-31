בית"ר לק"ש: ליאל דרעי ישוחרר באמצע השבוע

בעירוני קריית שמונה רצו מאוד לרשום אמש (שבת) ניצחון בכורה העונה בליגה, כשאירחו את הפועל פתח תקווה, אך הקבוצה של שי ברדה בדומה ליריבתה, לא הצליחה לייצר יותר מדי מצבים והקבוצות נפרדו בתיקו 0:0.

במועדון מהצפון מבינים שהם זקוקים ליותר איכות בחלק הקדמי ובונים על הקשר ההתקפי מוסה עלי, שערך כבר אימון בכורה, כמי שייצור תחרות על חולצת ההרכב. המשחק אתמול, המשיך להבהיר, כמה הקבוצה זקוקה לחיזוק בחלק הקדמי, כאשר כלל לא בטוח שעלי לבדו יספיק.

אנתוני לימבומבה שוב לא בלט, אך במועדון עדיין סבלניים ומאמינים שייכנס לעניינים בקרוב. הבלגי, החסיר השבוע שלושה אימונים עקב כאבים באיזור העקב והשתלבותו ב-11 הייתה בספק.

אנתוני לימבומבה (רועי כפיר)

אבל יש גם בשורה טובה: לאחר שהיה נראה שהוא מתרחק מהקבוצה, בבית"ר ירושלים הבהירו לאנשי הקרייה כי הבלם ליאל דרעי, שעל המו"מ עימו פורסם ב-ONE, ישוחרר לקבוצה מהצפון באמצע השבוע. ק”ש רצתה כבר לצרף בלם, כאשר המגעים התקדמו עם טל ארצ'ל מהפועל תל אביב, אך בסופו של דבר דרעי, הוא זה שינחת.

"אני חושב שהפועל פ"ת קבוצה טובה ומהצד שלנו כל שחקן נתן הכול, וזה הבסיס ומה שחשוב. אנחנו צריכים להיות ביחד, שאר הדברים יגיעו אני בטוח", סיכם הקפטן אריאל שירצקי.

"אני לא חושב שאנחנו חידה. אנחנו קבוצה שעוד תראה מה יש לה לתת בהמשך העונה. אנחנו יודעים בדיוק מה שאנחנו רוצים מעצמנו וסומכים אחד על השני. נצטרך להראות את זה בדשא", הוסיף.