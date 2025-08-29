יום שישי, 29.08.2025 שעה 15:37
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
162-146בראגה1
163-146מיידטילנד2
164-146אוטרכט3
138-96לגיה ורשה4
122-126שחטאר דונייצק5
105-114סטיאווה בוקרשט6
106-66האקן7
1015-129א.א.ק. לרנקה8
92-84בראן9
94-84מכבי ת"א10
84-56קלוז'11
71-64פאוק סלוניקי12
62-42יאנג בויז13
63-43פרטיזן בלגרד14
61-24פנאתינייקוס15
68-54רייקה16
67-34קופס17
58-84צליה18
54-34זרינסקי מוסטר19
43-25לבסקי סופיה20
33-62גנק21
33-52לודוגורץ22
32-22אנדרלכט23
32-23הפועל ב"ש24
34-32שלבורן25
33-22דינמו קייב26
39-74שריף טירספול27
35-32שקנדיה28
36-32לך פוזנאן29
35-22פרישטינה30
21-12נואה31
210-24לינקולן רד אימפס32
16-52סבאח באקו33
14-32באניק אוסטרבה34
13-22בריידבליק35
13-22היברניאן36
13-22ספרטק טרנאבה37
12-12סמסונספור38
11-02לוגאנו39
11-02וולפסברגר40
15-22אברדין41
13-02פאקשי42
16-02אילבס43
04-22סלובן ברטיסלבה44
03-12ריגה סקולה45
02-02אקטובה46
06-32דריטה47
05-22סרבט ז'נבה48
05-22האמרון ספרטנס49
06-22בשיקטאש50
05-12פרדריקסטאד51

כל מועדון גדול מהשני: היריבות של מכבי תל אביב

הצהובים קיבלו את ההגרלה הכי קשה שיש, זה הזמן להכיר את הקבוצות: המפלצת של אמרי, סימני השאלה של ליון, האימפריה מקרואטיה וכל השאר שבמגמת עלייה

|
שחקני אסטון וילה חוגגים (רויטרס)
שחקני אסטון וילה חוגגים (רויטרס)

הגרלה קשה ביותר קיבלה מכבי תל אביב בשלב הליגה של הליגה האירופית. אלופת המדינה תשחק נגד דינמו זאגרב, אסטון וילה, ליון, פאוק, מיטיולן, פרייבורג, בולוניה ושטוטגרט, כשבאמת כמעט כל יריבה היא הקשה ביותר שהייתה יכולה לצאת בדרג, וזה הזמן לעשות היכרות קצרה עם היריבות.

דינמו זאגרב (קרואטיה)

אימפריה קרואטית של ממש, עם עבר אירופי עשיר. בזירה המקומית היא הקבוצה הדומיננטית ביותר בקרואטיה, עם שורת אליפויות כמעט בלתי נגמרת מאז פירוק יוגוסלביה. בעונה שעברה המשיכה להילחם על כל החזיתות – בליגה המקומית ובאירופה, שם רשמה הופעה בשלב הנוקאאוט של הליגה האירופית.

שחקני דינמו זאגרב (IMAGO)שחקני דינמו זאגרב (IMAGO)

אסטון וילה (אנגליה)

מועדון פאר עם עבר אירופי מפואר גם כן. אסטון וילה זכתה בגביע אירופה לאלופות בעונת 1981/82, רגע שיא בתולדותיה. אמנם מאז ירדה מגדולתה, אך חזרה בגדול בעונה שעברה כשסיימה במקום הרביעי בפרמייר ליג, הישג שהחזיר אותה לליגת האלופות לראשונה זה יותר מ-40 שנה. באנגליה היא מחזיקה בשבע אליפויות היסטוריות, אך בעידן הפרמייר ליג טרם הצליחה להניף תואר.

