המנצח הראשון: עומר אצילי הוא Winner המחזור

מחזור הפתיחה של ליגת העל סיפק לנו מספר רגעים אדירים ומשחקים שהשאירו טעם של עוד, ואתם, גולשי ONE, בחרתם את עומר אצילי ל-Winner של השבוע בליגה.

כוכב בית”ר ירושלים כבר הספיק להראות לנו ניצוצות מפתיחת העונה בקמפיין האירופי של קבוצתו, כמו גם בהופעה האדירה שלו בחצי גמר גביע הטוטו מול הפועל חיפה, אבל הליגה חזרה וכך גם אצילי, שחזר לזירה שהוא כל כך אוהב לבלוט בה עם צמד גדול לרשתה של בני סכנין בניצחון 1:2.

אצילי גבר על איתן אזולאי, שרשם משחק אדיר במדי מכבי חיפה על ריינה, וגם על זאהי אחמד מהפועל באר שבע, אנדריאן קרייב מהפועל תל אביב ואיליי טמם ממ.ס אשדוד.