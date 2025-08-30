יום ראשון, 31.08.2025 שעה 00:53

שחקני ריאל מדריד חוגגים (La Liga)

נותרה מושלמת: ריאל מדריד גברה 1:2 על מיורקה

החבורה של אלונסו תצא לפגרה עם 9 נקודות מ-9 אפשריות. מוריצ'י כבש, אך גולר ו-ויניסיוס הפכו בתוך 73 שניות בלבד. 3 שערים של הבלאנקוס נפסלו. צפו

מערכת ONE | 30/08/2025 22:30
יום שבת, 30/08/2025, 22:30אצטדיון סנטיאגו ברנבאוליגה ספרדית - מחזור 3
מיורקה
הסתיים
2 1
שופט: חוסה סאנצ'ס
ריאל מדריד
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
62-42אתלטיק בילבאו4
64-43חטאפה5
52-43אלצ'ה6
52-33בטיס7
42-43ולנסיה8
43-42אספניול9
43-33אלאבס10
32-32ראיו וייקאנו11
35-53סביליה12
31-12אוססונה13
35-13אוביידו14
24-33אתלטיקו מדריד15
24-33ריאל סוסיאדד16
24-23סלטה ויגו17
14-12מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
ארדה גולר, ציון: 7
הטורקי של ריאל מדריד היה נפלא, כבש את השוויון והיה קרוב להשלים צמד
השחקן המאכזב
קיליאן אמבפה, ציון: 4
אמנם הוא כבש שני שערים, אך הם נפסלו והצרפתי היה יכול לעשות יותר גם במהלך המשחק
הרכבים וציונים
 
 

73 שניות, זה מה שריאל מדריד הייתה צריכה כדי לנצח. הערב (שבת) משחקי המחזור השלישי בליגה הספרדית המשיכו, כאשר הבלאנקוס כבר היו בפיגור 1:0, אך ביצעו קאמבק אדיר תוך פחות מדקה וחצי עם שני שערי בזק, ניצחו 1:2 את מיורקה ונותרו מושלמים (שודר בשידור חי בערוץ ONE)

המשחק היה בקצב גבוה מהדקה הראשונה, כשריאל של צ’אבי אלונסו הגיעה לכר הדשא כבר בפתיחה ובדקה השביעית הייתה בטוחה שהיא עלתה ליתרון, כשטרנט אלכסנדר ארנולד שלח כדור עומק נפלא לקיליאן אמבפה וזה הבקיע, אך אחרי בדיקת VAR, השופט פסל את השער בעקבות נבדל קטן מאוד.

הקצב הגבוה במשחק המשיך, כשמנגד מי שנכנסה לעניינים הייתה דווקא האורחת, כאשר בדקה ה-18 היא גם באה על שכרה. כדור קרן נפלא של פבלו טורה חלף על פני כולם, ודאט מוריצ’י עלה גבוה מעל כל השאר ועם הכתף הצליח לדחוק פנימה, 0:1 מפתיע למיורקה, שמכאן אפילו עוד יותר הגבירה קצב וחיפשה להכפיל את היתרון.

בכיוון הנכון: 1:2 לריאל מדריד על מיורקה

בצד השני, ריאל מדריד התקשתה מעט ורוב ההזדמנויות שלה היו מחוץ לרחבה, עד שהשערים הגיעו באופן בזק. בדקה ה-37, אחרי תרגיל קרן נהדר, דין האוסן נגח ומצא את ארדה גולר שנותר חופשי מול שער ריק, הטורקי דחק לרשת, 1:1. אתם מוכנים לזה? 73 שניות בלבד והמהפך הגיע, כשוויניסיוס לקח על עצמו ובעט בצורה מושלמת, שטוח וחזק היישר לרשת, 1:2 גדול.

עוד לפני הירידה להפסקה, ריאל חיפשה לעשות 1:3 וגם הייתה קרובה, כששער נוסף של אמבפה נפסל בעקבות נבדל. החצי השני נפתח שוב עם גול שנפסל, כשהפעם אחרי ערבוביה בהגנה, גולר השלים צמד וכבש. למה הפעם? הכדור שהגנת האורחת ניסתה להרחיק פגע בגופו של הטורקי, כשידיו היו צמודות ולמרות זאת, חוסה סאנצ’ס בחר לפסול בפעם השלישית גול של ריאל.

