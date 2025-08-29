"הייתה תקופה פחות טובה, אני סמל? זו מחמאה"

התרגשות בהפועל פתח תקווה לקראת משחק הבכורה הרשמי בליגת העל, כשהקבוצה של עומר פרץ תתארח מחר (שבת) ב-20:15 אצל עירוני קריית שמונה, אחרי שמשחקה במחזור הראשון של הליגה מול מכבי תל אביב נדחה.

המאמן עומר פרץ יזכה לסגל מלא, כאשר תומר אלטמן ורועי דוד, החלימו מהפציעות וישחקו, כשהראשון אף עשוי לפתוח בהרכב. המאמן, עשוי לפתוח בחולייה הקדמית עם אותו הרכב ששיחק במשחקי ההכנה, כשלמרות העובדה שעדיין לא כבש, במועדון טוענים שקליי נראה מצוין באימונים והאמונה היא שהוא יביא את זה גם לליגה כשיתחיל ב-11.

מי שדיבר לקראת המשחק, הוא השוער עומר כץ, שהפך לאחד השחקנים היותר מזוהים ואהובים במועדון: "התרגשות. כיף, חזרנו מהר לליגה. אני חושב שהליגה צריכה אותנו ואנחנו חוזרים למקום שמגיע לנו להיות בו. עברנו קיץ טוב, נבנה פה סגל שאני חושב שיכול להוביל אותנו למקומות יפים השנה. אנחנו מחכים להתחיל כבר".

עומר כץ (חג'אג' רחאל)

"זה לא שלא שיחקנו במחזור הראשון? לא חושב שיש לזה משמעות, חוץ מזה שזה מבאס כי רצינו להתחיל כבר בשבוע שעבר. חיכינו לזה כל הקיץ, כי הקיץ כלל משחקי הכנה ומשחקים בגביע הטוטו, אז היה בא לנו להתחיל", הוסיף.

כץ, שתמיד מדבר בכנות, התייחס גם לתקופה המעט פחות טובה שלו בגביע הטוטו: "כיף שבזבזתי את כל הטעויות בגביע הטוטו (צוחק). לגמרי הייתה תקופה פחות טובה, ספורטאי נמדד בתקופות האלה. הכי קל שהכול הולך, שכולם אוהבים אותך ומעודדים אותך".

"דווקא בתקופה שפחות הולך, זה הרגע שלי לחזור למה שהרגלתי את כולם והראתי שאני מסוגל. בסוף זה לא משנה מה עשיתי במשך שש או שבע שנים. בסוף אתה טוב כמו המשחק האחרון שלך. כרגע אני לא משהו, אני מקווה שביום ראשון אהיה יותר טוב, אחרי שבת".

שחקני הפועל פתח תקווה (חגי מיכאלי)

על סיכויי הקבוצה: "הרחוב הספורטיבי זה לא הרחוב שאני גר בו (צוחק). אבל זה מוקדם, כמובן שכל קבוצה שעולה ליגה היא מסומנת, מן הסתם שהמטרה הראשונית לקבוצה שעולה היא להישאר בליגה. אני מאוד מקווה שנוכל לשנות מטרות תוך כדי תנועה ובאמת נצליח להביא כדורגל התקפי, יוזם ויצירתי. אני חושב שתראו כדורגל שונה ממה שהורגלתם וראיתם בעלייה הקודמת".

על העובדה שהוא שנים רבות במועדון: "סמל? גוף השאלה הוא מחמאה. אני פה הרבה שנים, אני קפטן ביחד עם רם לוי שאנחנו מחכים שיחזור. אני מאוד אוהב את המועדון, את האנשים. גם בתקופה שהדברים פחות הולכים עבורי, אני מאוד אוהב את מי שנמצא פה ומרגיש טוב".