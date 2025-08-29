יום רביעי, 03.09.2025 שעה 04:22
ממשיך לאכזב: ציציפאס הודח למדורג 56 בארה"ב

היווני כבר הוביל 1:2 במערכות, אך הפסיד לדניאל אלטמייר, שיפגוש את סשה זברב. גם בובליק עלה לסיבוב השלישי, גוף ואניסימובה העפילו אצל הנשים

סטפנוס ציציפאס (רויטרס)
סטפנוס ציציפאס (רויטרס)

אליפות ארצות הברית ממשיכה לה והלילה (בין חמישי לשישי) נסגרה לה תמונת העולים לסיבוב השלישי בגראנד סלאם האחרון של העונה. במוקד, אלכסנדר זברב שייט עם 0:3 חלק במערכות (4:6, 4:6, 4:6) על ג’ייקוב פירנלי ואלכס זה מינור גם כן ניצח על האפס עם 2:6, 4:6, 2:6 על שינטארו מוצ’יזוקי. סשה יפגוש את פליקס אוגר אליאסימה הקנדי, שרשם 1:6, 6:7, 6:7 על רומן ספיולין.

והאוסטרלי? הוא יפגוש את דניאל אלטמייר, שהדיח את לא אחר מאשר סטפנוס ציציפיאס (6:7, 6:1, 6:4, 3:6, 5:7) שממשיך לאכזב משנה לשנה. אלכסנדר בובליק העפיל לסיבוב השלישי גם כן עם 0:3 במערכות (3:6, 3:6, 3:6) על טריסטן שולקאטה והוא יפגוש את טומי פול שרשם 2:3 במערכות (6:7, 3:6, 7:5, 7:5, 5:7) את נונו בורגס בסיום משחק נהדר והפכפך.

גם בנשים תמונת הסיבוב השלישי הושלמה, כאשר במוקד קוקו גוף שייטה עם 6:7, 2:6 על דונה וקיץ’, והאמריקאית תשחק מול מגדלנה פרץ’. אמנדה אניסימובה, שחטפה 6:0, 6:0 לא נעים בגמר ווימבלדון לא מזמן, עלתה גם כן עם 6:7,2:6 על מאיה ג’וינט. לסיום, ג’קלין כרסיטיאן רשמה 1:2 במערכות על אשלין קרוגר (6:4, 2:6, 2:6), ודריה קסטקינה רשמה 1:2 במערכות על קמילה רחימובה (2:6, 6:4, 5:7).

קוקו גוף (רויטרס)קוקו גוף (רויטרס)
