סימונס מתקרב לטוטנהאם, גרנאצ'ו בדרך לצ'לסי

חלון העברות האירופי ייסגר באופן סופי ומוחלט ביום שני הקרוב, וקבוצות ברחבי היבשת מקוות להשלים את סגליהן עם רכשים של הרגע האחרון. אנחנו כאן ב-ONE באנו לעשות לכם סדר עם כל ההחתמות הרשמיות והדיווחים החמים, רגע לפני סגירת החלון.

דיווחים חמים

# אחרי שקושר דווקא לצ’לסי במהלך הקיץ האחרון, צ’אבי סימונס מרד בול לייפציג נמצא על סף חתימה דווקא אצל יריבת הבלוז, טוטנהאם, בעסקה יקרה בה התרנגולים ישלמו סכום המוערך בכ-70 מיליון אירו למועדון הגרמני.

צ'אבי סימונס (רויטרס)

# צ’לסי כנראה הפסידה במאבק על צ’אבי סימונס, אך הבלוז קרובים לצרף רכש מעניין במיוחד, כשהגיעו להבנות עם מנצ’סטר יונייטד על מעברו של אלחנדרו גרנאצ’ו ללונדון. הבלוז ישלמו לשדים האדומים 40 מיליון ליש”ט בנוסף לעשרה אחוזים ממכירה עתידית.

אלחנדרו גרנאצ'ו (רויטרס)

# גם בצפון אנגליה עובדים לקראת סגירת החלון, כשניוקאסל נמצאת על סף צירופו של החלוץ בן ה-23 של שטוטגרט, ניק וולטמאדה. הגרמני עובר בדיקות רפואיות אצל המגפייז וצפוי לחתום בשעות הקרובות.