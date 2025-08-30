חי: טוטנהאם - בורנמות 1:0, יונייטד - ברנלי 0:0

המחזור השלישי בליגה האנגלית ממשיך בשעה זו עם ארבעה משחקים במקביל, ובמוקד - טוטנהאם פוגשת את בורנמות ומנצ’סטר יונייטד מארחת את ברנלי. בנוסף, אברטון מתארחת אצל וולבס, וסנדרלנד מארחת את ברנטפורד.

טוטנהאם – בורנמות 1:0

המארחת תחת תומאס פראנק נראית נהדר בפתיחת העונה כשהיא היחידה לצד ליברפול וארסנל שעדיין מושלמת. מנגד, האורחת הרשימה במשחק מול ליברפול שבו הפסידה בסוף, והמשיכה לניצחון נגד וולבס כשהיא לא מתכננת לעשות חיים קלים.

דקה 5, שער! בורנמות עלתה ל-0:1 מוקדם: טעות גדולה בהגנת טוטנהאם, שהותירה את אבנליסון פנוי ממסירה של מרקוס סנסי. החלוץ הצליח לבעוט כדור שפגע בבלם התרנגולים כריסטיאן רומרו וחדר אל הרשת.

מנצ’סטר יונייטד – ברנלי 0:0

השדים האדומים פתחו את העונה ברגל שמאל עם הפסד לארסנל ותיקו מול פולהאם, כשבמשחקם האחרון הובכו על ידי גרימסי מהליגה הרביעית והודחו מגביע הליגה.

כעת הם מחפשים להשיג ניצחון ראשון ולהתחיל לייצר מומנטום חיובי, כשמנגד העולה החדשה אחרי ניצחון ראשון בליגה מול סנדרלנד מנסה להפתיע.

וולבס – אברטון 1:0

הכחולים ניצחו את משחק הפתיחה באצטדיון החדש ומקווים לייצר מומנטום בזכות הרכש הרב. מנגד, הזאבים עדיין ללא נקודה בליגה, אך ניצחו את ווסטהאם בגביע הליגה ויקוו לייצר מומנטום.

דקה 7, שער! אברטון עלתה ליתרון: חילופי מסירות של הטופיז הובילו את הכדור אל ויטאלי מיקולנקו, שהגביה לרחבה ומצא את ג’ייק גריליש. הרכש הנוצץ של אברטון שלח נגיחה רוחבית שהגיעה אל בטו שמקרוב הכניע את שוער וולבס בדרך ל-0:1.

סנדרלנד – ברנטפורד 0:0

העולה החדשה הרשימה בבית מול ווסטהאם, אך התקשתה בחוץ מול ברנלי, וכעת מקווה להמשיך ולנצל את הביתיות. מנגד, האורחת עוד מתארגנת לאחר מכירת חלק מהותי מהסגל והחלפת המאמן, כשהיא מקווה לייצר משהו חדש אחרי הניצחון המרשים מול אסטון וילה במחזור הקודם.