163-146מיידטילנד1
164-146אוטרכט2
131-95בראגה3
138-96לגיה ורשה4
122-126שחטאר דונייצק5
106-66האקן6
1015-129א.א.ק. לרנקה7
92-84בראן8
94-84מכבי ת"א9
84-56קלוז'10
71-64פאוק סלוניקי11
75-83סטיאווה בוקרשט12
62-42יאנג בויז13
63-43פרטיזן בלגרד14
61-24פנאתינייקוס15
68-54רייקה16
67-34קופס17
58-84צליה18
54-34זרינסקי מוסטר19
43-25לבסקי סופיה20
33-62גנק21
33-52לודוגורץ22
32-22אנדרלכט23
32-23הפועל ב"ש24
34-32שלבורן25
33-22דינמו קייב26
39-74שריף טירספול27
35-32שקנדיה28
36-32לך פוזנאן29
35-22פרישטינה30
21-12נואה31
25-13לינקולן רד אימפס32
12-21אברדין33
16-52סבאח באקו34
14-32באניק אוסטרבה35
13-22היברניאן36
13-22ספרטק טרנאבה37
13-22בריידבליק38
12-12סמסונספור39
11-02וולפסברגר40
11-02לוגאנו41
13-02פאקשי42
16-02אילבס43
04-22סלובן ברטיסלבה44
03-12ריגה סקולה45
02-02אקטובה46
06-32דריטה47
05-22סרבט ז'נבה48
05-22האמרון ספרטנס49
06-22בשיקטאש50
05-12פרדריקסטאד51

ההגרלה מחר: היריבות האפשריות של מכבי ת"א

הצהובים עמדו במשימה והעפילו לליגה האירופית, כשכעת הם מסתכלים קדימה: הגרלת שלב הליגה מחר ב-14:00, קניקובסקי, רומא, בטיס וסלטיק בין האופציות

היריבות האפשריות של מכבי תל אביב (רויטרס, IMAGO והאתר הרשמי של פרנצווארוש)
היריבות האפשריות של מכבי תל אביב (רויטרס, IMAGO והאתר הרשמי של פרנצווארוש)

מכבי תל אביב עמדה במשימה שלה הערב (חמישי) כשלמרות הפסד 1:0 לדינמו קייב הצליחה להעפיל לשלב הליגה של הליגה האירופית בזכות ניצחון 2:3 בסיכום המשחקים.

כעת, הפנים של הצהובים קדימה לעבר ההגרלה שתיערך כבר מחר בשעה 14:00, ובה תגלה האלופה הישראלית מי 8 הקבוצות אותן תפגוש.

הקבוצה של זארקו לאזטיץ’ תוגרל מהדרג השני, אך בפורמט החדש הדבר לא משנה מאחר וכל קבוצה פוגשת שתי קבוצות יריבות מכל דרג, ללא קשר מאיזה דרג היא הגיעה. חשוב לציין כי בכל דרג הקבוצה תפגוש יריבה אחת בבית, ואחת בחוץ, כשכמובן שמשחקי הבית לא יהיו בישראל.

זז'רקו לאזטיץ', מגיע מהדרג השני (רויטרס)

ההעפלה למפעל השני בחשיבותו מביאה איתה אופציות קשות מאוד ליריבות: בדרג הראשון נמצאות בין היתר רומא האיטלקית, ריאל בטיס הספרדית, אסטון וילה האנגלית, פורטו הפורטוגלית ועוד, כשבדרגים אחרים נמצאות גם בולוניה (איטליה), נוטינגהאם פורסט (אנגליה), סלטה ויגו (ספרד), שטוטגרט (גרמניה), ליון (צרפת) ועוד.

בזווית הישראלית, מכבי תל אביב גם תוכל לפגוש את אקס הקבוצה גבי קניקובסקי, יחד עם פרנצווארוש ומאמנה רובי קין. גם הכוכב האדום ועומרי גלזר בהגרלה, כששתי הקבוצות כמו מכבי תל אביב יגיעו מהדרג השני. בנוסף, עוד אקס שעשוי לפגוש את הצהובים הוא עידן נחמיאס עם קבוצתו החדשה לודוגורץ.