מפה, המשחק די התנהל על מי מנוחות למעט הזדמנות גדולה של סאמו קוסטה שבעט בחוזקה וכבר הכניע את טיבו קורטואה, אך אלברו קרראס קפץ בגליץ’ כדור והרחיק מקו השער את הסכנה והמשחק הסתיים, 1:2 לריאל, שרגע לפני היציאה לפגרה, הצליחה להישאר מושלמת עם תשע נקודות בשלושה משחקים. בצד השני, מיורקה אמנם עם נקודה אחת מתוך תשע אפשריות, אך הפתיחה שלה הייתה קשה – הפסד לברצלונה, תיקו עם סלטה ויגו וכעת ההפסד לבלאנקוס, כשלאחר הפגרה היא תקווה לרשום ניצחון ראשון בליגה.

מחצית שניה
  • '90+7
  • החלטת שופט
  • השופט חוסה סאנצ'ס שרק לסיום ההתמודדות! ריאל מדריד נותרה מושלמת עם 9 מ-9 רגע לפני היציאה לפגרת, זאת בזכות מהפך ו-1:2 על מיורקה
  • '90+5
  • חילוף
  • חילוף אחרון אצל ריאל. אמבפה יצא, גונסאלו גרסיה נכנס
  • '89
  • כרטיס צהוב
  • אדר מיליטאו עצר התקפה מתפרצת וקיבל כרטיס צהוב
קיליאן אמבפה (רויטרס)קיליאן אמבפה (רויטרס)
קיליאן אמבפה רץ (רויטרס)קיליאן אמבפה רץ (רויטרס)
  • '87
  • חילוף
  • גם מנואל מורלנס יצא, ז'אן וירז'ילי נכנס
  • '87
  • חילוף
  • חילוף כפול נוסף אצל מיוקרה. ג'וזף יצא, טאקומה אסאנו נכנס
  • '78
  • חילוף
  • גם מטאו מוריי יצא, אנטוניו סאנצ'ס נכנס
  • '78
  • חילוף
  • חילוף כפול במיורקה. לאטו יצא, יוהאן מוחיקה נכנס
דני קרבחאל וטרנט אלכסנדר ארנולד (רויטרס)דני קרבחאל וטרנט אלכסנדר ארנולד (רויטרס)
שחקני ריאל מדריד (רויטרס)שחקני ריאל מדריד (רויטרס)
  • '72
  • חילוף
  • גם טרנט אלכסנדר ארנולד פינה את מקומו, דני קרבחאל נכנס
  • '72
  • חילוף
  • גם ויניסיוס יצא, רודריגו נכנס
  • '72
  • חילוף
  • חילוף משולש אצל ריאל מדריד. גולר יצא, דני סבאיוס נכנס
  • '67
  • כרטיס צהוב
  • דין האוסן קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
  • '66
  • חילוף
  • חילוף ראשון אצל ריאל. מסטנטואונו יצא, ברהים דיאס נכנס
ארדה גולר וחוסה סאנצ'ס (רויטרס)ארדה גולר וחוסה סאנצ'ס (רויטרס)
ארדה גולר חוגג מוקדם מדי (רויטרס)ארדה גולר חוגג מוקדם מדי (רויטרס)
  • '65
  • החמצה
  • זה כמעט היה השוויון של מיורקה. מוריצ'י בעט ראשון מזווית קשה וסחט הצלה מקורטואה, כשלאחר מכן, סאמו קוסטה, בנגיעה הראשונה שלו שחרר בעיטה נפלאה מול רשת חשופה, אך אלברו קרראס הגיע משום מקוף והרחיק עם גליץ' גדול
  • '64
  • חילוף
  • חילוף אצל מיורקה. טורה יצא, סאמו קוסטה נכנס
  • '55
  • נבדל
  • שוב שער של ריאל שנפסל, כשהפעם אחרי ערבוביה בהגנה, הגנת מיורקה ניסתה להרחיק את הכדור שפגע בארדה גולר, כשידיו היו צמודים לגוף והטורקי כבש, אך לאחר בדיקת VAR - חוסה סאנצ'ס ביטל את הגול
מחצית ראשונה
קיליאן אמבפה אחרי השער שנפסל (רויטרס)קיליאן אמבפה אחרי השער שנפסל (רויטרס)
קיליאן אמבפה עם ארדה גולר ופדריקו ואלוורדה (רויטרס)קיליאן אמבפה עם ארדה גולר ופדריקו ואלוורדה (רויטרס)
  • '45
  • נבדל
