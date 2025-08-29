"שיחות חיוביות עם סיטי": מילאן אחרי אקאנג'י

חלון העברות האירופי ייסגר באופן סופי ומוחלט ביום שני הקרוב, וקבוצות ברחבי היבשת מקוות להשלים את סגליהן עם רכשים של הרגע האחרון. אנחנו כאן ב-ONE באנו לעשות לכם סדר עם כל ההחתמות הרשמיות והדיווחים החמים, רגע לפני סגירת החלון.

דיווחים חמים

# הדיווחים בממלכה מספרים כי מילאן שוחחה עם מנצ’סטר סיטי לגבי מנואל אקנג’י. דווקא לצד כניסתה האחרונה של גלאטסראיי לתמונה, נראה כי הרוסונרי מעוניינים גם כן בשורותיו של בלם התכולים. עיתונאי העל פאבריציו רומאנו הוסיף: “העסקה תלויה בהחלטת השחקן ובתנאיו, בין מילאן לסיטי היו שיחות חיוביות”.

# אחרי שאתמול דווח כי למרות המגעים עם צ’לסי, צ’אבי סימונס יילך דווקא לטוטנהאם – פאבריציו רומאנו טען הבוקר (שישי) שהעסקה סגורה כשטוטנהאם ולייפציג הסכימו על סכום העבר של 60 מיליון אירו. “ההצעה הרשמית התקבלה, התרנגולים רוצים שהעניין ייסגר היום כולל בדיקות רפואיות בשעות הקרובות”, הסביר איש התקשורת האיטלקי.

צ'אבי סימונס (רויטרס)

# עוד מפאבריציו. כבר תקופה שמדווח באנגליה על כך שקובי מיינו רוצה להיפרד ממנצ’סטר יונייטד. מומחה ההעברות מארץ המגף שיתף במהלך הלילה כי למרות בקשתו של הקשר הצעיר, השדים האדומים הבהירו לשחקן שאין להם שום כוונה לתת לו לעזוב, אפילו לא בהשאלה. להפך, המועדון רוצה שהוא יישאר ויילחם על מקומו.

מול קובי מיינו (רויטרס)

# נשארים באיטליה. קוסטאס צימיקאס אומנם היה חלק לא מבוטל באליפות של ליברפול, עם שני בישולים ושער ב-18 הופעות ליגה, אך נראה שהוא בדרך הבטוחה והחוצה מאנפילד – כשהיעד יהיה רומא. לפי הדיווחים, המגן היווני צפוי להיות מושאל עד יוני 2026 לזאבים, שגם ישלמו לו את משכורתו המלאה.

קוסטאס צימיקאס (רויטרס)

# ג’יימי ורדי עזב את לסטר כאגדת השועלים בתום 13 שנים במועדון, אך כעת הוא פונה לאתגר חדש. העיתונאי האיטלקי ג’יאנקולה די מארציו, דיווח כי החלוץ האנגלי נמצא צעד אחד מחתימה בקרמונזה מהסרייה א’: “המו”מ נמצא בשלבים סופיים, האור הירוק צפוי להגיע מהיום ואילך”.