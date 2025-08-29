יום שישי, 29.08.2025 שעה 21:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

"אוהבים אותך, כוכב": חבריו של אנדרדה נפרדו

שחקני פורטאלזה נפרדו ברשתות החברתיות מהקשר מוונצואלה שבדרך לחתימה במכבי תל אביב וינחת בסוף השבוע בארץ: "תמשיך לזרוח שם, תודה רבה לך מכל הלב"

|
הפוסטים של חבריו של אנדרדה (אינסטגרם)
הפוסטים של חבריו של אנדרדה (אינסטגרם)

חבריו של קרווין טוטי אנדרדה נפרדו ממנו ברגש רב עם סיום דרכו בפורטאלזה ולקראת המעבר הקרוב למכבי תל אביב. הקשר בן ה־20, שיחתום בשורות אלופת ישראל, קיבל שלל ברכות מהקרובים אליו ברשתות החברתיות, עדות למעמדו החיובי בחדר ההלבשה ולחיבה הרבה כלפיו.

אחד מחבריו כתב לו בספרדית: "אחי, אני מאחל לך המון הצלחה ושיהיה לך טוב, שאלוהים יברך אותך תמיד. אני אוהב אותך, כוכב". אחר הוסיף בפורטוגזית: "אני אוהב אותך, כוכב, תמשיך לזרוח שם. תודה רבה מכל הלב". גם חברים נוספים הצטרפו למסרים, עם ברכות חמות כמו: "אלוהים יברך אותך, אחי " ו"אנחנו ביחד, אחי".

הפרידה החמה הגיעה במקביל לסגירת העסקה הגדולה: מכבי תל אביב תשלם לפורטאלזה סכום של 1.8 מיליון אירו עבור הקשר, שחתם רשמית ויעבור לשחק בישראל. לפי דיווחים בדרום אמריקה, אנדרדה כבר עבר בדיקות רפואיות אצל הצהובים בסאו פאולו שבברזיל, ומשם המריא לאירופה, בדרכו להשלמת המעבר. הוא צפוי לנחות בישראל בסוף השבוע.

קרווין טוטי אנדרדה (IMAGO)קרווין טוטי אנדרדה (IMAGO)

אנדרדה רשם עד כה 50 הופעות במדי פורטאלזה, בהן כבש שמונה שערים והוסיף שישה בישולים. בעונת השיא שלו, ב־2024, הציג מספרים מרשימים עם שבעה שערים וחמישה בישולים ב־35 משחקים, אך בעונת 2025 התקשה להשתלב ורשם 15 משחקים בלבד עם שער ובישול. בגיל 20 הוא כבר שחקן קבוע בנבחרת ונצואלה, ואף שימש כקפטן באליפות דרום אמריקה עד גיל 20 בתחילת השנה.

אנדרדה הגיע לפורטאלזה ב־2023 בהשאלה מלא גואירה לקבוצת הנוער, ובהמשך השתלב בקבוצה הבוגרת. כעת, עם תחילת הפרק החדש במכבי תל אביב, הוא נפרד מחבריו בברכות חמות ומחויך לעבר אתגר אירופי חדש.
 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
