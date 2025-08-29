דיווח דרמטי: ניוקאסל תציע 100 מיליון על פרמין

כבר ראינו לא פעם ולא פעמיים שאם וכאשר בניוקאסל רוצים, הם יודעים לפתוח טוב מאוד את הכיס, ואחרי שבימים האחרונים הדיווחים אומרים שצ’לסי רוצה את כישרון ברצלונה פרמין לופס, הלילה (בין חמישי לשישי) בספרד דיווחו על טוויסט גדול מאוד בעלילה.

ב’אל צ’ירינגיטו’ מדווחים שקבוצה חדשים נכנסה למרוץ, וזו ניוקאסל. על פי הכתב חוסה אלברס, המגפייז תשלח לברצלונה הצעה שתעמוד על לא פחות מ-100 מיליון אירו, ויתרה מכך: היא מוכנה להציע לפרמין לופס עצמו להכפיל את שכרו בלא פחות מפי ארבעה.

כזכור, בספרד דיווחו שצ’לסי הגישה הצעה של 50 מיליון אירו וקיבלה סירוב במקום, כאשר הלך הרוח במועדון הקטלוני הוא שהכישרון לא למכירה, אלא אם הוא יתפתה לכסף ויבקש לעצמו לעזוב. בצ’לסי, שוב, לפי דיווחים, הציעו לו שכר של פי שניים, וכעת ניוקאסל מוכנה לתת פי 4.

פרמין לופס (IMAGO)

בנוסף נרשם שניוקאסל גם דיברה עם הנציגים של פרמין וגם עם השחקן עצמו, על מנת להבין האם הוא בכלל מעוניין במעבר. בכל מקרה, חלון ההעברות נסגר ביום שני ב-23:59, אז אם המגפייז או צ’לסי רוצים לבצע מהלך על קשר אלופת ספרד, הם צריכים להגיב מהר ולעשות הכל נגד השעון.

בגיל 22 לפרמין לופס יש כבר לא פחות מ-89 משחקים במדי ברצלונה, כאשר הוא כבש 19 גולים בהופעות הללו והוסיף עוד 11 בישולים. הוא זכה עם הקטלונים באליפות ספרד בעונה שעברה, בגביע המלך בעונה שעברה, בסופר קאפ הספרדי והוא קטף גם מדליית זהב עם נבחרת ספרד במשחקים האולימפיים.