  • לא היום שלו? שוב כדור עומק נשלח לקיליאן אמבפה שכבש פעם נוספת, אך הצרפתי היה בנבדל והשער נפסל
  • '43
  • החמצה
  • בליץ אדיר של ריאל וזה היה חייב להיות השלישי. התקפה נהדרת של הבלאנקוס, גולר קיבל את הכדור ברחבה והעביר רוחב לאמבפה, אך הצרפתי בעט לא מספיק טוב ורשם החמצה גדולה
ויניסיוס וארדה גולר חוגגים (רויטרס)ויניסיוס וארדה גולר חוגגים (רויטרס)
ויניסיוס בטירוף (רויטרס)ויניסיוס בטירוף (רויטרס)
ויניסיוס רץ לחגוג (רויטרס)ויניסיוס רץ לחגוג (רויטרס)
ויניסיוס בועט (רויטרס)ויניסיוס בועט (רויטרס)
  • '38
  • שער
  • שער! ריאל מדריד עלתה ל-1:2: מטורף! בתוך דקה אחת בלבד, הבלאנקוס קבעו מהפך, כאשר ויניסיוס לקח על עצמו, התקדם מעט ומחוץ לרחבה שחרר בעיטה שטוחה לרשת
דין הויסן וארדה גולר חוגגים (רויטרס)דין האוסן וארדה גולר חוגגים (רויטרס)
  • '37
  • שער
  • שער! ריאל מדריד השוותה ל-1:1: תרגיל קרן נפלא של הבלאנקוס, הגבהה נהדרת מצאה את הויסן שנגח ומצא את גולר. הטורקי נותר חופשי 3 מטרים מקו השער ומול רשת חשופה, קבע שוויון
  • '30
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת לריאל. הפעם זה היה תורו של טשואמני לבעוט מחוץ לרחבה, רומאן שמט את הכדור, אך התעשת וקלט
ויניסיוס במאבק (רויטרס)ויניסיוס במאבק (רויטרס)
ויניסיוס (La Liga)ויניסיוס (La Liga)
  • '26
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת. מסטנטואונו בעט מחוץ לרחבה, הכדור נבלם וסטה לקרן
  • '24
  • החמצה
  • ריאל מחפשת שוויון. ויניסיוס ניסה את מזלו, אך הבעיטה הלכה שטוחה ולא חזקה, רומאן לא התקשה וקלט בקלות
שחקני ריאל מדריד מאוכזבים (רויטרס)שחקני ריאל מדריד מאוכזבים (רויטרס)
שחקני מיורקה חוגגים (רויטרס)שחקני מיורקה חוגגים (רויטרס)
ודאט מוריצ'י רץ לחגוג (רויטרס)ודאט מוריצ'י רץ לחגוג (רויטרס)
  • '18
  • שער
  • שער! מיורקה עלתה ל-0:1: ריאל מדריד ספגה לראשונה העונה. פבלו טורה הגביה כדור קרן מדויק ומצא את מוריצ'י שנגח לרשת
  • '10
  • החמצה
  • הזדמנות טובה לריאל. טרנט שוב מצא את אמבפה חופשי, אך הפעם הצרפתי בעט רק לרשת החיצונית
קיליאן אמבפה אחרי פסילת השער (רויטרס)קיליאן אמבפה אחרי פסילת השער (רויטרס)
אורליאן טשואמני וקיליאן אמבפה חוגגים מוקדם מדי (רויטרס)אורליאן טשואמני וקיליאן אמבפה חוגגים מוקדם מדי (רויטרס)
קיליאן אמבפה חוגג, מוקדם מדי (רויטרס)קיליאן אמבפה חוגג, מוקדם מדי (רויטרס)
  • '6
  • נבדל
  • כמעט הראשון של ריאל מדריד. טרנט שלח כדור עומק נפלא לאמבפה שכבש בקלות באחד על אחד, אך הצרפתי היה בנבדל קטן והשער נפסל
  • '4
  • החמצה
  • חצי מצב ראשון לריאל. טשואמני ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, אך הכדור הלך גבוה מעל השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חוסה סאנצ'ס הוציא את ההתמודדות לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג