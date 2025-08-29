יום שישי, 29.08.2025 שעה 16:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

בצרפת מזהירים את ליון, גם באיטליה לא מרוצים

אוהדי ליון ובולוניה הגיבו להגרלה נגד מכבי ת"א: "קהל עוין, צריך להיזהר ממכבי ולא לגלות כלפיה כבוד ונימוס". באיטליה כינו את הצהובים "חיות רצח"

|
אוהדי ליון (IMAGO)
אוהדי ליון (IMAGO)

הגרלת הליגה האירופית הציבה את מכבי תל אביב מול יריבות יוקרתיות כמו ליון הצרפתית ובולוניה האיטלקית, והתגובות בצרפת ובאיטליה לא איחרו להגיע, רובן טעונות ולא בהכרח חיוביות. אוהדים רבים משתי המדינות הביעו אכזבה מהמפגש עם הקבוצה הישראלית והדגישו את הקושי וגם את העוינות שהם צופים לקראת המשחקים הקרובים.

בקרב אוהדי ליון ניתן היה למצוא שילוב בין חשש אמיתי מהמפגש המקצועי לבין אמירות דרמטיות. אחד מהם אף הכריז כי אם קבוצתו תפסיד למכבי תל אביב, הוא יפסיק לתמוך במועדון. אחר הוסיף: “משחק החוץ צפוי להיות מסובך מאוד, האוהדים מאוד עוינים, וזה בלי להתייחס לפן הפוליטי”. גם אוהדים אחרים התריעו מפני "תרבות הלחימה הישראלית", כלשונם, וקראו לקבוצתם להתייחס למפגש מול מכבי ברצינות רבה: “צריך להיזהר ממכבי ת”א, ולא לגלות כלפיה שום כבוד ונימוס”.

גם באיטליה, אוהדי בולוניה לא שמחו כלל מההגרלה. אחד מהם כינה את מכבי תל אביב "חיות רצח" והציג את המשחק כ"מהדורה נוספת של משחקי הבושה". הוא אף קרא לתושבי בולוניה להביע מחאה פומבית נגד עצם המפגש. התחושות הקשות בקרב אוהדי הקבוצה האיטלקית שיקפו לא רק את ההיבט הספורטיבי, אלא גם אמירה חברתית ופוליטית חדה שהוסיפה עוד נופך רגיש להתמודדות.

כך, עוד לפני שבעטו כדור אחד, ברור שהמשחקים של מכבי תל אביב מול ליון ובולוניה יישאו עמם לא מעט מתח ורגשות סוערים, גם על הדשא וגם מחוצה לו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */