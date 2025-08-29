יום שישי, 29.08.2025 שעה 19:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

"קבוצות פנו לאופ"א: לא רוצות לשחק מול מכבי"

באנגליה מדווחים שמספר מועדונים פנו לאופ"א וטענו כי אינם רוצים לשחק נגד יריבה ישראלית בליגה האירופית. אופ"א הדגישה: "התקנונים לא מאפשרים זאת"

|
שחקני מכבי תל אביב (האתר הרשמי של מכבי ת
שחקני מכבי תל אביב (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מכבי תל אביב שוב מוצאת את עצמה בלב הסערה האירופית. אלופת ישראל, שהיא הנציגה היחידה של המדינה במפעלים האירופיים העונה, הוגרלה בליגה האירופית יחד עם אסטון וילה, דינמו זאגרב, ליון, פאוק סלוניקי, מיטיולן, פרייבורג, בולוניה ושטוטגרט. המשמעות היא מסע תובעני עם משחקי חוץ באנגליה, יוון ושני מפגשים נוספים בגרמניה.

עם זאת, הדיווחים שמגיעים מאירופה מעידים שהבעיה של מכבי אינה רק על כר הדשא. על פי פרסום ב"טיימס" הבריטי, מספר קבוצות במפעל "בדקו את השטח" מול אופ"א בניסיון לברר האם ישנה דרך להימנע מהגרלה מול הקבוצה הישראלית. אף בקשה רשמית לא הוגשה, ואופ"א הדגישה כי תקנוניה אינם מאפשרים זאת, אך עצם העלאת הנושא משקפת את גובה המתיחות סביב השתתפותה של מכבי תל אביב בעונה הנוכחית.

באופ"א לא פרסמו תגובה רשמית, אך מקורביהם טענו כי "החששות גוברים" סביב השתתפות הקבוצה הישראלית. הדבר מגיע על רקע המלחמה המתמשכת בעזה, שפרצה באוקטובר 2023 לאחר מתקפת חמאס הקטלנית על ישראל.

לאזטיץלאזטיץ' ושחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

הסערה הספורטיבית מתווספת ללחצים פוליטיים. איגוד מאמני הכדורגל באיטליה ואיגוד הכדורגל של נורבגיה, שתי מדינות שנמצאות עם ישראל בבית מוקדמות מונדיאל 2026, קראו לאחרונה להשעות את ישראל מהשתתפות במפעלים של פיפ"א ואופ"א. בישראל כמובן דוחים את ההאשמות הקשות נגדה, אך הביקורת הבינלאומית ממשיכה ללוות את קבוצות הכדורגל שלה.

בצד המקצועי, מכבי תל אביב מגיעה בעונה השנייה ברציפות לליגה האירופית, אחרי שבעונה שעברה הודחה כבר בשלב הליגה עם שני ניצחונות מול שישה הפסדים. למרות ההיסטוריה הצנועה של המועדונים הישראליים באירופה, היו גם הישגים זכורים, הפועל תל אביב הגיעה לרבע גמר גביע אופ"א בעונת 2001/02, ומכבי חיפה הופיעה שלוש פעמים בליגת האלופות.

כעת, האחריות נופלת על כתפיה של מכבי תל אביב, שמנסה להוכיח שהיא מסוגלת להתמודד גם עם היריבות הקשות ביותר באירופה, למרות כל הרעשים שמסביב. עבור המועדון הצהוב, ההגרלה הקשה והסערה הפוליטית הופכות את ההעפלה לשלבים הבאים לאתגר עצום, אך גם להזדמנות לייצר רגע היסטורי.

