אוסקר גלוך (IMAGO)

גלוך הוחלף במחצית, רק 1:1 לאייאקס מול וולנדם

קבוצת הפאר מאמסטרדם התקשתה מול העולה החדשה וראתה את הנק וירמן מפתיע עם שער ענק. הקשר הישראלי ירד במצב של 1:0 ולא היה שותף בשוויון של איטקורה

מערכת ONE | 30/08/2025 17:30
יום שבת, 30/08/2025, 17:30אצטדיון גאסליגה הולנדית - מחזור 4
אייאקס
הסתיים
1 1
שופט: אלקס בוס (ציון: 6)
וולנדם
ליגה הולנדית 25-26
91-83פיינורד1
94-144ניימיכן2
93-114אוטרכט3
95-124פ.ס.וו. איינדהובן4
83-74אייאקס5
73-73אלקמאר6
62-33זוולה7
69-94כרונינגן8
611-64ספרטה רוטרדם9
46-63פורטונה סיטארד10
46-64וולנדם11
46-44טלסטאר12
39-64גו אהד איגלס13
35-24טוונטה אנסחדה14
37-24נאק ברדה15
311-34אקסלסיור רוטרדם16
27-54הירנביין17
014-14הראקלס אלמלו18
דעת המבקר
השחקן המצטיין
הנק וירמן, ציון: 7
שער ענק שהוביל את העולה החדשה לנקודה יקרה
השחקן המאכזב
קיאן פיצ' ג'ים, ציון: 4
לא הורגש על כר הדשא
הרכבים וציונים
 
 

המחזור הרביעי של הליגה ההולנדית נערך אתמול (שבת) כאשר אייאקס, עם אוסקר גלוך בהרכב הפותח בפעם השנייה ברציפות, התארחה אצל העולה החדשה מפאתי אמסטרדם, וולנדם, שהצליחה להפתיע את קבוצת הפאר עם חלוקת נקודות ו-1:1 בתום 90 דקות.

גלוך וחבריו לא פתחו טוב את המשחק וראו כבר בדקה ה-16 את הנק וירמן נותן למארחת את היתרון עם שער ענק מחוץ לרחבה, דווקא אחרי החמצות של ואוט וחהורסט וסטיבן ברחהאוס.

בהפסקת המחצית הקשר הישראלי סיים את דרכו במשחק כשפינה את מקומו לאוליבר אדוארדסן, ולא היה שותף לשער השוויון של קו איטקורה, שעט על כדור בתוך הרחבה בדקה ה-61 וקבע את תוצאת הסיום, הדי מאכזבת מבחינתה של אייאקס, שציפתה להוציא מהמשחק הזה הרבה יותר.

אחרי ארבעה מחזורים, אייאקס השיגה שני ניצחונות בלבד, אך עדיין לא הפסידה בליגה, ובמחזור הבא היא ואוסקר גלוך יקוו לצאת לדרך חדשה כשיארחו את זוולה. העולה החדשה מנגד עם תוצאת תיקו רביעית ברציפות, ותקווה להשיג את ניצחונה הראשון במחזור הבא, כשתתארח אצל גו אהד איגלס.

מחצית שניה
  • '81
  • חילוף
  • גיבסון יה יצא, אלכס פלאט נכנס במקומו
  • '81
  • חילוף
  • אקס מכבי ת"א, ברנדלי קוואס, עלה במקומו של אוזן קוקצ'ו
  • '76
  • החמצה
  • אורליו אוהלרס הגיע למצב טוב מחוץ לרחבה, אך שחרר כדור חלש מדי לצד השער
  • '70
  • חילוף
  • כובש השער וקפטן וולנדם, הנק וירמן, פינה את מקומו לרוברט מוהרן
  • '62
  • חילוף
  • כובש השער, קו איטקורה, פינה את מקומו ליוסיפ שוטאלו
  • '62
  • חילוף
  • קיאן פיצ' ג'ים פינה את מקומו לדייבי קלאסן
  • '62
  • חילוף
  • חילוף משולש באייאקס: מיקה חודטס נכנס במקום ראול מורו
  • '61
  • שער
  • שער! אייאקס השוותה ל-1:1! ואוט וחהורסט עלה נהדר לכדור קרן והניח בעדינות את הכדור לקו איטקורה, שנכנס מאחור ובקלילות כבש מקרוב את שער השוויון
  • '46
  • חילוף
  • חילוף גם בוולנדם, כשקויר מבוימבה נכנס במקום מאוונה אמבור
  • '46
  • חילוף
  • חילוף באייאקס עם פתיחת המחצית: אוסקר גלוך פינה את מקומו לאוליבר אדוארדסן
מחצית ראשונה
  • '45+1
  • נבדל
  • קנת' טיילור השווה את התוצאה עבור אייאקס מתוך הרחבה, אך הדגל לנבדל הונף והשער נפסל
  • '41
  • החמצה
  • בצד השני, יניק ללינדאל חטף כדור במרכז השדה, התקדם לכיוון הרחבה ושחרר בעיטה עוצמתית, הכדור שרק ליד הקורה
  • '40
  • החמצה
  • קו איטקורה במהלך נהדר השתחרר על סף הרחבה ושחרר בעיטה מצוינת, אך לצערו פספס את המסגרת במעט
  • '16
  • שער
  • שער! וולנדם עלתה ל-0:1! הנק וירמן הגיע לכדור חוזר מחוץ לרחבה ושיגר כדור עוצמתי ישר לחיבורים! איזה שער ענק!
  • '15
  • החמצה
  • גיבסון יה הגיע להזדמנות טובה, אך שחרר כדור חלש מדי ישר לידיו של יארוש
  • '14
  • החמצה
  • סטיבן ברחהאוס ניסה את מזלו ממצב טוב בבעיטה חופשית, אך שחרר כדור לא טוב החוצה
  • '5
  • החמצה
  • אייאקס הגיבה מהר! ראול מורו עם כדור רוחב מצוין לואוט וחהורסט, ששחרר בעיטה עוצמתית אך נבלם אצל ואן אוולן
  • '4
  • החמצה
  • אורליו אוהלרס עם ההזדמנות הטובה הראשונה במשחק עבור המארחת, חדר לרחבה ושחרר בעיטה חזקה, אך היה רחוק מהמסגרת
הוספת תגובה
