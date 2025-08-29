"הזדמנות אדירה": אשדוד רוצה ניצחון שני ברצף

אחרי הניצחון המתוק בטדי על הפועל ירושלים במחזור הפתיחה, מ.ס אשדוד מגיעה לשבת עם הרבה אנרגיות חיוביות ועם הזדמנות נדירה לפתוח את העונה עם שני ניצחונות רצופים בניגוד לכל התחזיות. החבורה של חיים סילבס תארח מחר (שבת, 20:30) את בני סכנין, שבועיים אחרי שהפסידה לה במסגרת גביע הטוטו בתום דרמה ופנדלים.

“אנחנו מקבלים את סכנין בהרכב מלא, היא תשנה את פניה. זאת לא אותה הקבוצה שפתחה את הליגה נגד בית”ר”, אמרו באשדוד והמשיכו: “מצפה לנו משחק קשה מול קבוצה מאומנת שיודעת מה היא רוצה. יש לנו הזדמנות אדירה לחבר ניצחון שני וליצור מומנטום, זאת המטרה הכי חשובה כרגע”.

בעיר הנמל נהנים מהפתיחה החיובית, שבה לראשונה אחרי ארבע שנים ניצחה הקבוצה במשחק הראשון של העונה, ולראשונה אחרי 15 שנה עשתה זאת במשחק חוץ. המאמן חיים סילבס מתכנן שינויים קלים בהרכב, כאשר איליי טמם, שהרשים כמחליף בירושלים, צפוי לפתוח.

איליי טמם חוגג (אורן בן חקון)

גם נהוראי דבוש, שצורף השבוע בטרייד מבית"ר ירושלים, אמור להיכנס לסגל ולחכות להזדמנות מהספסל. לני נאנג'יס לא יהיה בסגל בעקבות רגישות בשריר האחורי ולא רוצים לסכן אותו, יחזור לסגל לאחר פגרת הנבחרות.