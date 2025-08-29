בצרפת מזהירים את ליון, גם באיטליה לא מרוצים

הגרלת הליגה האירופית הציבה את מכבי תל אביב מול יריבות יוקרתיות כמו ליון הצרפתית ובולוניה האיטלקית, והתגובות בצרפת ובאיטליה לא איחרו להגיע, רובן טעונות ולא בהכרח חיוביות. אוהדים רבים משתי המדינות הביעו אכזבה מהמפגש עם הקבוצה הישראלית והדגישו את הקושי וגם את העוינות שהם צופים לקראת המשחקים הקרובים.

בקרב אוהדי ליון ניתן היה למצוא שילוב בין חשש אמיתי מהמפגש המקצועי לבין אמירות דרמטיות. אחד מהם אף הכריז כי אם קבוצתו תפסיד למכבי תל אביב, הוא יפסיק לתמוך במועדון. אחר הוסיף: “משחק החוץ צפוי להיות מסובך מאוד, האוהדים מאוד עוינים, וזה בלי להתייחס לפן הפוליטי”. גם אוהדים אחרים התריעו מפני "תרבות הלחימה הישראלית", כלשונם, וקראו לקבוצתם להתייחס למפגש מול מכבי ברצינות רבה: “צריך להיזהר ממכבי ת”א, ולא לגלות כלפיה שום כבוד ונימוס”.

גם באיטליה, אוהדי בולוניה לא שמחו כלל מההגרלה. אחד מהם כינה את מכבי תל אביב "חיות רצח" והציג את המשחק כ"מהדורה נוספת של משחקי הבושה". הוא אף קרא לתושבי בולוניה להביע מחאה פומבית נגד עצם המפגש. התחושות הקשות בקרב אוהדי הקבוצה האיטלקית שיקפו לא רק את ההיבט הספורטיבי, אלא גם אמירה חברתית ופוליטית חדה שהוסיפה עוד נופך רגיש להתמודדות.

כך, עוד לפני שבעטו כדור אחד, ברור שהמשחקים של מכבי תל אביב מול ליון ובולוניה יישאו עמם לא מעט מתח ורגשות סוערים, גם על הדשא וגם מחוצה לו.