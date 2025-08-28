יום ראשון, 07.12.2025 שעה 03:27
ספורט אחר  >> טניס

0:3 לסינר על פופורין, 0:3 גם לאלקראס על בלוצ'י

שלב 32 האחרונים באליפות ארה"ב הפתוחה לא סיפק הפתעות, כשהמדורגים 1 ו-2 עברו בקלילות לשלב הבא. 0:3 גם לבן שלטון מול בוסטה, הולגר רון הופתע

|
יאניק סינר מרוצה (רויטרס)
אליפות ארצות הברית הפתוחה מתקיימת בימים אלו, כשהטניסאים הבכירים ברחבי הגלובוס מקווים להוסיף לארון הגביעים שלהם תואר גראנד סלאם נוסף. אתמול (חמישי) נמשכו המשחקים עם שלב 32 האחרונים.

יאניק סינר, האיטלקי שמדורג ראשון בעולם העפיל לשלב שמינית הגמר בקלילות בזכות 0:3 חלק (3:6, 2:6, 2:6) על אלכסיי פופורין, האוסטרלי שמדורג במקום ה-36 בעולם. גם קרלוס אלקראס, הספרדי המדורג שני, לא התקשה עם 0:3 קליל (1:6, 0:6, 3:6) על מתיאה בלוצ’י, האיטלקי מהמקום ה-65.

בן שלטון האמריקאי המדורג 6 עבר גם הוא בקלילות לשלב הבא עם 0:3 על פבלו בוסטה הספרדי מהמקום ה-137. הולגר רון הדני שמדורג 11 בעולם, ספג מהלומה מבחינתו, כשחטף 3:2 מיאן לנרד סטרוף הגרמני שמדורג במקום ה-144 וסיים את דרכו מוקדם מהצפוי, ומי שספג הפתעה נוספת הוא פרנסיסקו קרנדולו הארגנטינאי שמדורג 19, שהפסיד 3:2 ללאנדרו ריאדי השוויצרי שמדורג 435.

