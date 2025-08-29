יום שישי, 29.08.2025 שעה 19:56
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
30-51אינטר1
30-21נאפולי2
30-21יובנטוס3
30-21קומו4
30-11רומא5
31-21קרמונזה6
11-11פיורנטינה7
11-11קליארי8
10-01לצ'ה9
11-11אטאלנטה10
10-01גנואה11
11-11ורונה12
11-11אודינזה13
11-11פיזה14
02-11מילאן15
01-01בולוניה16
02-01ססואולו17
02-01פארמה18
02-01לאציו19
05-01טורינו20

רשמית: צ’אד טייב חתם על חוזה מקצועני בגנואה

ישראלי נוסף בדרך לליגה האיטלקית? הקשר האחורי בן ה-18 שמתנשא לגובה 1.93 מטרים ונמצא בעונתו השלישית במועדון חתם לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת

|
צ’אד טייב במעמד החתימה (פרטי)
צ’אד טייב במעמד החתימה (פרטי)

עוד ישראלי בדרך לשחק בליגה האיטלקית? הכדורגלן צ’אד טייב בן ה-18 חתם היום (שישי) על חוזה מקצועני לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת בגנואה מהסרייה א’.

צ’אד טייב נמצא כבר בעונתו השלישית במועדון האיטלקי, ובזכות ההתקדמות והיכולות שהפגין בתקופה הזו, קיבל כעת את החוזה המקצועני הראשון שלו בקבוצה שמשחקת בליגה הבכירה.

צ’אד, שמתנשא לגובה של 1.93 מטר, משחק בעמדת הקשר האחורי, ומסומן כאחד הכישרונות המבטיחים של המועדון, כך שהוא אולי עתיד לשחק בקרוב בלואיג’י פראריס, ביחד עם הקבוצה הבוגרת של גנואה.

עבור השחקן הישראלי זוהי קפיצת מדרגה משמעותית שעשויה לקדם אותו גם לנבחרות ישראל. עד כה, הוא לא זומן לסגל האחרון של נבחרת הנוער עד גיל 19, אך באיטליה כבר משתלב ומשחק בקבוצה עד גיל 20 של המועדון - רמה גבוהה בהרבה מזו הקיימת בארץ - מה שמעיד על הדרך יוצאת הדופן שהוא עובר בארץ המגף.

את המהלך הובילה סוכנות Reset Group, בבעלות בנו של המאמן האגדי מרצ’לו ליפי, מהסוכנויות החזקות באיטליה שייצגה בעבר שחקנים בכירים בסרייה A, כולל הבלם האגדי ג’ורג’יו קייליני. עו״ד אוהד כהן מלווה את השחקן בכל ההיבטים המשפטיים בארץ ובחו”ל, והשלב הבא בעקבות החתימה יהיה פנייה לנציגי צה”ל כדי להסדיר עבורו מעמד של ספורטאי עילוי, שיאפשר לו להמשיך בקריירה המקצוענית באירופה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */