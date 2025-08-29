ממשיך לאכזב: ציציפאס הודח למדורג 56 בארה"ב

אליפות ארצות הברית ממשיכה לה והלילה (בין חמישי לשישי) נסגרה לה תמונת העולים לסיבוב השלישי בגראנד סלאם האחרון של העונה. במוקד, אלכסנדר זברב שייט עם 0:3 חלק במערכות (4:6, 4:6, 4:6) על ג’ייקוב פירנלי ואלכס זה מינור גם כן ניצח על האפס עם 2:6, 4:6, 2:6 על שינטארו מוצ’יזוקי. סשה יפגוש את פליקס אוגר אליאסימה הקנדי, שרשם 1:6, 6:7, 6:7 על רומן ספיולין.

והאוסטרלי? הוא יפגוש את דניאל אלטמייר, שהדיח את לא אחר מאשר סטפנוס ציציפיאס (6:7, 6:1, 6:4, 3:6, 5:7) שממשיך לאכזב משנה לשנה. אלכסנדר בובליק העפיל לסיבוב השלישי גם כן עם 0:3 במערכות (3:6, 3:6, 3:6) על טריסטן שולקאטה והוא יפגוש את טומי פול שרשם 2:3 במערכות (6:7, 3:6, 7:5, 7:5, 5:7) את נונו בורגס בסיום משחק נהדר והפכפך.

גם בנשים תמונת הסיבוב השלישי הושלמה, כאשר במוקד קוקו גוף שייטה עם 6:7, 2:6 על דונה וקיץ’, והאמריקאית תשחק מול מגדלנה פרץ’. אמנדה אניסימובה, שחטפה 6:0, 6:0 לא נעים בגמר ווימבלדון לא מזמן, עלתה גם כן עם 6:7,2:6 על מאיה ג’וינט. לסיום, ג’קלין כרסיטיאן רשמה 1:2 במערכות על אשלין קרוגר (6:4, 2:6, 2:6), ודריה קסטקינה רשמה 1:2 במערכות על קמילה רחימובה (2:6, 6:4, 5:7).