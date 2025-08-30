לקראת חתימה במכבי ת"א: אומורואי נחת בארץ

מכבי תל אביב בדרך לצרף את אחד מהחלקים האחרונים בפאזל. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, הסנטר קליפורד אומורואי בדרך לצהובים וכבר נחת הבוקר בישראל לקראת החתימה אצל מחזיקת הגביע, אצלה הוא סיכם את תנאיו. מדובר בסנטר ניגרי גבוה במיוחד, שמתנשא לגובה של שני מטרים ו-11 סנטימטרים.

אומורואי הוא בן 23 ואת החמש השנים האחרונות הוא העביר במכללות, ארבע במכללת ראטגרס ואחת באלבמה, כאשר אצל האחרונה הוא בילה בעונה החולפת. בדראפט האחרון הוא לא נבחר, ולכן לא מן הנמנע שיגיע לאירופה.

בעונה האחרונה באלבמה הוא העמיד ממוצעים של 7.9 נקודות, 6.5 ריבאונדים, 0.9 אסיסטים ו-1.1 חסימות ב-19.2 דקות לערב, ב-73.4% מהשדה. עונת השיא הייתה ב-2022/23 כשהיה בראטגרס, אצלה רשם 13.2 נקודות, 9.6 ריבאונדים ו-2.1 חסימות בממוצע לערב במעל 30 דקות להתמודדות.

קליפורד אומורואי (IMAGO)

כאמור, קיץ עמוס ביותר עבר על מכבי תל אביב, שנפרדה מלא מעט צירים מרכזיים כמו רוקאס יוקובאיטיס וחסיאל ריברו, והביאה לא מעט שמות נוצצים כמו לוני ווקר, אושיי בריסט וג’ף דאוטין ג’וניור, בנוסף למספר שחקנים מעניינים כמו אורוש טריפונוביץ’, טי ג’יי ליף וגור לביא. נותר סנטר, ואולי הצהובים מצאו אותו בדמות הניגרי מהמכללות בארה”ב.

כזכור, המועדון כבר פתח את האימונים לעונה זו עם רוב הסגל, להוציא את מי שנמצא במשימות לאומיות עם הנבחרת, וכמובן ללא סנטר אחד שעדיין חסר. המטרה של מכבי תל אביב היא ללא ספק לצרף סנטר בהקדם האפשרי, כדי שיוכל כבר להתחיל להתאמן עם המועדון ולהכיר את חבריו החדשים לפני שהעונה מתחילה באופן רשמי.