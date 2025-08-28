ענק: ארד וגלזר יפגשו את ריאל, חלאילי את באיירן

עונת 2025/26 של ליגת האלופות מתקרבת ותיפתח ב-16 בספטמבר, כאשר עם תום שלב המוקדמות והסגירה הסופית של כל 36 הקבוצות המשתתפות – היום (חמישי) התקיימה ההגרלה הגדולה של שלב הליגה ובה נמצאו גם נציגנו באירופה, מספר שחקנים ישראליים שינסו לעזור למועדונים שלהם על הבמה הגדולה ביבשת.

הנציגים הישראלים בהגרלת שלב הליגה של הצ’מפיונס: אוסקר גלוך (אייאקס, הולנד), ענאן חלאילי (אוניון סן ז’ילואז, בלגיה), דן גלזר ועופרי ארד (קייראט, קזחסטן). בנוסף אליהם, יש את מנור סולומון שעדיין בסגל טוטנהאם למרות שעתידו בערפל, וכן יש לציין גם את תאי עבד שיכול להצטרף מפעם לפעם לסגל הבוגרת של פ.ס.וו איינדהובן.

המשחקים של מנור סולומון וטוטנהאם

דורטמונד (בית), פאריס סן ז’רמן (חוץ), ויאריאל (בית), פרנקפורט (חוץ), סלביה פראג (בית) בודו גלימט (חוץ), קופנהגן (בית), מונאקו (חוץ).

מנור סולומון (IMAGO)

המשחקים של אוסקר גלוך ואייאקס

אינטר (בית), צ’לסי (חוץ), בנפיקה (בית), ויאריאל (חוץ), אולימפיאקוס (בית), מארסיי (חוץ), גלאטסראיי (חוץ), קרבאח (בית).

אוסקר גלוך (IMAGO)

המשחקים של ענאן חלאילי וסן ז’ילואז

אינטר (בית), באיירן מינכן (חוץ), אטאלנטה (בית), אתלטיקו מדריד (חוץ), מארסיי (בית), פ.ס.וו איינדהובן (חוץ), ניוקאסל (בית), גלאטסראיי (חוץ).

ענאן חלאילי (IMAGO)

המשחקים של דן גלזר ועופרי ארד עם קייראט

ריאל מדריד (בית), אינטר (חוץ), קלאב ברוז’ (בית), ארסנל (חוץ), אולימפיאקוס (בית), ספורטינג ליסבון (חוץ), פאפוס (בית), קופנהגן (חוץ).

עופרי ארד ודן גלזר (רויטרס)

בשלב הליגה, כל קבוצה תשחק שמונה משחקים, ארבעה בבית וארבעה בחוץ, מול יריבות שונות לפי חלוקה ל-4 דרגים. 12 האחרונות יודחו, בעוד הקבוצות במקומות 9–24 יתמודדו ביניהן בפלייאוף כפול על הכרטיס לשמינית הגמר. משמינית הגמר ואילך, המפעל יישאר בשיטת הנוקאאוט הרגילה עד לגמר ב-30 במאי בבודפשט.