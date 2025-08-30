פורסם הלו"ז המלא של מכבי בליגה האירופית

מכבי תל אביב אמנם הפסידה 1:0 לדינמו קייב ביום חמישי האחרון, אך זה הספיק לאלופה הישראלית להבטיח שוב, שנה שנייה ברציפות, את מקומה בליגה האירופית. הערב (שבת) פורסם לוח המשחקים של הצהובים עם ארבעה משחקי ‘בית’ בסרביה וארבעה משחקי חוץ.

לו”ז המשחקים המלא:

מחזור 1, 24.9 ב-19:45 (שעון ישראל): פאוק סלוניקי – מכבי ת"א (צאת חג ראש השנה)

מחזור 2, 2.10 ב-22:00: מכבי ת"א – דינמו זאגרב (צאת יום הכיפורים)

מחזור 3, 23.10 ב-22:00: מכבי ת"א – מיטיולן

מחזור 4, 6.11 ב-22:00: אסטון וילה – מכבי ת"א

מחזור 5, 27.11 ב-22:00: מכבי ת"א – ליון

מחזור 6, 11.12 ב-19:45: שטוטגרט – מכבי ת"א

מחזור 7, 22.01 ב-19:45: פרייבורג – מכבי ת"א

מחזור 8, 29.01 ב-22:00: מכבי ת"א – בולוניה

לאזטיץ': מרוצה מאיך שהקבוצה הגיבה לשינוי

כזכור, משחקי הבית של מכבי בליגה האירופית ייערכו באצטדיון TSC ארנה שבבאצ'קה טופולה, סרביה. השיטה – 8 הראשונות בסיום שלב הליגה יעפילו אוטומטית לשמינית הגמר. הקבוצות שידורגו במקומות 9-24 ישחקו בשלב נוקאאוט בשיטת הצלבה (מקום 9 נגד 24, מקום 10 נגד 23 וכו') של משחק בית ומשחק חוץ. המנצחות ישלימו את תמונת 16 המשתתפות בשמינית הגמר. הקבוצות שיסיימו במקומות 25-36 יסיימו את העונה האירופית שלהן ולא ינשרו לקונפרנס ליג, כפי שהיה נהוג בעונות קודמות.