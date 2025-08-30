גורדנה בהרכב אשדוד, שמיר יפתח מנגד

הליגות באירופה יצאו לדרך וגם הליגה הישראלית שנפתחה עם חגיגה בשבוע שעבר והערב (שבת, 20:30) היא ממשיכה עם המחזור השני, כאשר מ.ס אשדוד פוגשת את בני סכנין באצטדיון הי”א.

הקבוצה מעיר הנמל אמנם לא פתחה טובה את העונה עם משחקים פחות טובים בגביע הטוטו ואף הפסד לאותה בני סכנין במשחקי הדירוג, אך דווקא בשבוע שעבר, במחזור הראשון של העונה, השיגו מהפך גדול על הפועל ירושלים בדרך ל-1:2 וניצחון בכורה.

הרכב מ.ס אשדוד: נימצ’יצקי, ביטון, דיקאטה, ישילירמק, בן זקן, לוי, קול, תמם, גורדנה, אנסה ובאטום.

בצד השני של המתרס, בבני סכנין היו כל מיני בעיות בתקופה האחרונה כשבמוקד איסור על רישום שחקנים שריחף על המועדון ורק בימים האחרונים אושר להם לרשום את הרכשים החדשים, כשבמחזור הפתיחה, ללא הרבה שחקנים, הפסידו 2:1 לבית”ר ירושלים בבית.

הרכב בני סכנין: אבו ניל, אבו עביד, בושנאק, גנטוס, ברוצ’יץ’, אזוגי, שמיר, טאהא, מירניאן, סלמן, קוג’ו.