הגיעה הביתה: צ'לסי גברה 0:2 על פולהאם

המחזור השלישי של העונה בפרמייר ליג נמשך היום (שבת) כשבמשחק המוקדם, צ’לסי השיגה ניצחון ביתי ראשון העונה בסטמפורד ברידג’, כאשר ניצחה 0:2 את פולהאם בדרבי הלונדוני.

אחרי ה-0:0 מול קריסטל פאלאס במחזור הפתיחה, הבלוז הגיעו לעונה ובגדול במחזור שעבר עם ניצחון חוץ מוחץ 1:5 על ווסטהאם, וכעת השיגו ניצחון מול יריבה לונדונית נוספת. זה לא היה קל, כאשר במחצית הראשונה אלופת העולם של אנצו מרסקה לא הציגה יכולת מרשימה ואף נקלעה לפיגור בדקה ה-21, אך שער של ג’ושוע קינג נפסל לאחר ספק עבירה שהתגלתה על ידי ה-VAR בתחילת המהלך.

בכל אופן, צ’לסי ניצלה זאת ועמוק בתוספת הזמן של המחצית הראשונה ז’ואאו פדרו נגח את שערו השני העונה בליגה אחרי הגבהת קרן מושלמת של אנסו פרננדס, שכבש את השני מהנקודה הלבנה בדקה ה-56. צ’לסי עם 7 נקודות מתוך 9 אפשריות בשלושת המחזורים הראשונים של העונה, פולהאם, שרשמה שתי תוצאות תיקו במחזורים הראשונים, עדיין ללא ניצחון.