גלוך הוחלף במחצית, רק 1:1 לאייאקס מול וולנדם

דעת המבקר

השחקן המצטיין הנק וירמן, ציון: 7

שער ענק שהוביל את העולה החדשה לנקודה יקרה הנק וירמן, ציון: 7שער ענק שהוביל את העולה החדשה לנקודה יקרה השחקן המאכזב קיאן פיצ' ג'ים, ציון: 4

לא הורגש על כר הדשא קיאן פיצ' ג'ים, ציון: 4לא הורגש על כר הדשא

הרכבים וציונים

המחזור הרביעי של הליגה ההולנדית נערך אתמול (שבת) כאשר אייאקס, עם אוסקר גלוך בהרכב הפותח בפעם השנייה ברציפות, התארחה אצל העולה החדשה מפאתי אמסטרדם, וולנדם, שהצליחה להפתיע את קבוצת הפאר עם חלוקת נקודות ו-1:1 בתום 90 דקות.

גלוך וחבריו לא פתחו טוב את המשחק וראו כבר בדקה ה-16 את הנק וירמן נותן למארחת את היתרון עם שער ענק מחוץ לרחבה, דווקא אחרי החמצות של ואוט וחהורסט וסטיבן ברחהאוס.

בהפסקת המחצית הקשר הישראלי סיים את דרכו במשחק כשפינה את מקומו לאוליבר אדוארדסן, ולא היה שותף לשער השוויון של קו איטקורה, שעט על כדור בתוך הרחבה בדקה ה-61 וקבע את תוצאת הסיום, הדי מאכזבת מבחינתה של אייאקס, שציפתה להוציא מהמשחק הזה הרבה יותר.

אחרי ארבעה מחזורים, אייאקס השיגה שני ניצחונות בלבד, אך עדיין לא הפסידה בליגה, ובמחזור הבא היא ואוסקר גלוך יקוו לצאת לדרך חדשה כשיארחו את זוולה. העולה החדשה מנגד עם תוצאת תיקו רביעית ברציפות, ותקווה להשיג את ניצחונה הראשון במחזור הבא, כשתתארח אצל גו אהד איגלס.