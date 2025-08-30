גלוך הוחלף במחצית, רק 1:1 לאייאקס מול וולנדם

השחקן המצטיין
הנק וירמן, ציון: 7
שער ענק שהוביל את העולה החדשה לנקודה יקרה
השחקן המאכזב
קיאן פיצ' ג'ים, ציון: 4
לא הורגש על כר הדשא
המחזור הרביעי של הליגה ההולנדית נערך אתמול (שבת) כאשר אייאקס, עם אוסקר גלוך בהרכב הפותח בפעם השנייה ברציפות, התארחה אצל העולה החדשה מפאתי אמסטרדם, וולנדם, שהצליחה להפתיע את קבוצת הפאר עם חלוקת נקודות ו-1:1 בתום 90 דקות.
גלוך וחבריו לא פתחו טוב את המשחק וראו כבר בדקה ה-16 את הנק וירמן נותן למארחת את היתרון עם שער ענק מחוץ לרחבה, דווקא אחרי החמצות של ואוט וחהורסט וסטיבן ברחהאוס.
בהפסקת המחצית הקשר הישראלי סיים את דרכו במשחק כשפינה את מקומו לאוליבר אדוארדסן, ולא היה שותף לשער השוויון של קו איטקורה, שעט על כדור בתוך הרחבה בדקה ה-61 וקבע את תוצאת הסיום, הדי מאכזבת מבחינתה של אייאקס, שציפתה להוציא מהמשחק הזה הרבה יותר.
אחרי ארבעה מחזורים, אייאקס השיגה שני ניצחונות בלבד, אך עדיין לא הפסידה בליגה, ובמחזור הבא היא ואוסקר גלוך יקוו לצאת לדרך חדשה כשיארחו את זוולה. העולה החדשה מנגד עם תוצאת תיקו רביעית ברציפות, ותקווה להשיג את ניצחונה הראשון במחזור הבא, כשתתארח אצל גו אהד איגלס.
מחצית שניה
-
'81
- גיבסון יה יצא, אלכס פלאט נכנס במקומו
-
'81
- אקס מכבי ת"א, ברנדלי קוואס, עלה במקומו של אוזן קוקצ'ו
-
'76
- אורליו אוהלרס הגיע למצב טוב מחוץ לרחבה, אך שחרר כדור חלש מדי לצד השער
-
'70
- כובש השער וקפטן וולנדם, הנק וירמן, פינה את מקומו לרוברט מוהרן
-
'62
- כובש השער, קו איטקורה, פינה את מקומו ליוסיפ שוטאלו
-
'62
- קיאן פיצ' ג'ים פינה את מקומו לדייבי קלאסן
-
'62
- חילוף משולש באייאקס: מיקה חודטס נכנס במקום ראול מורו
-
'61
- שער! אייאקס השוותה ל-1:1! ואוט וחהורסט עלה נהדר לכדור קרן והניח בעדינות את הכדור לקו איטקורה, שנכנס מאחור ובקלילות כבש מקרוב את שער השוויון
-
'46
- חילוף גם בוולנדם, כשקויר מבוימבה נכנס במקום מאוונה אמבור
-
'46
- חילוף באייאקס עם פתיחת המחצית: אוסקר גלוך פינה את מקומו לאוליבר אדוארדסן
מחצית ראשונה
-
'45+1
- קנת' טיילור השווה את התוצאה עבור אייאקס מתוך הרחבה, אך הדגל לנבדל הונף והשער נפסל
-
'41
- בצד השני, יניק ללינדאל חטף כדור במרכז השדה, התקדם לכיוון הרחבה ושחרר בעיטה עוצמתית, הכדור שרק ליד הקורה
-
'40
- קו איטקורה במהלך נהדר השתחרר על סף הרחבה ושחרר בעיטה מצוינת, אך לצערו פספס את המסגרת במעט
-
'16
- שער! וולנדם עלתה ל-0:1! הנק וירמן הגיע לכדור חוזר מחוץ לרחבה ושיגר כדור עוצמתי ישר לחיבורים! איזה שער ענק!
-
'15
- גיבסון יה הגיע להזדמנות טובה, אך שחרר כדור חלש מדי ישר לידיו של יארוש
-
'14
- סטיבן ברחהאוס ניסה את מזלו ממצב טוב בבעיטה חופשית, אך שחרר כדור לא טוב החוצה
-
'5
- אייאקס הגיבה מהר! ראול מורו עם כדור רוחב מצוין לואוט וחהורסט, ששחרר בעיטה עוצמתית אך נבלם אצל ואן אוולן
-
'4
- אורליו אוהלרס עם ההזדמנות הטובה הראשונה במשחק עבור המארחת, חדר לרחבה ושחרר בעיטה חזקה, אך היה רחוק מהמסגרת