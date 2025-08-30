נותרה מושלמת: ריאל מדריד גברה 1:2 על מיורקה

השחקן המצטיין
ארדה גולר, ציון: 7
הטורקי של ריאל מדריד היה נפלא, כבש את השוויון והיה קרוב להשלים צמד
השחקן המאכזב
קיליאן אמבפה, ציון: 4
אמנם הוא כבש שני שערים, אך הם נפסלו והצרפתי היה יכול לעשות יותר גם במהלך המשחק
73 שניות, זה מה שריאל מדריד הייתה צריכה כדי לנצח. הערב (שבת) משחקי המחזור השלישי בליגה הספרדית המשיכו, כאשר הבלאנקוס כבר היו בפיגור 1:0, אך ביצעו קאמבק אדיר תוך פחות מדקה וחצי עם שני שערי בזק, ניצחו 1:2 את מיורקה ונותרו מושלמים (שודר בשידור חי בערוץ ONE)
המשחק היה בקצב גבוה מהדקה הראשונה, כשריאל של צ’אבי אלונסו הגיעה לכר הדשא כבר בפתיחה ובדקה השביעית הייתה בטוחה שהיא עלתה ליתרון, כשטרנט אלכסנדר ארנולד שלח כדור עומק נפלא לקיליאן אמבפה וזה הבקיע, אך אחרי בדיקת VAR, השופט פסל את השער בעקבות נבדל קטן מאוד.
הקצב הגבוה במשחק המשיך, כשמנגד מי שנכנסה לעניינים הייתה דווקא האורחת, כאשר בדקה ה-18 היא גם באה על שכרה. כדור קרן נפלא של פבלו טורה חלף על פני כולם, ודאט מוריצ’י עלה גבוה מעל כל השאר ועם הכתף הצליח לדחוק פנימה, 0:1 מפתיע למיורקה, שמכאן אפילו עוד יותר הגבירה קצב וחיפשה להכפיל את היתרון.
בכיוון הנכון: 1:2 לריאל מדריד על מיורקה
בצד השני, ריאל מדריד התקשתה מעט ורוב ההזדמנויות שלה היו מחוץ לרחבה, עד שהשערים הגיעו באופן בזק. בדקה ה-37, אחרי תרגיל קרן נהדר, דין האוסן נגח ומצא את ארדה גולר שנותר חופשי מול שער ריק, הטורקי דחק לרשת, 1:1. אתם מוכנים לזה? 73 שניות בלבד והמהפך הגיע, כשוויניסיוס לקח על עצמו ובעט בצורה מושלמת, שטוח וחזק היישר לרשת, 1:2 גדול.
עוד לפני הירידה להפסקה, ריאל חיפשה לעשות 1:3 וגם הייתה קרובה, כששער נוסף של אמבפה נפסל בעקבות נבדל. החצי השני נפתח שוב עם גול שנפסל, כשהפעם אחרי ערבוביה בהגנה, גולר השלים צמד וכבש. למה הפעם? הכדור שהגנת האורחת ניסתה להרחיק פגע בגופו של הטורקי, כשידיו היו צמודות ולמרות זאת, חוסה סאנצ’ס בחר לפסול בפעם השלישית גול של ריאל.
מפה, המשחק די התנהל על מי מנוחות למעט הזדמנות גדולה של סאמו קוסטה שבעט בחוזקה וכבר הכניע את טיבו קורטואה, אך אלברו קרראס קפץ בגליץ’ כדור והרחיק מקו השער את הסכנה והמשחק הסתיים, 1:2 לריאל, שרגע לפני היציאה לפגרה, הצליחה להישאר מושלמת עם תשע נקודות בשלושה משחקים. בצד השני, מיורקה אמנם עם נקודה אחת מתוך תשע אפשריות, אך הפתיחה שלה הייתה קשה – הפסד לברצלונה, תיקו עם סלטה ויגו וכעת ההפסד לבלאנקוס, כשלאחר הפגרה היא תקווה לרשום ניצחון ראשון בליגה.
