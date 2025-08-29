רשמית: צ’אד טייב חתם על חוזה מקצועני בגנואה

עוד ישראלי בדרך לשחק בליגה האיטלקית? הכדורגלן צ’אד טייב בן ה-18 חתם היום (שישי) על חוזה מקצועני לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת בגנואה מהסרייה א’.

צ’אד טייב נמצא כבר בעונתו השלישית במועדון האיטלקי, ובזכות ההתקדמות והיכולות שהפגין בתקופה הזו, קיבל כעת את החוזה המקצועני הראשון שלו בקבוצה שמשחקת בליגה הבכירה.

צ’אד, שמתנשא לגובה של 1.93 מטר, משחק בעמדת הקשר האחורי, ומסומן כאחד הכישרונות המבטיחים של המועדון, כך שהוא אולי עתיד לשחק בקרוב בלואיג’י פראריס, ביחד עם הקבוצה הבוגרת של גנואה.

עבור השחקן הישראלי זוהי קפיצת מדרגה משמעותית שעשויה לקדם אותו גם לנבחרות ישראל. עד כה, הוא לא זומן לסגל האחרון של נבחרת הנוער עד גיל 19, אך באיטליה כבר משתלב ומשחק בקבוצה עד גיל 20 של המועדון - רמה גבוהה בהרבה מזו הקיימת בארץ - מה שמעיד על הדרך יוצאת הדופן שהוא עובר בארץ המגף.

את המהלך הובילה סוכנות Reset Group, בבעלות בנו של המאמן האגדי מרצ’לו ליפי, מהסוכנויות החזקות באיטליה שייצגה בעבר שחקנים בכירים בסרייה A, כולל הבלם האגדי ג’ורג’יו קייליני. עו״ד אוהד כהן מלווה את השחקן בכל ההיבטים המשפטיים בארץ ובחו”ל, והשלב הבא בעקבות החתימה יהיה פנייה לנציגי צה”ל כדי להסדיר עבורו מעמד של ספורטאי עילוי, שיאפשר לו להמשיך בקריירה המקצוענית באירופה.