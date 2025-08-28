ההגרלה מחר: היריבות האפשריות של מכבי ת"א

מכבי תל אביב עמדה במשימה שלה הערב (חמישי) כשלמרות הפסד 1:0 לדינמו קייב הצליחה להעפיל לשלב הליגה של הליגה האירופית בזכות ניצחון 2:3 בסיכום המשחקים.

כעת, הפנים של הצהובים קדימה לעבר ההגרלה שתיערך כבר מחר בשעה 14:00, ובה תגלה האלופה הישראלית מי 8 הקבוצות אותן תפגוש.

הקבוצה של זארקו לאזטיץ’ תוגרל מהדרג השני, אך בפורמט החדש הדבר לא משנה מאחר וכל קבוצה פוגשת שתי קבוצות יריבות מכל דרג, ללא קשר מאיזה דרג היא הגיעה. חשוב לציין כי בכל דרג הקבוצה תפגוש יריבה אחת בבית, ואחת בחוץ, כשכמובן שמשחקי הבית לא יהיו בישראל.

ז'רקו לאזטיץ', מגיע מהדרג השני (רויטרס)

ההעפלה למפעל השני בחשיבותו מביאה איתה אופציות קשות מאוד ליריבות: בדרג הראשון נמצאות בין היתר רומא האיטלקית, ריאל בטיס הספרדית, אסטון וילה האנגלית, פורטו הפורטוגלית ועוד, כשבדרגים אחרים נמצאות גם בולוניה (איטליה), נוטינגהאם פורסט (אנגליה), סלטה ויגו (ספרד), שטוטגרט (גרמניה), ליון (צרפת) ועוד.

בזווית הישראלית, מכבי תל אביב גם תוכל לפגוש את אקס הקבוצה גבי קניקובסקי, יחד עם פרנצווארוש ומאמנה רובי קין. גם הכוכב האדום ועומרי גלזר בהגרלה, כששתי הקבוצות כמו מכבי תל אביב יגיעו מהדרג השני. בנוסף, עוד אקס שעשוי לפגוש את הצהובים הוא עידן נחמיאס עם קבוצתו החדשה לודוגורץ.