מחצית שניה
-
'90+7
- השופט חוסה סאנצ'ס שרק לסיום ההתמודדות! ריאל מדריד נותרה מושלמת עם 9 מ-9 רגע לפני היציאה לפגרת, זאת בזכות מהפך ו-1:2 על מיורקה
-
'90+5
- חילוף אחרון אצל ריאל. אמבפה יצא, גונסאלו גרסיה נכנס
-
'89
- אדר מיליטאו עצר התקפה מתפרצת וקיבל כרטיס צהוב
-
'87
- גם מנואל מורלנס יצא, ז'אן וירז'ילי נכנס
-
'87
- חילוף כפול נוסף אצל מיוקרה. ג'וזף יצא, טאקומה אסאנו נכנס
-
'78
- גם מטאו מוריי יצא, אנטוניו סאנצ'ס נכנס
-
'78
- חילוף כפול במיורקה. לאטו יצא, יוהאן מוחיקה נכנס
-
'72
- גם טרנט אלכסנדר ארנולד פינה את מקומו, דני קרבחאל נכנס
-
'72
- גם ויניסיוס יצא, רודריגו נכנס
-
'72
- חילוף משולש אצל ריאל מדריד. גולר יצא, דני סבאיוס נכנס
-
'67
- דין האוסן קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'66
- חילוף ראשון אצל ריאל. מסטנטואונו יצא, ברהים דיאס נכנס
-
'65
- זה כמעט היה השוויון של מיורקה. מוריצ'י בעט ראשון מזווית קשה וסחט הצלה מקורטואה, כשלאחר מכן, סאמו קוסטה, בנגיעה הראשונה שלו שחרר בעיטה נפלאה מול רשת חשופה, אך אלברו קרראס הגיע משום מקוף והרחיק עם גליץ' גדול
-
'64
- חילוף אצל מיורקה. טורה יצא, סאמו קוסטה נכנס
-
'55
- שוב שער של ריאל שנפסל, כשהפעם אחרי ערבוביה בהגנה, הגנת מיורקה ניסתה להרחיק את הכדור שפגע בארדה גולר, כשידיו היו צמודים לגוף והטורקי כבש, אך לאחר בדיקת VAR - חוסה סאנצ'ס ביטל את הגול
מחצית ראשונה
-
'45
- לא היום שלו? שוב כדור עומק נשלח לקיליאן אמבפה שכבש פעם נוספת, אך הצרפתי היה בנבדל והשער נפסל
-
'43
- בליץ אדיר של ריאל וזה היה חייב להיות השלישי. התקפה נהדרת של הבלאנקוס, גולר קיבל את הכדור ברחבה והעביר רוחב לאמבפה, אך הצרפתי בעט לא מספיק טוב ורשם החמצה גדולה
-
'38
- שער! ריאל מדריד עלתה ל-1:2: מטורף! בתוך דקה אחת בלבד, הבלאנקוס קבעו מהפך, כאשר ויניסיוס לקח על עצמו, התקדם מעט ומחוץ לרחבה שחרר בעיטה שטוחה לרשת
-
'37
- שער! ריאל מדריד השוותה ל-1:1: תרגיל קרן נפלא של הבלאנקוס, הגבהה נהדרת מצאה את הויסן שנגח ומצא את גולר. הטורקי נותר חופשי 3 מטרים מקו השער ומול רשת חשופה, קבע שוויון
-
'30
- הזדמנות נוספת לריאל. הפעם זה היה תורו של טשואמני לבעוט מחוץ לרחבה, רומאן שמט את הכדור, אך התעשת וקלט
-
'26
- הזדמנות נוספת. מסטנטואונו בעט מחוץ לרחבה, הכדור נבלם וסטה לקרן
-
'24
- ריאל מחפשת שוויון. ויניסיוס ניסה את מזלו, אך הבעיטה הלכה שטוחה ולא חזקה, רומאן לא התקשה וקלט בקלות
-
'18
- שער! מיורקה עלתה ל-0:1: ריאל מדריד ספגה לראשונה העונה. פבלו טורה הגביה כדור קרן מדויק ומצא את מוריצ'י שנגח לרשת
-
'10
- הזדמנות טובה לריאל. טרנט שוב מצא את אמבפה חופשי, אך הפעם הצרפתי בעט רק לרשת החיצונית
-
'6
- כמעט הראשון של ריאל מדריד. טרנט שלח כדור עומק נפלא לאמבפה שכבש בקלות באחד על אחד, אך הצרפתי היה בנבדל קטן והשער נפסל
-
'4
- חצי מצב ראשון לריאל. טשואמני ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, אך הכדור הלך גבוה מעל השער
-
'1
- השופט חוסה סאנצ'ס הוציא את ההתמודדות לדרך!