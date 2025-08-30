נותרה מושלמת: ריאל מדריד גברה 1:2 על מיורקה

דעת המבקר

השחקן המצטיין ארדה גולר, ציון: 7

הטורקי של ריאל מדריד היה נפלא, כבש את השוויון והיה קרוב להשלים צמד ארדה גולר, ציון: 7הטורקי של ריאל מדריד היה נפלא, כבש את השוויון והיה קרוב להשלים צמד השחקן המאכזב קיליאן אמבפה, ציון: 4

אמנם הוא כבש שני שערים, אך הם נפסלו והצרפתי היה יכול לעשות יותר גם במהלך המשחק קיליאן אמבפה, ציון: 4אמנם הוא כבש שני שערים, אך הם נפסלו והצרפתי היה יכול לעשות יותר גם במהלך המשחק

הרכבים וציונים

73 שניות, זה מה שריאל מדריד הייתה צריכה כדי לנצח. הערב (שבת) משחקי המחזור השלישי בליגה הספרדית המשיכו, כאשר הבלאנקוס כבר היו בפיגור 1:0, אך ביצעו קאמבק אדיר תוך פחות מדקה וחצי עם שני שערי בזק, ניצחו 1:2 את מיורקה ונותרו מושלמים (שודר בשידור חי בערוץ ONE)

המשחק היה בקצב גבוה מהדקה הראשונה, כשריאל של צ’אבי אלונסו הגיעה לכר הדשא כבר בפתיחה ובדקה השביעית הייתה בטוחה שהיא עלתה ליתרון, כשטרנט אלכסנדר ארנולד שלח כדור עומק נפלא לקיליאן אמבפה וזה הבקיע, אך אחרי בדיקת VAR, השופט פסל את השער בעקבות נבדל קטן מאוד.

הקצב הגבוה במשחק המשיך, כשמנגד מי שנכנסה לעניינים הייתה דווקא האורחת, כאשר בדקה ה-18 היא גם באה על שכרה. כדור קרן נפלא של פבלו טורה חלף על פני כולם, ודאט מוריצ’י עלה גבוה מעל כל השאר ועם הכתף הצליח לדחוק פנימה, 0:1 מפתיע למיורקה, שמכאן אפילו עוד יותר הגבירה קצב וחיפשה להכפיל את היתרון.

בצד השני, ריאל מדריד התקשתה מעט ורוב ההזדמנויות שלה היו מחוץ לרחבה, עד שהשערים הגיעו באופן בזק. בדקה ה-37, אחרי תרגיל קרן נהדר, דין האוסן נגח ומצא את ארדה גולר שנותר חופשי מול שער ריק, הטורקי דחק לרשת, 1:1. אתם מוכנים לזה? 73 שניות בלבד והמהפך הגיע, כשוויניסיוס לקח על עצמו ובעט בצורה מושלמת, שטוח וחזק היישר לרשת, 1:2 גדול.

עוד לפני הירידה להפסקה, ריאל חיפשה לעשות 1:3 וגם הייתה קרובה, כששער נוסף של אמבפה נפסל בעקבות נבדל. החצי השני נפתח שוב עם גול שנפסל, כשהפעם אחרי ערבוביה בהגנה, גולר השלים צמד וכבש. למה הפעם? הכדור שהגנת האורחת ניסתה להרחיק פגע בגופו של הטורקי, כשידיו היו צמודות ולמרות זאת, חוסה סאנצ’ס בחר לפסול בפעם השלישית גול של ריאל.

מפה, המשחק די התנהל על מי מנוחות למעט הזדמנות גדולה של סאמו קוסטה שבעט בחוזקה וכבר הכניע את טיבו קורטואה, אך אלברו קרראס קפץ בגליץ’ כדור והרחיק מקו השער את הסכנה והמשחק הסתיים, 1:2 לריאל, שרגע לפני היציאה לפגרה, הצליחה להישאר מושלמת עם תשע נקודות בשלושה משחקים. בצד השני, מיורקה אמנם עם נקודה אחת מתוך תשע אפשריות, אך הפתיחה שלה הייתה קשה – הפסד לברצלונה, תיקו עם סלטה ויגו וכעת ההפסד לבלאנקוס, כשלאחר הפגרה היא תקווה לרשום ניצחון ראשון בליגה.