יום שישי, 29.08.2025 שעה 19:57
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
60-62ארסנל1
60-52טוטנהאם2
64-72ליברפול3
41-52צ'לסי4
42-42נוטינגהאם פורסט5
32-42מנצ'סטר סיטי6
32-32סנדרלנד7
31-22אברטון8
34-32בורנמות'9
33-22ברנטפורד10
33-22ברנלי11
35-12לידס12
22-22פולהאם13
21-12קריסטל פאלאס14
13-22ניוקאסל15
12-12מנצ'סטר יונייטד16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
05-02וולבס19
08-12ווסטהאם20

התגובה של גווארדיולה להגרלה של סיטי עם ריאל

הספרדי נשאל על התחושות לקראת הביקור במדריד והשיב בחיוך: "גאה להיות המאמן עם הכי הרבה הופעות בברנבאו". וגם: סאביניו, טראפורד, ברייטון ורודרי

|
פפ גווארדיולה (רויטרס)
פפ גווארדיולה (רויטרס)

פפ גווארדיולה, מאמנה של מנצ'סטר סיטי, התייצב היום (שישי) למסיבת עיתונאים לקראת המשחק מול ברייטון בפרמייר ליג ביום ראשון, אך עיקר העניין נגע לדבריו על ליגת האלופות, ובעיקר על המפגש המסקרן מול ריאל מדריד.

גווארדיולה, שייפגש שוב עם הבלאנקוס בשלב הליגה, נשמע כמעט נרגש מהחזרה לספרד ואמר בחיוך: "כן, נחמד להיות שוב בספרד... אני שמח להיות המאמן עם הכי הרבה משחקים בברנבאו. זו זכות גדולה". המאמן הוסיף כי מלבד ריאל, מצפים לקבוצתו גם אתגרים משמעותיים מול נאפולי וגלאטסראיי, והזכיר את המפגש המחודש עם שניים משחקניו לשעבר, קווין דה בריינה ולירוי סאנה: "אני באמת שמח שהם יכולים לחזור לפה. כמובן שאנחנו צריכים לנצח את נאפולי וגלאטסראיי, אבל זה נחמד מאוד שנוכל לקבל אותם בברכה כי הם ראויים לזה".

מעבר לכך, גווארדיולה התייחס גם להיבטים מקצועיים של סיטי. הוא אישר כי ריאן אייט-נורי כשיר וכי אין פציעות חדשות בסגל, בעוד סאביניו עשוי לשוב אחרי פגרת הנבחרות. "כשהחלון ייסגר, תוכלו לשאול אותי על העברות", אמר, והבהיר כי הוא מרוצה מהסגל ולא נוהג להתלונן על מחסור בעומק.

סאביניו ופפ גווארדיולה (IMAGO)סאביניו ופפ גווארדיולה (IMAGO)

בנוגע לשוער ג'יימס טראפורד, שספג ביקורת אחרי טעות בשער שספגה הקבוצה, אמר פפ: "אנחנו תמיד עם היד על הכתף של השחקנים שלנו. הם לא מבינים כמה אנחנו דואגים להם. הוא בחור חזק עם אישיות גדולה, ואנחנו פה כדי לעזור לו". המאמן גילה שעדיין לא החליט מי יפתח בשער מול ברייטון, וההחלטה תתקבל רק ביום שבת.

כשנשאל על חוסר היציבות ביכולת הקבוצה בשני המחזורים הראשונים, השיב גווארדיולה: "זו עונה שזה עתה התחילה. שיחקנו רק שני משחקים, אבל התחושה שלי היא שתהיה לנו עונה טובה, גם אם אנשים אולי לא מאמינים בזה". על היריבה הקרובה אמר: "ברייטון קבוצה טובה מאוד, הם הוכיחו את זה כבר בעונה שעברה".

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (רויטרס)

לבסוף התייחס פפ גם לניהול עומס השחקנים, וציין כי שוחח עם רודרי לאחר זימונו לנבחרת ספרד: "אנחנו צריכים לנהל את הדקות שלו בזהירות ולהחזיר אותו בהדרגה".

