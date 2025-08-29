יום רביעי, 03.09.2025 שעה 23:10
ליגה סעודית 25-26
30-51אל נאסר1
32-51אל איתיחאד2
31-41אל חאליג'3
31-31אל קאדיסיה4
30-21אל הילאל5
31-21אל אטיפאק6
31-21אל פייחה7
30-11אל אהלי8
11-11אל חאזם9
11-11דאמאק10
02-11אל פאתח11
02-11אל חולוד12
01-01ניאום13
03-11אל נג'מה14
02-01אל ריאד15
05-21אל אחדוד16
04-11אל שבאב17
05-01אל טאאוון18

ה-940 בקריירה והראשון העונה: רונאלדו כבש בפנדל

הפנומן הפורטוגלי הבקיע את השני של אל נאסר מול אל טאוון ופתח את העונה בליגה בסטייל כשקבוצתו הביסה 0:5. פליקס כבש שלושער, קינגסלי קומאן הוסיף

|
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

כריסטיאנו רונאלדו ממשיך לכתוב היסטוריה. הכוכב הפורטוגלי כבש הערב (שישי) את שערו הראשון לעונת 2025/26, וה־940 בקריירה המפוארת שלו, כשהבקיע בפנדל בדקה ה־54 במדי אל נאסר מול אל טאוון בליגה הסעודית במשחק שהסתיים ב-0:5 נפלא. זהו גם שערו ה־101 במדי הקבוצה מערב הסעודית, מאז הצטרף אליה בתחילת 2023.

המשחק נפתח בצורה מושלמת עבור אל נאסר, כשכבר בדקה השביעית היה זה ז’ואאו פליקס שכבש והעלה את קבוצתו ליתרון מהיר. רונאלדו הוסיף את השני מהנקודה הלבנה בדקה ה־54, וכעבור דקה בלבד הרכש החדש מבאיירן מינכן, קינגסלי קומאן, רשם שער בכורה מרשים וקבע 0:3 חד צדדי. במחצית השנייה פליקס כבש עוד פעמיים בדרך לתוצאת הסיום המרשימה ושלושער אישי.

עבור רונאלדו, בן ה־40, מדובר בעוד הוכחה לכך שהוא ממשיך להיות חד גם בשלהי הקריירה. עם 940 שערים רשמיים בקריירה, הפורטוגלי רשם מספרים בלתי נתפסים: 5 שערים בספורטינג ליסבון, 145 במנצ’סטר יונייטד, 450 בריאל מדריד, 101 ביובנטוס, 139 בנבחרת פורטוגל וכאמור כבר 101 באל נאסר.

זז'ואאו פליקס (רויטרס)

רונאלדו מסמן עונה נוספת שבה הוא מתכוון להמשיך להגדיל את שיאיו האישיים ולסחוף את קבוצתו להצלחות. אחרי הכישלון בסופר קאפ הסעודי, האם CR7 יניף תואר ראשון בקבוצה אליה הגיע ב-2023 בסיום העונה?

