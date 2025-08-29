יום שישי, 29.08.2025 שעה 10:27
60-62ארסנל1
60-52טוטנהאם2
64-72ליברפול3
41-52צ'לסי4
42-42נוטינגהאם פורסט5
32-42מנצ'סטר סיטי6
32-32סנדרלנד7
31-22אברטון8
34-32בורנמות'9
33-22ברנטפורד10
33-22ברנלי11
35-12לידס12
22-22פולהאם13
21-12קריסטל פאלאס14
13-22ניוקאסל15
12-12מנצ'סטר יונייטד16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
05-02וולבס19
08-12ווסטהאם20

"שיחות חיוביות עם סיטי": מילאן אחרי אקאנג'י

באיטליה מדווחים כי הרוסונרי מעוניינים בבלם: "תלוי בשחקן". מגן ליברפול מתקרב לרומא, קשר יונייטד מסורב לעזוב. וגם: סימונס והיעד החדש של ורדי

|
מנואל אקאנג'י (IMAGO)
מנואל אקאנג'י (IMAGO)

חלון העברות האירופי ייסגר באופן סופי ומוחלט ביום שני הקרוב, וקבוצות ברחבי היבשת מקוות להשלים את סגליהן עם רכשים של הרגע האחרון. אנחנו כאן ב-ONE באנו לעשות לכם סדר עם כל ההחתמות הרשמיות והדיווחים החמים, רגע לפני סגירת החלון.

דיווחים חמים

# הדיווחים בממלכה מספרים כי מילאן שוחחה עם מנצ’סטר סיטי לגבי מנואל אקנג’י. דווקא לצד כניסתה האחרונה של גלאטסראיי לתמונה, נראה כי הרוסונרי מעוניינים גם כן בשורותיו של בלם התכולים. עיתונאי העל פאבריציו רומאנו הוסיף: “העסקה תלויה בהחלטת השחקן ובתנאיו, בין מילאן לסיטי היו שיחות חיוביות”.

# אחרי שאתמול דווח כי למרות המגעים עם צ’לסי, צ’אבי סימונס יילך דווקא לטוטנהאם – פאבריציו רומאנו טען הבוקר (שישי) שהעסקה סגורה כשטוטנהאם ולייפציג הסכימו על סכום העבר של 60 מיליון אירו. “ההצעה הרשמית התקבלה, התרנגולים רוצים שהעניין ייסגר היום כולל בדיקות רפואיות בשעות הקרובות”, הסביר איש התקשורת האיטלקי.

צצ'אבי סימונס (רויטרס)

# עוד מפאבריציו. כבר תקופה שמדווח באנגליה על כך שקובי מיינו רוצה להיפרד ממנצ’סטר יונייטד. מומחה ההעברות מארץ המגף שיתף במהלך הלילה כי למרות בקשתו של הקשר הצעיר, השדים האדומים הבהירו לשחקן שאין להם שום כוונה לתת לו לעזוב, אפילו לא בהשאלה. להפך, המועדון רוצה שהוא יישאר ויילחם על מקומו.

מול קובי מיינו (רויטרס)מול קובי מיינו (רויטרס)

# נשארים באיטליה. קוסטאס צימיקאס אומנם היה חלק לא מבוטל באליפות של ליברפול, עם שני בישולים ושער ב-18 הופעות ליגה, אך נראה שהוא בדרך הבטוחה והחוצה מאנפילד – כשהיעד יהיה רומא. לפי הדיווחים, המגן היווני צפוי להיות מושאל עד יוני 2026 לזאבים, שגם ישלמו לו את משכורתו המלאה.

קוסטאס צימיקאס (רויטרס)קוסטאס צימיקאס (רויטרס)

# ג’יימי ורדי עזב את לסטר כאגדת השועלים בתום 13 שנים במועדון, אך כעת הוא פונה לאתגר חדש. העיתונאי האיטלקי ג’יאנקולה די מארציו, דיווח כי החלוץ האנגלי נמצא צעד אחד מחתימה בקרמונזה מהסרייה א’: “המו”מ נמצא בשלבים סופיים, האור הירוק צפוי להגיע מהיום ואילך”.

גג'יימי ורדי (רויטרס)
