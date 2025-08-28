יום חמישי, 28.08.2025 שעה 23:18
 בית 1 
4146-1862טורקיה1
264-981סרביה2
250-621פורטוגל3
2186-1462לטביה4
162-501צ'כיה5
198-641אסטוניה6
 בית 2 
276-1061גרמניה1
270-941ליטא2
290-931פינלנד3
193-901שבדיה4
194-701אנגליה5
1106-761מונטנגרו6
 בית 3 
264-911בוסניה1
269-831גאורגיה2
183-691ספרד 3
191-641קפריסין4
00-00איטליה 5
00-00יוון6
 בית 4 
264-921 צרפת1
271-831ישראל2
183-711איסלנד3
192-641בלגיה4
00-00פולין5
00-00סלובניה6

צרפת הביסה את בלגיה ורשמה ניצחון בכורה

הטריקולור עם 64:92 עברו בקלילות את השדים האדומים ועלו זמנית לראש הבית הישראלי. אלי אוקובו בלט עם 12 נק'. כעת: לוקה וסלובניה בפיגור מול פולין

|
זכארי ריזאשה מעל כולם בדרך לסל (IMAGO)
זכארי ריזאשה מעל כולם בדרך לסל (IMAGO)

אחרי ניצחון הבכורה של נבחרת ישראל 71:83 מול איסלנד מוקדם יותר הערב (חמישי), עלו למפגש נוסף בבית של הנבחרת הלאומית גם צרפת ובלגיה, אותו הטרקולור ניצחו 64:92  כאשר הובילו לכל אורך המשחק והציגו למרות החיסורים כדורסל מרשים. כעת מתמודדת נבחרת סלובניה ולוקה דונצ’יץ’ מול המארחת פולין.

את הרבע הראשון פתחו הבלגים באינטנסיביות ששמרה אותם קרובים לזוכת מדליית הכסף מהאולימפיאדה, שהתקשתה במיוחד מחוץ לקשת, אך נהנתה מאלכס סאר שעלה מהספסל ומיד הראה עליונות מתחת לסל בשני צידי המגרש. 

ברבע השני סיפק זאכרי ריזאשה את המהלך של המשחק עם דאנק אדיר על הבייס-ליין, ואותת על הבריחה של צרפת שכפתה עצירות בהגנה ששמרו את הבלגים על שלוש נקודות בלבד קרוב לחמש דקות לתוך הרבע. גם שחקן מכבי ת”א ג’יילן הורד עלה על הלוח עם זריקה קשה מחצי מרחק תוך סחיטת עבירה.

גג'יין הורד עם הכדור (IMAGO)

מאמן הצרפתים פרדריק פוטו קיבל תפוקה מכל שחקן ששלח לפרקט, ועל סף המחצית כל 12 השחקנים שותפו במשחק, כאשר הטריקולור ירדו להפסקה ביתרון 27:43 על היריבה השכנה.

בילאל קוליבאלי עולה ללייאפ (IMAGO)בילאל קוליבאלי עולה ללייאפ (IMAGO)

בחזרה להתמודדות החלה צרפת להציג “שואו-טיים” בשני צידי המגרש, כאשר השדים האדומים בעיקר ניסו לרדוף אחרי ההפרש אך המשיכו להיות נחותים מתחת לסל. בילאל קוליבאלי המשיך להיראות טוב וסיפק שתי חסימות רצופות על הסנטר איסמאל באקו, והרים את הספסל של צרפת באוויר. באמצע הרבע גדל היתרון ל-20 הפרש,  כאשר ריזאשה התבלט עם מהלכים נאים בהתקפה.

גרשון יאבוסלה מחפש את המסירה (IMAGO)גרשון יאבוסלה מחפש את המסירה (IMAGO)

ברבע האחרון המשיך פוטו ברוטציה הרחבה ואפשר מנוחה לשחקניו המובילים כשההפרש המשיך לתפוח לו. איסייאה קורדינייה קיבל את המפתחות ויחד עם נדיר חיפי שמרו על היתרון עד לסיום. הפייבוריטית הציגה כדורסל סולידי בפתיחה ותקווה להציג יכולת דומה מול סלובניה בשבת.

