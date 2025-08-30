"ריאל מגלה עניין בקשר ממקסיקו, חילברטו מורה"

שמו של חילברטו מורה לא הוזכר רבות בהקשר של ריאל מדריד עד כה, אך מהיום הדבר משתנה. הסוכנת רפאלה פימיינטה, שמנהלת קריירות של כמה מהשמות הנחשבים ביותר בכדורגל העולמי, כולל ארלינד הולאנד, חשפה בראיון ל"אל צ'ירינגיטו" כי הבלאנקוס עוקבים אחרי הנער: "כן, הוא קושר לריאל מדריד, וזה טבעי שהוא מקושר למועדונים גדולים, כי הוא בחור מאוד צעיר ומאוד חזק. אני חושבת שנשמע עליו עוד הרבה, ונראה מה יקרה".

כאשר נשאלה הסוכנת שהייתה מעורבת גם בעסקת אוסקר גלוך לאייאקס האם הייתה מעדיפה לראות אותו חותם בריאל מדריד, ענתה בבירור: "אני מעדיפה שהוא ילך למקום שבו הוא יהיה מאושר".

השנה האחרונה סימנה את הפריצה הגדולה של מורה. בגיל 15 בלבד ערך את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת של טיחואנה ואף כבש שער ראשון בבוגרים, מה שהפך אותו לשחקן משמעותי בעונה האחרונה של המועדון.

אוסקר גלוך עם שחר גרינברג ורפאלה פימיינטה (פרטי)

היכולת המבריקה שלו לא נעלמה מעיני המאמן חאבייר אגירה, שהעניק לו הופעת בכורה בנבחרת מקסיקו הבוגרת ואף כלל אותו בהרכב הפותח במשחקים המכריעים של גביע הזהב, בו זכתה הנבחרת המקסיקנית.

הכישרון יוצא הדופן והבשלות המוקדמת הפכו את מורה לאובייקט חיזור של מועדונים מהפרמייר ליג, ריאל מדריד ואף ברצלונה. עם זאת, בשל גילו הצעיר, המעבר לאירופה עדיין ייאלץ להמתין עד שיגיע לגיל 18. בינתיים, קבוצות גדולות ממשיכות לעקוב מקרוב אחר הופעותיו בטורנירים החשובים. לא במקרה, מורה עשוי להשתתף בשלושה מונדיאלים שונים בשנה אחת, תופעה נדירה ביותר.

בשל גילו, הוא מועמד להיקרא לסגל נבחרת מקסיקו עד גיל 17 למונדיאל שייערך בנובמבר, לנבחרת עד גיל 20 למונדיאל בספטמבר, וגם שואף לתפוס מקום קבוע בסגל של אגירה לקראת מונדיאל 2026 שיתקיים בארצות הברית בקיץ הבא. כך או כך, בגיל 16 בלבד, חילברטו מורה כבר נמצא על הכוונת של הגדולים ביותר בכדורגל העולמי, ובמדריד ימשיכו לעקוב מקרוב אחרי היהלום המקסיקני.