כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
63-52קרמונזה1
30-51אינטר2
30-21נאפולי3
30-21יובנטוס4
30-21קומו5
32-32מילאן6
30-11רומא7
11-11אטאלנטה8
11-11פיורנטינה9
11-11אודינזה10
11-11ורונה11
11-11קליארי12
11-11פיזה13
10-01גנואה14
12-02לצ'ה15
01-01בולוניה16
02-01לאציו17
02-01פארמה18
05-22ססואולו19
05-01טורינו20

בישול בכורה ושיא למודריץ', מילאן גברה על לצ'ה

הרוסונרי נהנו מרגע חכם של הקרואטי שבישל בגיל 39 ו-354 ימים והפך לקשר הכי מבוגר שעושה זאת בסרייה א'. לופטוס צ'יק כבש ופוליסיק קבע 0:2 בסיום

|
לוקה מודריץ' (רויטרס)
לוקה מודריץ' (רויטרס)

מילאן השיגה הערב (שישי) ניצחון חוץ יקר 0:2 על לצ’ה במשחק שבו לוקה מודריץ’ היה שוב במרכז העניינים. הקשר הקרואטי בן ה־39 סיפק את רגע השיא בדקה ה־66, כשהרים כדור חופשי מושלם לרחבה, אותו ניצל רובין לופטוס־צ’יק לנגיחה חדה אל הרשת העליונה, שער שהעניק לרוסונרי את היתרון. זה היה הבישול הראשון של מודריץ’ במדי מילאן, רגע שמדגיש את תרומתו גם בגיל מתקדם.

הקרואטי בן ה-39 (ו-354 ימים) הפך לקשר המבוגר ביותר שמבשל בסרייה א’ אי פעם, או ליתר דיוק לפחות מאז שהחלו למדוד את נתוני אופטה (2004/05). עוד לפני כן, מילאן כבר חגגה שני שערים שנפסלו, מתיאו גאביה נגח פנימה אך השער נפסל בעקבות דחיפה, וסנטיאגו חימנס מצא את הרשת אחרי בישול של סלמאקרס, אך נבלם על ידי נבדל גבולי במיוחד.

הגיעה לליגה: מילאן עם 0:2 נהדר על לצ'ה

בצד השני לצ’ה איימה לא פעם, כשמייק מנאן הציל פעמיים. הכרעת המשחק הגיעה בדקות הסיום: בדקה ה־88 מנאן הרחיק כדור ארוך קדימה, גספר ודנילו וייגה הסתבכו ולא הצליחו להרחיק, וכריסטיאן פוליסיק ניצל זאת מצוין כשהודה על המתנה, חטף ופרץ קדימה כדי למסור אסיסט קליל לחבריו. משם נקבע ה־0:2 הסופי. מילאן יצאה עם שלוש נקודות חשובות וניצחון ראשון העונה בליגה, הרבה בזכות הקלאס של מודריץ’ והחדות של פוליסיק.

לופטוס צלופטוס צ'יק (רויטרס)

קודם לכן, קרמונזה שמרה על מאזן מושלם אחרי ניצחון דרמטי 2:3 על ססואולו. המארחת עלתה ליתרון 0:2 מהיר כבר במחצית הראשונה משער בכורה בליגה של פיליפו טרצ’אנו ונגיעה מקרוב של פרנקו ואסקס. ססואולו עוד חזרה למשחק במחצית השנייה: אנדראה פינמונטי צימק אחרי מהלך של כריסטיאן וולפאטו, ודומניקו ברארדי איזן בפנדל.

בדקות הסיום הקצב רק עלה. ואדוורדו יאנוני בעט סנטימטרים מהקורה, ובסופו של דבר, בתוספת הזמן, רומנו פלוריאני מוסוליני הוכשל ברחבה, ומנואל דה לוקה דייק מהנקודה הלבנה וקבע 2:3 דרמטי לקרמונזה, שהשיגה ניצחון נוסף והמשיכה את פתיחת העונה החלומית שלה בליגה הבכירה.

לוהטת: קרמונזה עם 2:3 משוגע על ססואולו

בגרמניה, הדרבי הגדול של המבורג חזר לבונדסליגה אחרי יותר מ־14 שנה, אבל זה נגמר בחגיגה של סט. פאולי שניצחה 0:2 את המבורג באצטדיון הוולקספארק, משחק הבית הראשון של המארחת בליגה הבכירה מאז 2018. האורחים כבשו כבר בדקה ה־20 מרגלי אדם דז’וויגאלה, ובדקה ה־59 אנדראס הונטונדז’י סגר עניין עם שער שני במתפרצת. המבורג עוד הספיקה לכבוש שער שנפסל ב־VAR ולספוג הרחקה, ובסיום סט. פאולי שמרה על עליונות ברורה והשיגה יוקרה עירונית. דניאל פרץ ישב 90 דקות על הספסל של המבורג. 

