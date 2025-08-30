בפעם השנייה ברצף: אוסקר גלוך בהרכב אייאקס

שתי הופעות ראשונות הוא עלה מהספסל, בפעם האחרונה הוא פתח לראשונה בהרכב, וכעת נראה שאוסקר גלוך מתחיל להתקבע שם. ג’ון הייטינחה פרסם את ה-11 הפותחים למשחק נגד וולנדם ב-17:30 היום (שבת), והיהלום הישראלי נמצא בו בפעם השנייה ברציפות, ובפעם השנייה בסך הכל מאז שעבר.

בשני המשחקים הראושנים גלוך עלה מהספסל, כאשר בראשון אייאקס ניצחה ובשני היא סיימה בתיקו, ובמחזור הקודם הוא פתח, שיחק 63 דקות והיה מעורב בשער הראשון ב-0:2 של קבוצתו. במעורבות לא נרשם לו גול או בישול כי השער נכבש מריבאונד, אז היום אוסקר יחפש מעורבות ישירה ראשונה בהולנד.

אייאקס פותחת את המחזור כשהיא במקום השלישי בטבלה עם 7 נקודות, שתיים פחות מניימינכן ופ.ס.וו איינדהובן שעדיין מושלמת, והיא מקווה לעקוף אותן לפחות זמנית. מנגד, וולנדאם עם שלוש נקודות אחרי שלושה מחזורים, כשמצד אחד לא הצליחה לנצח, אך מנגד הציבה אתגר לקבוצה חזרה דוגמת אלקמאר כשהשתיים נפרדו ב-2:2 במחזור השני.