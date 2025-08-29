יום שבת, 30.08.2025 שעה 00:59
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
61-42חטאפה4
62-42אתלטיק בילבאו5
52-43אלצ'ה6
52-33בטיס7
43-42אספניול8
32-32ראיו וייקאנו9
32-22אלאבס10
31-12אוססונה11
23-32ריאל סוסיאדד12
24-23סלטה ויגו13
13-22אתלטיקו מדריד14
12-12ולנסיה15
14-12מיורקה16
05-32סביליה17
07-33לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

בהלה בבארסה: גאבי נפצע בברך שבה עבר ניתוח

הקשר נפצע במהלך האימון והפגיעה חמורה יותר ממה שחשבו תחילה, כשהוא בכל מקרה ייעדר מול ראיו וייקאנו בראשון ויעבור סדרת בדיקות. כל הפרטים בפנים

|
גאבי (רויטרס)
גאבי (רויטרס)

בהלה גדולה בברצלונה, כאשר גאבי נפצע באימון וגרם לדאגה רבה במועדון. הקשר הצעיר, שחזר במהלך העונה שעברה מהיעדרות ארוכה מאוד בעקבות קרע ברצועה הצולבת הקדמית בברך ימין, נפגע שוב באותה ברך, והפעם הפציעה חמורה יותר ממה שחשבו תחילה: “יש דאגה גדולה במועדון שמדובר בפציעה קשה”, דיווח העיתונאי חאבייר מיגל מ’אס’.

הבדיקות הרפואיות שנערכו לאחר האימון אישרו כי מדובר בפציעה משמעותית, שתמנע מהשחקן להיות בסגל למשחק הקרוב מול ראיו וייקאנו ביום ראשון. במועדון ממתינים כעת להמשך סדרת בדיקות, כדי לברר את חומרת הפגיעה המדויקת ולקבוע את משך ההיעדרות האפשרי.

לפי דיווחים בקטלוניה, גאבי נפצע במהלך אחד מתרגילי הקבוצה, ומיד נזקק לטיפול. בתחילה קיוו שמדובר רק במכה קלה, אך הבדיקות הפריכו את האופטימיות. בברצלונה זוכרים היטב כי מדובר באותה ברך בה קרע בעבר את הרצועה הצולבת וגם את המיניסקוס החיצוני, פציעה שהרחיקה אותו מהמגרשים לשנה שלמה בעקבות רשלנות חמורה בהתנהלות התאחדות הכדורגל הספרדית במשחק נבחרת.

גאבי (IMAGO)גאבי (IMAGO)

מעבר לדאגה סביב מצבו, מדובר במכה מקצועית לברצלונה. גאבי היה מהבולטים בהכנה לקראת העונה, עם שלושה שערים, אחד מול סיאול, שם גם בישל, ושניים נוספים מול דאגו. למרות שטרם פתח בהרכב במשחקי הליגה מול מיורקה ולבאנטה, הוא הספיק לספק בישול כשעלה מהספסל.

הקשר הצעיר הפך כבר לשחקן מפתח בסגל של בארסה, והפציעה הנוספת בברכו הימנית מעוררת חשש כבד לגבי המשך העונה שלו. בברצלונה ממתינים בדריכות לתוצאות הבדיקות הסופיות שיתקבלו היום או מחר, אך ברור כבר עכשיו: גאבי לא יעמוד לרשות הקבוצה במחזור הקרוב מול ראיו, והעתיד הקרוב שלו לוט בערפל.

