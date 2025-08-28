גיא קאופמן ואביב שושן חתמו בבית דגן

עירוני בית דגן על המפה. המועדון הודיע על החתמתם של גיא קאופמן, הבלם בן ה-26, שחקנה של הפועל מחנה יהודה מהעונה החולפת ואביב שושן, הקשר ההתקפי בן ה-21, שחקנה של מכבי יבנה ומכבי קריית מלאכי בעונה החולפת.

יש לציין כי השניים עלו מהספסל אמש (רביעי) במסגרת משחקי הסבבים המוקדמים בגביע המדינה בכדורגל, בניצחון 0:1 על הפועל 'בני רגב' לוד, כאשר איציק שלום, אקס לוד, מנצח אותה במגרש שהיה לו לבית בעונה שעברה.

קאופמן נרשם בעונה החולפת כשחקן הפועל מחנה יהודה מליגה ב' דרום א', במדיה רשם ארבע הופעות בלבד, לנוכח מחלה שפקדה אותו ומנעה ממנו לשחק במהלך עונה שלמה. בעונת 2023/24 היה לשחקן לגיטימי בסגל של מכבי עירוני עמישב פתח תקווה.

גיא קאופמן (באדיבות עירוני בית דגן)

מדובר בשחקן שבעברו היה בליגה הלאומית ובליגה א'. שיחק בקבוצות כדוגמת בית"ר תל אביב בת ים (שנתיים בלאומית ועונה אחת בליגה א') והפועל מרמורק. כשחקן במחלקת הנוער במכבי פתח תקווה התכבד בשש הופעות בנבחרות ישראל בגילאי 19-17.

שושן סיים גיל נוער במכבי יבנה בעונת המשחקים 2022/23. בעונה שלאחר מכן נרשם כשחקן בוגרים בליגה א' דרום במדי הקבוצה שגידלה אותו, כשבמרבית משחקיו עלה מהספסל. בעונה החולפת שוחרר מיבנה ועבר למכבי קריית מלאכי. התכבד ב-11 הופעות בעונת 2024/25.

מעירוני בית דגן נמסר: “קבלו את הרכש החדש שלנו! גיא קאופמן! בלם בן 26 שמצטרף לסגל שלנו. גיא גדל במחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה, ומשם המשיך ללבוש את מדי הפועל מרמורק, בית”ר תל אביב, מכבי עמישב פתח תקווה והפועל מחנה יהודה”.

“גיא מביא איתו ניסיון, יציבות וביטחון בהגנה, יחד עם תרומה מקצועית שתשדרג את הסגל שלנו לעונה הקרובה. אנחנו בטוחים שהוא יהווה חלק משמעותי בקבוצה ויחזק את חוליית ההגנה שלנו. בהצלחה לגיא שלנו”.

יחד עם זאת, ציינו לגבי שושן: “קבלו את הרכש החדש שלנו! הכישרון הצעיר, אביב שושן. אביב, בן 21, קשר התקפי מוכשר שגדל במחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון. בשנתיים האחרונות שיחק בליגה א׳ במדי מכבי יבנה ומכבי קרית מלאכי”.

“אביב מביא איתו מהירות מרשימה, שליטה גבוהה בכדור ויכולת דריבל יוצאת דופן שמוסיפות ממד התקפי חשוב לסגל שלנו. אנחנו בטוחים שהוא יהווה חיזוק משמעותי לקבוצה ויסייע לנו בעונה הקרובה”.

קאופמן לאחר החתימה בעירוני בית דגן: “אני שמח להצטרף לעירוני בית דגן, מועדון שבונה פרויקט מעניין עם צוות מקצועי איכותי וסגל חזק. אני מאמין שנעשה עונה מצוינת ביחד וניתן לכולם הרבה סיבות לחייך”.

אביב לאחר החתימה בעירוני בית דגן: “אני שמח להצטרף לעירוני בית דגן, מועדון חם סגל שחקנים איכותי וצוות מקצועי ברמות הכי גבהות שיש. אני מאמין שנעשה יחד עונה מצוינת ונעמוד בכל היעדים שלנו”.