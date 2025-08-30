יום שבת, 30.08.2025 שעה 09:38
ליגה אנגלית 25-26
60-62ארסנל1
60-52טוטנהאם2
64-72ליברפול3
41-52צ'לסי4
42-42נוטינגהאם פורסט5
32-42מנצ'סטר סיטי6
32-32סנדרלנד7
31-22אברטון8
34-32בורנמות'9
33-22ברנטפורד10
33-22ברנלי11
35-12לידס12
22-22פולהאם13
21-12קריסטל פאלאס14
13-22ניוקאסל15
12-12מנצ'סטר יונייטד16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
05-02וולבס19
08-12ווסטהאם20

הוילון קרוב לנאפולי, הינקאפי יצטרף לארסנל

האיטלקים הגיעו להסכם עם יונייטד, כשרק סיכום מול השחקן חסר; בלם לברקוזן יצטרף לתותחנים בהשאלה עם אופציית רכישה. וגם: אקאנג'י מבוקש במילאן

|
הינקאפי, הוילון ואקאנג'י (רויטרס)
הינקאפי, הוילון ואקאנג'י (רויטרס)

חלון ההעברות כבר קרוב מתמיד לסיומו, הליגות יצאו לדרך והקבוצות השונות ברחבי העולם מחפשות חיזוקים אחרונים לפני העונה החדשה. כאן ב-ONE נביא לכם את כל העדכונים המשמעותיים ביותר ואת ההחתמות הרשמיות.

דיווחים חמים

כל העיתונים באנגליה מיישרים קו, ונראה שלארסנל יש רכש חדש. התותחנים סיכמו עם באייר לברקוזן על צירופו של שחקן ההגנה פיירו הינקאפי בהשאלה לעונה אחת, עם אופציית רכישה בסך 52 מיליון ליש”ט -10% ממכירה עתידית.

נאפולי הגיעה להסכם עקרוני עם מנצ’סטר יונייטד על מעברו של רסמוס הוילון. השדים האדומים הסכימו להצעה בסך 6 מיליון אירו בדמי השאלה, ועוד 44 מיליון אירו חובת רכישה שתופעל בתנאים מסוימים. למרות זאת, החלוץ עדיין צריך לתת את אישורו  למהלך.

בתוך כך, יונייטד גם קרובה לרכש מהצד שלה. לאחר מו”מ ארוך בין הצדדים, סנה למנס קרוב לחתימה במועדון שצפוי לשלם כ-17 מיליון ליש”ט לאנטוורפן עבור השוער שיגיע בגיל 23.

מילאן מנסה לנצל את הירידה במעמדו של מנואל אקאנג’י במנצ’סטר סיטי כדי לצרף אותו למועדון. ב’סקיי איטליה’ מדווחים על הצעה בגובה כ-15 מיליון יורו של הרוסונרי, שמקווים כי השוויצרי יתן את הסכמתו למהלך, כשהסיטיזנס לא צפויים לעמוד בדרכו.