אונאי אמרי (רויטרס)אונאי אמרי (רויטרס)

ליון (צרפת)

הקבוצה ששלטה בצרפת בשנות ה-2000 עם שבע אליפויות רצופות, מצאה את עצמה בשנים האחרונות בצל. למרות ההיסטוריה המרשימה, בעונה שעברה חוותה סערה, תוך כדי קמפיין אירופי מכובד בליגה האירופית, ספגה מכה קשה כשנענשה בירידה לליגת המשנה עקב בעיות כלכליות חמורות. ליון מגיעה לשלב הליגה של הליגה האירופית כשהיא אחת הקבוצות הכי מסקרנות ומעוררות סימני שאלה.

שחקני ליון חוגגים (IMAGO)שחקני ליון חוגגים (IMAGO)

פאוק סלוניקי (יוון)

הקבוצה החזקה מצפון יוון מגיעה לשלב הליגה כשבמפרץ סלוניקי האווירה לוהטת. בעונה שעברה היא זכתה באליפות יוון, אליפות רביעית בתולדותיה, והמשיכה את הקמפיין האירופי המרשים שלה מהשנים האחרונות, כשעברה עד לרבע גמר הקונפרנס ליג. פאוק הפכה לשם קבוע בזירה האירופית, וכבר הוכיחה שהיא יודעת להקשות גם על יריבות בכירות.

שחקני פאוק סלוניקי (IMAGO)שחקני פאוק סלוניקי (IMAGO)

מיטיולן (דנמרק)

הקבוצה הדינמית מדנמרק ממשיכה לבסס את עצמה ככוח אירופי עולה. עם ארבע אליפויות מקומיות מאז 2015, מיטיולן מתמחה בגישה אנליטית חדשנית שמביאה תוצאות. בעונה שעברה סיימה כסגנית אלופה בליגה הדנית, והופעותיה באירופה בשנים האחרונות הובילו אותה מספר פעמים לשלבי בתים ואף לשלב נוקאאוט, מה שהופך אותה ליריבה שלא כדאי לזלזל בה.

שחקני מיטיולן חוגגים (IMAGO)שחקני מיטיולן חוגגים (IMAGO)

פרייבורג (גרמניה)

הקבוצה המרגשת מהיער השחור ממשיכה לשבור תקרות זכוכית. למרות תקציב נמוך ביחס לענקיות הבונדסליגה, פרייבורג הפכה לקבוצה תוססת שמדגדגת את הצמרת מדי עונה. את ההצלחה המקומית היא תרגמה גם לאירופה, עם קמפיינים מכובדים בליגה האירופית, כולל עלייה לשלבי נוקאאוט. בעונה שעברה סיימה בחלק העליון של הטבלה, והעפילה שוב למפעל אירופי על בסיס יכולת יציבה.

שחקני פרייבורג (IMAGO)שחקני פרייבורג (IMAGO)

בולוניה (איטליה)

הפתעת העונה באיטליה. אחרי שנים רבות של דשדוש במרכז הטבלה, בולוניה סיפקה עונת שיא וסיימה באחד המקומות הגבוהים ביותר שלה בעידן המודרני. השיא הגיע בזכייה מרגשת בגביע האיטלקי, לראשונה מאז 1974, מה שהחזיר אותה לאירופה בסטייל. מדובר במועדון עם היסטוריה, אבל זו הפעם הראשונה מזה עשורים שהוא מציג מועמדות רצינית להצלחות בזירה הבינלאומית.

ריקרדו אורסוליני (IMAGO)ריקרדו אורסוליני (IMAGO)

שטוטגרט (גרמניה)

מועדון ותיק מהבונדסליגה שמנסה לשוב לקדמת הבמה. אחרי עונה מצוינת בליגה, בה סיימה בחלק העליון של הטבלה, שטוטגרט זכתה בגביע הגרמני, הישג ראשון במפעל מאז 2007. האירופית לא זרה לה, אך זו הזדמנות אמיתית עבור הקבוצה לעשות קפיצת מדרגה משמעותית. עם סגל צעיר ואטרקטיבי, שטוטגרט תגיע רעבה להוכיח את עצמה מול שמות כבדים.

אנחלו שטילר (IMAGO)אנחלו שטילר (IMAGO)
