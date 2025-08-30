"סכנין עצרה מומנטומים עם הצגות ובזבוזי זמן"

המחזור השני של ליגת העל נמשך אתמול (שבת) כאשר בני סכנין התארחה באצטדיון הי”א אצל מ.ס אשדוד ורשמה ניצחון בכורה העונה בליגה, בדמות 1:2 על הקבוצה מעיר הנמל.

ליאור ראובן, שעמד על הקווים הערב עקב הרחקתו של שרון מימר, דיבר אחרי הניצחון: “כמובן שהחיזוק של השחקנים שעברו בבקרה השפיע מאוד לטובה, עדיין לא סיימנו עם הרישום והחיזוק של הסגל, נמשיך לעשות את זה תוך כדי תנועה”.

“השחקנים התקשו הערב, היה ניכר לקראת סוף המשחק ששחקנים התכווצו אחרי שלא שיחקו מתחילת העונה, אם זה שמיר או אזוגי, אז רואים שנתנו הכל בשביל הניצחון וזו המתנה הכי טובה. דיברנו לפני המשחק שאנחנו רוצים לתת גז מהשנייה הראשונה כי האמנו שאנחנו יכולים לנצח, זה מה שמשדרים לשחקנים ותוכנית המשחק עבדה עם הלחץ שלנו מההתחלה”.

ליאור ראובן (ראובן שוורץ)

“טבעי ששחקנים יתעייפו לקראת הסיום כשמשחקים ככה, אז הלכנו אחורה כדי לשמור על התוצאה ומה שחשוב היה להביא את הנקודות ולשמח את הקהל. הקהל שלנו בא כל הדרך מסכנין ואנחנו רק רוצים לקרב אותו יותר לקבוצה, הם והמגרש הביתי מאוד חשובים לקבוצה, ואני קורא להם לבוא ולמלא את האצטדיון כי זה באמת חשוב לנו”.

שחקני בני סכנין חוגגים (ראובן שוורץ)

“אני מאמין שעניין השחקנים בבקרה שעוד לא עברו ייפתר בשבועות הקרובים, ההנהלה עושה הכל כדי ששחקנים יעברו בבקרה ונותנת לנו את התנאים בשביל להצליח, וברגע שכולם יצטרפו נצטרך לחבר את כולם. זה לא אידיאלי ואנחנו יודעים את זה אבל יש לנו פה שחקנים מקצוענים שנותנים הכל ואנחנו נמשיך לדחוף אותם קדימה”.

עדן שמיר חוגג את השער השני (ראובן שוורץ)

חיים סילבס, מאמן מ.ס אשדוד, דיבר לאחר ההפסד: ”המשחק בנוי מכל הדקות שלו ואם אתה לא שם בכל דקות המשחק אז אתה יכול לשלם על זה ביוקר. פתיחת המשחק שלנו הייתה מזעזעת, רכה, לא אגרסיבית, לא מודעת, גולים קלים מאוד, ולסכנין הכל הלך בדקות הראשונות. אחר כך התחלנו לחפור את עצמנו למשחק פעולה אחר פעולה, דחקנו אותם אחורה והמחצית השנייה הייתה מחצית שסכנין רק חיכתה לשריקה, עצרה מומנטומים עם הצגות ובזבוזי זמן, שאני יכול להבין מאיפה זה נובע אבל זה מעצבן, אנחנו היינו יכולים למנוע את זה אם היינו מגיעים טובים מפתיחת המשחק, ולצערי הרב שילמנו את המחיר הכבד”.

באטום חוגג את השער המצמק (ראובן שוורץ)

היו כמה מצבים שהיינו יכולים לעשות את זה, היה קשה לתפוס באיזשהו שלב את השטחים המסוכנים כי סכנין שכבה שם, ניסינו למצוא פתרונות אבל ככל שעבר הזמן לא הצלחנו להיכנס למומנטום, זה האט אותנו ועיצבו אותנו ויצאנו בלי הנקודות. אי אפשר להתלונן על זה שזו קבוצה חדשה עם שחקנים חדשים, זו לא הסיבה לנראות במשחק, כבר מכירים אחד את השני ויש שחקנים טובים, הקבוצה יודעת מה היא צריכה לעשות, ואנחנו חייבים לפתוח משחקים יותר טוב. הפתיחה הזו גורמת לזה שנרדוף כל המשחק וזה קשה לשחק ככה, למרות שהשתלטנו על המשחק, ניסינו להשיג את שער השוויון אבל לא קרה, מאוכזבים וממשיכים הלאה”.