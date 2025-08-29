יום שישי, 29.08.2025 שעה 14:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

אביב אברהם יפתח ב-11, התלבטות בחלק הקדמי

ברדה יבצע שינוי אחד לקראת הפועל פ"ת מחר ב-20:15, הקשר ירשום הופעת בכורה בהרכב בליגה, מרדכי או לימבומבה בספסל. המאמן: "מאמין בקבוצה הזאת"

|
שחקני עירוני קריית שמונה לפני שריקת הפתיחה (עמרי שטיין)
שחקני עירוני קריית שמונה לפני שריקת הפתיחה (עמרי שטיין)

לאחר ההפסד המתסכל ביום שבת להפועל תל אביב והיכולת המעודדת, עירוני קריית שמונה תנסה לצבור מחר (שבת, 20:15) נקודות ראשונות בליגת העל כשתארח את העולה החדשה הפועל פתח תקווה.

קשר הרכש החדש, עלי מוסא, ערך הבוקר אימון בכורה עם הקבוצה, אך לא צפוי להיכלל בסגל. ברדה יהנה מסגל מלא וצפוי לתת את המקום בהרכב לאביב אברהם במרכז המגרש, כאשר קיימת התלבטות בחלק הקדמי מי ירד לספסל: יאיר מרדכי או אנתוני לימבומבה, שעד כה לא משכנע יתר על המידה.

“אני חושב שק"ש צריכה לדעת לשחק כל הזמן אותו הדבר וזה קרה. המחצית הראשונה מול הפועל ת"א הייתה מצוינת מבחינת הלחץ ועקרונות המשחק. מצד אחד לחצנו, מצד שני ידענו לייצר תבניות נכונות עם הקישור וההתקפה על-מנת לדעת לייצר שטחים. מעבר לעניין הפנדל, היו לנו עשר דקות רעות מאוד שנתנו עליהם את הדעת במהלך השבוע”, התייחס המאמן שי ברדה למשחק מול הפועל ת"א.

שי ברדה בטירוף על הקווים (רדאד גשי ברדה בטירוף על הקווים (רדאד ג'בארה)

המאמן המשיך: “אני לא רוצה שהקבוצה שלי תלך אחורה ובין הגול שהבקענו לבין הפנדל הלכנו אחורה. יש הרבה מאוד דברים טובים כי ברגע שאתה לוחץ לאורך זמן ומגיע למצבים, זה צריך להתחבר. נצטרך לדעת להאמין במה שאנחנו עושים. אני מאמין בקבוצה הזאת ומאמין שכשיש רצון ואמונה בדרך, דברים יכולים להתחבר”. 

היריבה: "הפועל פ"ת היא קבוצה מצוינת. למדנו אותם, מדובר בקבוצה שבכל סיטואציה מנסה להניע כדור. זה מאוד מאתגר לשחק מול קבוצה כזו. שחקן כדורגל בסופו של דבר צריך לדעת להעריך את המועדון שהוא נמצא בו ובק"ש משחקים כיום שחקנים שרוצים להיות בק"ש. עצם העובדה שאנחנו מייצגים משהו, צריך להביא למורל ולמוטיבציה. מדובר בפרנסה של אנשים, אבל אנחנו גם מייצגים אוהדים, גוף ומועדון".

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אביב אברהם, מוחמד אבו רומי, אנתוני לימבומבה (יאיר מרדכי) ואדריאן אוגריסה.

