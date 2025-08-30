הוילון קרוב לנאפולי, הינקאפי יצטרף לארסנל

חלון ההעברות כבר קרוב מתמיד לסיומו, הליגות יצאו לדרך והקבוצות השונות ברחבי העולם מחפשות חיזוקים אחרונים לפני העונה החדשה. כאן ב-ONE נביא לכם את כל העדכונים המשמעותיים ביותר ואת ההחתמות הרשמיות.

דיווחים חמים

# כל העיתונים באנגליה מיישרים קו, ונראה שלארסנל יש רכש חדש. התותחנים סיכמו עם באייר לברקוזן על צירופו של שחקן ההגנה פיירו הינקאפי בהשאלה לעונה אחת, עם אופציית רכישה בסך 52 מיליון ליש”ט -10% ממכירה עתידית.

# נאפולי הגיעה להסכם עקרוני עם מנצ’סטר יונייטד על מעברו של רסמוס הוילון. השדים האדומים הסכימו להצעה בסך 6 מיליון אירו בדמי השאלה, ועוד 44 מיליון אירו חובת רכישה שתופעל בתנאים מסוימים. למרות זאת, החלוץ עדיין צריך לתת את אישורו למהלך.

# בתוך כך, יונייטד גם קרובה לרכש מהצד שלה. לאחר מו”מ ארוך בין הצדדים, סנה למנס קרוב לחתימה במועדון שצפוי לשלם כ-17 מיליון ליש”ט לאנטוורפן עבור השוער שיגיע בגיל 23.

# מילאן מנסה לנצל את הירידה במעמדו של מנואל אקאנג’י במנצ’סטר סיטי כדי לצרף אותו למועדון. ב’סקיי איטליה’ מדווחים על הצעה בגובה כ-15 מיליון יורו של הרוסונרי, שמקווים כי השוויצרי יתן את הסכמתו למהלך, כשהסיטיזנס לא צפויים לעמוד בדרכו.