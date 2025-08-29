כבר לא מיוחד? מוריניו פוטר מקבוצה 4 ברציפות

פעם ז’וזה מוריניו היה נחשב לאחד המאמנים הטובים בעולם, כיום כבר קשה להתעלם מכך שהוא מעבר לשיאו ולא מצליח להתרומם בחזרה. מי שפעם היה נחשב ל”מיוחד” כבר לא נראה כל כך מיוחד, והיום (שישי) קיבלנו סימן קריאה נוסף לכך, כשפנרבחצ’ה הודיעה על פיטוריו של המאמן הפורטוגלי.

שנה בלבד אחרי שהגיע, מוריניו מסיים את דרכו בקבוצה הטורקית. יתרה מכך, זו הקבוצה הרביעית ברציפות של המאמן בה הוא מסיים כמפוטר, אחרי רומא, טוטנהאם ומנצ’סטר יונייטד. כעת, בטורקיה חושפים קצת מאחורי הקלעים ללמה המיוחד סיים את דרכו.

תחילה בפן המקצועי, פנרבחצ’ה סיימה בתיקו 0:0 במשחק הראשון בפלייאוף ליגת האלופות מול בנפיקה, ובמשחק השני הפסידה 1:0. המשמעות היא שהטורקים לא העפילו לשלב הליגה של הצ’מפיונס ליג, והם יסתפקו באירופית, אבל נראה שההנהלה לא הסתפקה ולא קיבלה את הכישלון.

מוריניו (רויטרס)

אם נסתכל לא רק מקצועית, מוריניו אחרי המשחק ביקר בצורה פומבית את המועדון. כשנשאל האם זו אכזבה שלא העפיל לאלופות, ענה המיוחד: “אם המועדון הזה רוצה להיות בליגת האלופות, הוא היה צריך להביא לי שחקנים בזמן שיובילו אותי לליגת האלופות”.

השילוב של המקצועי, התקופה המתוחה גם כך בין המאמן להנהלה וההדחה גרמו לכך שמוריניו סיים את דרכו, וכעת הוא יחפש אחר היעד הבא בקריירה בגיל 62. לפי הדיווחים, מוריניו לא רצה להתפטר בגלל חוזה העתק שלו, וכעת פנרבחצ’ה תיאלץ לשלם לו פיצוי שמוערך בלא פחות מ-15 מיליון אירו, סכום אדיר.